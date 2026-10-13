Allegri si gioca la svolta europea a Vila-real, il Napoli a caccia dei primi punti in Champions: De Bruyne e McTominay per affondare il Sottomarino Giallo

Occhio, però, a un Villarreal ferito ma comunque temibile. Il Sottomarino Giallo ha iniziato male La Liga, dove è undicesimo a quota 8 punti in 8 partite. Domenica, però, ha fatto faticare parecchio il Real Madrid, impostosi 1-0 al Bernabeu. Con una coppia d'attacco fisica e mobile composta da Mikautadze e Oluwaseyi, supportata sulle corsie esterne dalla velocità di Buchanan, il Villarreal proverà a sfruttare ogni minimo spazio concesso dal Napoli, che dovrà stare attento a concedere il meno possibile agli uomini di Perez.



