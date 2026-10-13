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SSC Napoli v Frosinone Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Allegri si gioca la svolta europea a Vila-real, il Napoli a caccia dei primi punti in Champions: De Bruyne e McTominay per affondare il Sottomarino Giallo

Champions League
Villarreal vs Napoli
Napoli
Villarreal

Dopo il brutto ko dell’esordio, i azzurri cercano i primi punti in Champions League sul campo di un Villarreal ferito: il tecnico lancia il fuoriclasse belga sulla trequarti e medita il rilancio dello scozzese.

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Il Napoli si appresta a calcare il prato dell'Estadio de la Cerámica per la seconda notte della League Phase di Champions League, guidato da un Massimiliano Allegri conscio dell'assoluta necessità di conquistare i tre punti.

La sconfitta subita nel turno d'esordio impone ai partenopei un cambio di marcia immediato per non compromettere il cammino europeo fin dalle battute iniziali.

Nonostante la boccata d'ossigeno arrivata in campionato grazie alla vittoria contro il Frosinone, il tecnico toscano sa che la massima competizione continentale non perdona ulteriori passi falsi: l'imperativo in terra spagnola è muovere una classifica ancora ferma a quota zero.

  • De Bruyne Napoli FrosinoneGetty Images

    DE BRUYNE È L’UOMO DEL MOMENTO

    Allegri si aggrapperà, ancora una volta, a Kevin De Bruyne. Il belga sta vivendo un momento straordinario: dopo le ottime cose viste con la nazionale, l’ex City è apparso in grande spolvero al rientro a Napoli, con tanto di doppietta rifilata al Frosinone. Contro il Villarreal, potrebbe giocare sulla trequarti, per innalzare il suo livello di pericolosità offensiva. 

  • SSC Napoli v Frosinone Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    MCTOMINAY SUBITO IN CAMPO?

    In casa azzurra, la grande novità potrebbe, però, essere il rientro dal primo minuto di Scott McTominay. Archiviato il problema di aritmia benigna, lo scozzese è pronto a tornare titolare, dopo aver giocato una mezzora in Serie A sabato sera. Da capire, per Allegri, la coesistenza fra lui e De Bruyne, “problema” che però l’allenatore livornese è ovviamente felice di avere, anche in virtù dell’annuncio dello stesso Max della possibile titolarità dell’ex United. 


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  • Allegri NapoliGetty Images

    ALLEGRI VUOLE DARE CONTINUITÀ

    In ogni caso, Allegri vuol dare al suo Napoli quella continuità che, fin qui, è mancata. L’ultima gara, col Frosinone, ha dato ottime indicazioni, al di là del 3-0 finale. Dopo il ko all’esordio contro l’Arsenal, però, per McTominay è compagni la prova di Vila-real sarà fondamentale anche per capire le reali potenzialità continentali azzurre.

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  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    VILLARREAL FERITO MA DA NON SOTTOVALUTARE

    Occhio, però, a un Villarreal ferito ma comunque temibile. Il Sottomarino Giallo ha iniziato male La Liga, dove è undicesimo a quota 8 punti in 8 partite. Domenica, però, ha fatto faticare parecchio il Real Madrid, impostosi 1-0 al Bernabeu. Con una coppia d'attacco fisica e mobile composta da Mikautadze e Oluwaseyi, supportata sulle corsie esterne dalla velocità di Buchanan, il Villarreal proverà a sfruttare ogni minimo spazio concesso dal Napoli, che dovrà stare attento a concedere il meno possibile agli uomini di Perez. 


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