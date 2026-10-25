Allegri sarà in panchina per Juventus-Napoli? Quante giornate di squalifica rischia dopo il rosso contro la Roma

Se lo show di Allegri si fosse fermato al "solito" spogliarello con tanto di giacca tolta e camminata veloce verso gli spogliatoi, la giornata singola di squalifica sarebbe stata probabilmente scontata.

Ma l'ex allenatore di Juventus e Milan non si è limitato a questo. Né a protestare nei confronti del quarto uomo, a cui ha urlato più volte "cosa ho fatto?" e di Gasperini, al quale si è rivolto con un "tu fai casino e sbattono fuori me".

Il Giudice Sportivo dovrà analizzare anche le parole a telecamere spente di Allegri, che dopo la gara ha menzionato un presunto favoritismo per la Roma nel finale della scorsa stagione, quando il tecnico allenava il Milan: "L’anno scorso gli hanno messo in mano la Champions. Sempre loro…", avrebbe detto, come riportato dal Corriere dello Sport.

Allegri si era già lamentato pesantemente anche davanti alle telecamere delle televisioni:

"Il quarto uomo ha richiamato l'arbitro e mi ha cacciato fuori, non ho detto assolutamente niente. La prossima volta mi siedo in panchina e non mi muovo più, tutte le volte che io mi muovo vengo buttato fuori. L'anno scorso ho pagato 80 mila euro di multe. Forse devo smettere di andare in panchina.

Vedo altri che entrano in campo, ribaltano...io sono stato fermo tutta la sera e sono stato buttato fuori. Quindi ringrazio Sacco, Saccani...come si chiama? (il quarto uomo era Sacchi, ndr). Stasera sono molto arrabbiato, scusate ma dopo 25 anni posso sbagliare anche io. Non sono lucido per analizzare la partita".