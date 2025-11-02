Allegri sincero dopo Milan-Roma: "Nei primi 35 minuti dovevamo andare in svantaggio"

Una domenica particolare, segnata dalla triste notizia della scomparsa di Giovanni Galeone e proseguita con una partita non adatta ai deboli di cuore: Massimiliano Allegri ha quantomeno un motivo per gioire, seppur senza strafare, dopo la morte del suo maestro calcistico.
Il tecnico livornese, oltre all'analisi dell'1-0 inferto dal Milan alla Roma, si è lasciato andare anche al ricordo dell'84enne, che per lui ha rappresentato praticamente tutto per ciò che concerne il processo di apprendimento calcistico.
Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Allegri ai microfoni di 'DAZN'.