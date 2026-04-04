Allegri sul futuro: "Io Ct dell’Italia? Sono felice al Milan e spero di rimane a lungo"

Capitolo singoli e formazione. “Domani ci alleniamo e deciderò chi giocherà, ma davanti stanno tutti bene.Leao è rientrato e sta molto meglio, si è allenato ieri e oggi con la squadra. Pulisic è rientrato bene, Gimenez è recuperato e ora abbiamo due centravanti, è motivato. Loftus-Cheek è rientrato, anche Nkunku e Fullkrug stanno bene. Martedì dovrebbe tornare in gruppo anche Gabbia. Leao titolare? Ha fatto un allenamento e mezzo, ora i ritmi delle partite cambiano, serve gente lucida di testa e di grande tecnica”.