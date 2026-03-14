Sfruttare l'onda della vittoria nel derby e restare il più possibile nella scia dell'Inter.
Questo è il doppio obiettivo del Milan che domenica sera scende in campo all'Olimpico di Roma per affrontare la Lazio nel posticipo della ventinovesima giornata.
Una sfida delicata per i rossoneri, considerato che la squadra di Sarri ha già eliminato il Milan negli ottavi di Coppa Italia vincendo 1-0 in casa con goal di Zaccagni.
Di seguito le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Milan.