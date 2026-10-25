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Allegri Napoli RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Allegri sarà in panchina per Juventus-Napoli? Quante giornate di squalifica rischia dopo il rosso contro la Roma

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M. Allegri

L'allenatore azzurro è stato espulso nel finale del pirotecnico 3-3 contro la Roma: non sarà in panchina a Monza, ma quante giornate di stop può rimediare?

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Massimiliano Allegri lo ha rifatto: di nuovo si è "strappato" la giacca di dosso, di nuovo è stato espulso, di nuovo ha abbandonato il campo furente.

L'episodio è accaduto nel finale del 3-3 tra Napoli e Roma. E ora porterà a un'inevitabile squalifica per Allegri, costretto a saltare la prossima partita.

La prossima o le prossime? Attenzione a quello che potrà decidere il Giudice Sportivo all'inizio della settimana, specialmente in relazione alla partita che il Napoli disputerà nel prossimo weekend: quella di Torino contro la Juventus, mai banale per Allegri.


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  • SICURO ASSENTE CONTRO IL MONZA

    Allegri, intanto, non siederà certamente in panchina nel turno infrasettimanale contro il Monza: match in programma mercoledì 28 ottobre al Brianteo con calcio d'inizio alle 20.45.

    L'espulsione contro la Roma porterà infatti a un'automatica giornata di squalifica. Proprio come accaduto recentemente, ad esempio, al collega Luciano Spalletti, costretto a guardarsi la tribuna il posticipo perso contro la Lazio dopo il rosso visto una settimana prima a Cagliari.

    Al posto di Allegri, a guidare il Napoli ai bordi del campo sarà lo storico vice Marco Landucci, che ha seguito l'allenatore toscano anche in Campania dopo le esperienze in comune alla Juventus e al Milan.

  • NEL WEEKEND C'È LA JUVENTUS

    La questione è semmai un'altra: Allegri attende di capire se la giornata di squalifica sarà singola oppure doppia. Nel secondo caso, come detto, Max non sarebbe in panchina neppure il 1° novembre contro la Juventus.

    Dipenderà tutto dalla decisione finale del Giudice Sportivo, che in queste ore avrà il compito di valutare quanto accaduto al Maradona negli ultimi minuti di Napoli-Roma, ma anche dopo la partita.

    Quanto accaduto è finito nel referto dell'arbitro della gara, Andrea Colombo della sezione di Como, nonché nel rapporto degli ispettori della Procura Federale presenti al Maradona. E, di conseguenza, sulla scrivania del Giudice Sportivo stesso.

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  • LA FURIA DI ALLEGRI

    Se lo show di Allegri si fosse fermato al "solito" spogliarello con tanto di giacca tolta e camminata veloce verso gli spogliatoi, la giornata singola di squalifica sarebbe stata probabilmente scontata.

    Ma l'ex allenatore di Juventus e Milan non si è limitato a questo. Né a protestare nei confronti del quarto uomo, a cui ha urlato più volte "cosa ho fatto?" e di Gasperini, al quale si è rivolto con un "tu fai casino e sbattono fuori me".

    Il Giudice Sportivo dovrà analizzare anche le parole a telecamere spente di Allegri, che dopo la gara ha menzionato un presunto favoritismo per la Roma nel finale della scorsa stagione, quando il tecnico allenava il Milan: "L’anno scorso gli hanno messo in mano la Champions. Sempre loro…", avrebbe detto, come riportato dal Corriere dello Sport.

    Allegri si era già lamentato pesantemente anche davanti alle telecamere delle televisioni:

    "Il quarto uomo ha richiamato l'arbitro e mi ha cacciato fuori, non ho detto assolutamente niente. La prossima volta mi siedo in panchina e non mi muovo più, tutte le volte che io mi muovo vengo buttato fuori. L'anno scorso ho pagato 80 mila euro di multe. Forse devo smettere di andare in panchina.

    Vedo altri che entrano in campo, ribaltano...io sono stato fermo tutta la sera e sono stato buttato fuori. Quindi ringrazio Sacco, Saccani...come si chiama? (il quarto uomo era Sacchi, ndr). Stasera sono molto arrabbiato, scusate ma dopo 25 anni posso sbagliare anche io. Non sono lucido per analizzare la partita".

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  • UNA O DUE GIORNATE?

    In virtù di tutto questo, Allegri non è ancora sicuro di ricevere una sola giornata di squalifica e, di conseguenza, di saltare unicamente il turno infrasettimanale in casa del Monza.

    La valutazione finale, come spiegato, sarà del Giudice Sportivo: toccherà a lui il compito di sanzionare Allegri con una oppure due giornate di stop.

    La sanzione, che verrà inevitabilmente accompagnata da una multa, non andrà comunque oltre: è poco probabile, se non decisamente improbabile, che l'ex allenatore di Juventus e Milan venga fermato per tre turni.

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