Allegri rischia l'esonero? Chi potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli: da Pioli a Conceiçao, le ipotesi per la panchina

Ma chi potrebbe subentrare sulla panchina del Napoli in caso di esonero per Allegri?

Uno dei candidati principali sarebbe Stefano Pioli. L'ex tecnico di Inter e Milan è attualmente senza squadra e accetterebbe l'eventuale chiamata di Aurelio De Laurentiis per rilanciarsi dopo il non fortunato ritorno alla Fiorentina della scorsa stagione.

Un altro nome che viene accostato agli azzurri è quello di un napoletano doc rimasto da poco senza panchina, ovvero Vincenzo Montella. L'ex Ct della Turchia non ha mai giocato nella sua città.

C'è poi l'ipotesi estera che porta a Sergio Conceiçao. Anche il portoghese è senza squadra e il Napoli rappresenterebbe l'occasione per tornare in Serie A dopo la breve esperienza sulla panchina del Milan, con cui ha vinto una Supercoppa Italiana.