"Gimenez domani non sarà convocato, però è in una buona condizione soprattutto psicologica e nella parte finale della stagione abbiamo bisogno di giocatori che fanno goal. Pulisic che non segna fa discutere? Un attaccante deve fare goal, fisicamente sta meglio.Davanti in questo momento sono sereno perché anche Leao, Fullkrug, Nkunku stanno molto bene" ha spiegato Allegri.