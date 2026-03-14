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AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Allegri spiega cosa serve al Milan per lo Scudetto: "Solo una strada, noi dobbiamo vincere le partite e l'Inter deve perderle"

L'allenatore rossonero presenta in conferenza stampa il posticipo contro la Lazio e parla della possibile rimonta sull'Inter: "Noi dobbiamo vincere e loro perdere". Poi annuncia: "Gimenez non convocato, Jashari o Ricci al posto di Rabiot".

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Sfruttare l'onda della vittoria nel derby e restare il più possibile nella scia dell'Inter.

Questo è il doppio obiettivo del Milan che domenica sera scende in campo all'Olimpico di Roma per affrontare la Lazio nel posticipo della ventinovesima giornata.

Una sfida delicata per i rossoneri, considerato che la squadra di Sarri ha già eliminato il Milan negli ottavi di Coppa Italia vincendo 1-0 in casa con goal di Zaccagni.

Di seguito le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Milan.

  • LA GESTIONE DEL DERBY

    "Dopo il derby erano tutti contenti e soprattutto aver preso tre punti che ci hanno permesso di allungare sulle inseguitrici è stato molto importante. Credo che abbiano festeggiato giustamente domenica sera dopo la partita.Ora abbiamo la Lazio. Le squadre di Sarri sono sempre difficili da affrontare, noi dobbiamo cercare di fare un altro passetto verso i 70 punti" ha dichiarato Allegri.

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  • COSA SERVE PER LO SCUDETTO

    Il tecnico rossonero poi risponde alle domande sulla corsa Scudetto: "Noi dobbiamo vincere altre partite perché 60 punti non bastano né per entrare in Champions e né per vincere lo Scudetto. Davanti c'è una squadra che ha sette punti di vantaggio e finora ha dimostrato di essere la più forte. Mentre dietro ci sono squadre che ci stanno rincorrendo. Sicuramente per entrare tra le prime quattro bisogna vincere altre cinque partite.C'è solo un modo per lo Scudetto: che noi vinciamo le partite e l'Inter le perda.Poi tutte queste chiacchiere, rimonta o non rimonta. Da questo non si scappa".

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  • I NUMERI SENZA RABIOT

    Il Milan senza Rabiot ha spesso faticato ma Allegri non fa drammi per l'assenza del francese, squalificato contro la Lazio: "I numeri senza Rabiot? I numeri sono fatti per essere smentiti. Domani non so chi giocherà tra Ricci e Jashari ma l'importante è fare una prestazione da squadra con grande ordine. Loro hanno segnato molti goal nella parte finale della partita. Domani ci sarà lo stadio pieno, perché rientreranno i loro tifosi ma ci saranno anche diecimila tifosi del Milan. Se noi facciamo il nostro quelle dietro non possono prenderci".

  • LA CONDIZIONE DEGLI ATTACCANTI

    "Gimenez domani non sarà convocato, però è in una buona condizione soprattutto psicologica e nella parte finale della stagione abbiamo bisogno di giocatori che fanno goal. Pulisic che non segna fa discutere? Un attaccante deve fare goal, fisicamente sta meglio.Davanti in questo momento sono sereno perché anche Leao, Fullkrug, Nkunku stanno molto bene" ha spiegato Allegri.

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  • IL CALCIO ITALIANO IN EUROPA

    L'allenatore del Milan dice la sua anche sul momento difficile del calcio italiano: "Il calcio è bello perché è opinabile e ogni anno cambiano le situazioni. In questo momento ci sono anche le squadre inglesi in difficoltà., non solo l'Italia. Questo format della Champions è divertente perché in base a come vanno le partite rischi di ritrovarti da una parte di tabellone con squadre più o meno forti. Non c'è una regola".

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