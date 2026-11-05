Allegri rischia l'esonero? Chi potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli: da Pioli a Conceiçao, le ipotesi per la panchina

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La situazione del Napoli rischia di precipitare.
Dopo quella di Torino contro la Juventus per gli azzurri è arrivata un'altra sconfitta, ancora più pesante, contro il Porto.
Oltre al risultato a preoccupare l'ambiente sono le tensioni interne esplose pubblicamente sia in campo che davanti ai microfoni.
Nell'immediato la società non sembra intenzionata a prendere provvedimenti: ma qual è la posizione di Massimiliano Allegri? Il tecnico rischia l'esonero?