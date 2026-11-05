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Lelio Donato

Allegri rischia l'esonero? Chi potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli: da Pioli a Conceiçao, le ipotesi per la panchina

Serie A
Napoli

Le sconfitte contro Juventus e Porto hanno fatto esplodere definitivamente la crisi del Napoli, che ora è atteso dalla sfida casalinga contro la Lazio prima in classifica. E in caso di nuovo k.o non sono escluse decisioni clamorose su Allegri durante la sosta.

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La situazione del Napoli rischia di precipitare.

Dopo quella di Torino contro la Juventus per gli azzurri è arrivata un'altra sconfitta, ancora più pesante, contro il Porto.

Oltre al risultato a preoccupare l'ambiente sono le tensioni interne esplose pubblicamente sia in campo che davanti ai microfoni.

Nell'immediato la società non sembra intenzionata a prendere provvedimenti: ma qual è la posizione di Massimiliano Allegri? Il tecnico rischia l'esonero?

  • NAPOLI-LAZIO DECISIVA?

    Come detto sopra al momento Massimiliano Allegri resta al suo posto.

    Il Napoli d'altronde tornerà in campo tra pochi giorni in un'altra sfida delicatissima contro la capolista Lazio, che ha vinto nove delle prime dieci partite di campionato pareggiando solo una volta.

    La sensazione è che un'eventuale decisione sul futuro della panchina, in caso di risultato negativo domenica all'ora di pranzo al 'Maradona', potrebbe arrivare durante la sosta.

    Anche se c'è da considerare il peso anche economico che avrebbe un eventuale esonero di Allegri, legato al Napoli da un ricco contratto fino al 2029.

  • QUANTO COSTA L'ESONERO DI ALLEGRI

    L'esonero di Allegri avrebbe un costo considerevole per le casse del Napoli.

    Il tecnico ha firmato la scorsa estate un contratto da 4,5 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2029.

    In caso di esonero, senza un accordo tra le parti, la società dovrebbe continuare a pagare integralmente l'ingaggio di Allegri oltre a quello del nuovo allenatore.

    Forse anche per questo motivo al momento sia la proprietà che la dirigenza del Napoli non stanno valutando seriamente i nomi dei possibili successori.

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  • I NOMI DEI POSSIBILI SOSTITUTI

    Ma chi potrebbe subentrare sulla panchina del Napoli in caso di esonero per Allegri?

    Uno dei candidati principali sarebbe Stefano Pioli. L'ex tecnico di Inter e Milan è attualmente senza squadra e accetterebbe l'eventuale chiamata di Aurelio De Laurentiis per rilanciarsi dopo il non fortunato ritorno alla Fiorentina della scorsa stagione.

    Un altro nome che viene accostato agli azzurri è quello di un napoletano doc rimasto da poco senza panchina, ovvero Vincenzo Montella. L'ex Ct della Turchia non ha mai giocato nella sua città.

    C'è poi l'ipotesi estera che porta a Sergio Conceiçao. Anche il portoghese è senza squadra e il Napoli rappresenterebbe l'occasione per tornare in Serie A dopo la breve esperienza sulla panchina del Milan, con cui ha vinto una Supercoppa Italiana.

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