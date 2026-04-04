Allegri sul futuro: "Io Ct dell’Italia? Sono felice al Milan e spero di rimane a lungo"

Tre punti per provare a mettere al sicuro o quasi il piazzamento Champions e per continuare a sognare in grande. Il Milan di Max Allegri si prepara alla trasferta del Maradona, gara in programma lunedì sera.
Un vero e proprio scontro diretto per il secondo posto (il Milan è secondo a 53 punti, il Napoli terzo con una lunghezza in meno) che decreterà l’anti-Inter in questo finale di stagione.
Dell’importanza della posta in palio, di alcuni singoli, del momento delicato del calcio italiano e del suo futuro ha parlato in conferenza stampa l’allenatore del Milan a due giorni dalla trasferta contro il Napoli.