Allegri si gioca la svolta europea a Vila-real, il Napoli a caccia dei primi punti in Champions: De Bruyne e McTominay per affondare il Sottomarino Giallo

Il Napoli si appresta a calcare il prato dell'Estadio de la Cerámica per la seconda notte della League Phase di Champions League, guidato da un Massimiliano Allegri conscio dell'assoluta necessità di conquistare i tre punti.
La sconfitta subita nel turno d'esordio impone ai partenopei un cambio di marcia immediato per non compromettere il cammino europeo fin dalle battute iniziali.
Nonostante la boccata d'ossigeno arrivata in campionato grazie alla vittoria contro il Frosinone, il tecnico toscano sa che la massima competizione continentale non perdona ulteriori passi falsi: l'imperativo in terra spagnola è muovere una classifica ancora ferma a quota zero.