Allegri sarà in panchina per Juventus-Napoli? Quante giornate di squalifica rischia dopo il rosso contro la Roma

Massimiliano Allegri lo ha rifatto: di nuovo si è "strappato" la giacca di dosso, di nuovo è stato espulso, di nuovo ha abbandonato il campo furente.
L'episodio è accaduto nel finale del 3-3 tra Napoli e Roma. E ora porterà a un'inevitabile squalifica per Allegri, costretto a saltare la prossima partita.
La prossima o le prossime? Attenzione a quello che potrà decidere il Giudice Sportivo all'inizio della settimana, specialmente in relazione alla partita che il Napoli disputerà nel prossimo weekend: quella di Torino contro la Juventus, mai banale per Allegri.
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