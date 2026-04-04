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AC Milan v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Nino Caracciolo

Allegri sul futuro: "Io Ct dell’Italia? Sono felice al Milan e spero di rimane a lungo"

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Napoli vs Milan

L’allenatore del Milan alla vigilia della sfida col Napoli: “Destino Champions nelle nostre mani, così come quello dello Scudetto è nelle mani dell’Inter. Calcio italiano? Non è tutto da buttare”

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Tre punti per provare a mettere al sicuro o quasi il piazzamento Champions e per continuare a sognare in grande. Il Milan di Max Allegri si prepara alla trasferta del Maradona, gara in programma lunedì sera.

Un vero e proprio scontro diretto per il secondo posto (il Milan è secondo a 53 punti, il Napoli terzo con una lunghezza in meno) che decreterà l’anti-Inter in questo finale di stagione.

Dell’importanza della posta in palio, di alcuni singoli, del momento delicato del calcio italiano e del suo futuro ha parlato in conferenza stampa l’allenatore del Milan a due giorni dalla trasferta contro il Napoli.

  • RUSH CHAMPIONS

    "Oggi è stata una bella giornata, ma speriamo sia ancora meglio la serata di lunedì. Abbiamo avuto una bella iniziazione di fiducia da parte dei nostri tifosi. Con la gara contro il Napoli inizia il rush finale, il momento più bello ed emozionante della stagione, il momento per raggiungere il nostro obiettivo, la Champions. Ma bisogna fare un passo alla volta”, ha esordito Allegri in conferenza.

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  • “IN ITALIA BUONI GIOCATORI: FUTURO SARÀ POSITIVO”

    Sul momento difficilissimo del calcio italiano. “Sono dispiaciuto per la mancata qualificazione, dobbiamo vedere questa situazione come un’opportunità di crescita. Chi di competenza dovrà riunirsi, lavorare e progettare una strategia futura. In Italia ci sono buoni giocatori e il futuro sarà positivo. Io tra i papabili CT dell’Italia? Io ho iniziato un lavoro col Milan e bisogna rimanere concentrati sul nostro obiettivo Champions. Sulla Nazionale non credo che sia un discorso di Ct o presidenti, ma di pianificazione di un lungo progetto".

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  • “IO CT? VOGLIO RIMANERE A LUNGO AL MILAN”

    Allegri ha risposto così in merito alla possibilità di allenare la Nazionale azzurra. “Se in un futuro anche lontano mi piacerebbe diventare il CT della Nazionale? In questo momento non ci ho ancora pensato, ora sono al Milan, sono contento di essere qui e spero di rimanere a lungo al Milan. La Champions è una competizione affascinante: non la disputo da tanto tempo e mi piacerebbe molto. Sulla Nazionale non dipende da Allegri, ma da tutto il sistema calcio. Non è tutto da buttare".

  • “LEAO STA MEGLIO, DAVANTI STANNO TUTTI BENE”

    Capitolo singoli e formazione. “Domani ci alleniamo e deciderò chi giocherà, ma davanti stanno tutti bene.Leao è rientrato e sta molto meglio, si è allenato ieri e oggi con la squadra. Pulisic è rientrato bene, Gimenez è recuperato e ora abbiamo due centravanti, è motivato. Loftus-Cheek è rientrato, anche Nkunku e Fullkrug stanno bene. Martedì dovrebbe tornare in gruppo anche Gabbia.  Leao titolare? Ha fatto un allenamento e mezzo, ora i ritmi delle partite cambiano, serve gente lucida di testa e di grande tecnica”.

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  • “DESTINO CHAMPIONS NELLE NOSTRE MANI”

    “Quando inizierò a guardare avanti e non dietro in classifica? Nel momento in cui la matematica ci dirà che siamo in Champions. Il calcio è bellissimo, ma in 15 giorni si può rovesciare quanto fatto in sette mesi di lavoro. Non dobbiamo esternare il fatto di voler vincere, la cosa che serve è avere ambizione. Ma tra quello è vincere ce ne passa… E poi il destino della Champions è nelle nostre mani, come quello dello Scudetto è nelle mani dell’Inter. Questo turno però potrebbe essere decisivo, anche se poi mancano ancora 7 partite”, ha concluso l'allenatore del Milan Max Allegri.

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