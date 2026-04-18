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Massimiliano Allegri Milan Udinese 11042026Getty Images
Vittorio Rotondaro

Allegri prima di Verona-Milan: "Cambiare tanti club non mi è mai piaciuto, chi è favorito deve dire di lottare per lo Scudetto"

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M. Allegri
Hellas Verona vs Milan
Hellas Verona

Conferenza stampa alla vigilia di Verona-Milan per Massimiliano Allegri: le parole del tecnico livornese.

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Sogno Scudetto andato in frantumi per il Milan, ora a -15 dall'Inter e costretto a guardarsi le spalle per non incappare nella beffa della mancata qualificazione alla prossima Champions League.

I rossoneri fanno visita a un Verona ormai rassegnato all'esito della retrocessione: chance enorme per tornare a vincere dopo due k.o. consecutivi.

In conferenza stampa ha parlato Massimiliano Allegri: di seguito le dichiarazioni rese ai giornalisti presenti dall'allenatore toscano.

  • TESTA AL VERONA

    "Nelle ultime sconfitte non abbiamo segnato, subendo diversi goal. Domani affronteremo una squadra molto viva e di contropiedisti, servirà una partita di squadra. Il momento difficile c'è e va affrontato con totale serenità. Con l'Udinese siamo stati molto disordinati e i contropiedi presi sono stati fatali. A Verona dovremo evitare tutto questo".

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  • I FISCHI A LEAO

    "Leao ha capito, gli sono serviti i fischi. Nella vita non tutto va per il meglio, può essere un momento di crescita. Credo che sia stato fischiato per la prima volta, ha avuto una bella reazione e si è allenato bene. Sono convinto che gli attaccanti torneranno a segnare, ma conta l'atteggiamento generale della squadra. Contro l'Udinese non siamo stati schierati un minuto nella fase difensiva".

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  • LA CHAMPIONS PER PROGRAMMARE IL FUTURO

    "Tutte le energie vanno concentrate sull'obiettivo finale, lavoriamo per il club che sta sopra a tutti noi. Io sono sempre stato legato ai ragazzi, i miei giocatori sono i migliori di tutti per me: vanno sostenuti e loro devono sostenere me. Credo che la società abbia lavorato bene in estate, abbiamo una rosa di ottimi giocatori con qualcuno veramente straordinario: è una buona base, per rinforzarla bisogna arrivare in Champions. Poi va programmato il futuro".

  • LA LOTTA CHAMPIONS

    "Il Como non ha vinto, ma ci sono Juventus e Roma. 63 punti non bastano per entrare in Champions, questa è matematica. Dopo il Verona penseremo alla Juventus, va fatto uno step alla volta. Due partite insieme non ce le fanno giocare".

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  • IL FUTURO DI ALLEGRI

    "In queste settimane parlano tutti, tranne i miei amici che stanno a Livorno: loro parlano di altro. Questo è normale, ogni anno in questo periodo è così. Il calcio è bello per questo, altrimenti non si parlerebbe nei bar o per strada. Una cosa che conta è il risultato finale attraverso le prestazioni, che a volte possono essere meglio o peggio. Devo rassicurare i tifosi? La mia storia da allenatore parla chiaro: sono stato 4 anni al Milan, poi 8 alla Juventus, ora sono di nuovo qui... Tanti cambiamenti non sono mai stati nel mio DNA, mi piace stare all'interno di un'azienda che va resa competitiva e sostenibile".

    "La mia storia di allenatore dice che negli ultimi 15 anni sono stato tra Milano e Torino. Il primo step è la Champions, poi va programmato il futuro. A un certo punto tutti sognavamo di competere con l'Inter, senza però perdere di vista il nostro obiettivo. Sono legato al Milan, siamo partiti nella stagione 2025/26 e si deve pensare alla prossima. Così mi hanno insegnato. Non bisogna guardare a tre mesi ma a due anni. Siamo in ritardo? No".

  • LA FORZA ECONOMICA DELLE BIG EUROPEE

    "La forza di una società e di conseguenza della squadra, è riconoscere e lavorare sui propri limiti. Ci sono dei dati da 20 anni in Champions: le prime quattro semifinaliste sono le prime quattro per fatturato. Se non ci arrivi economicamente, bisogna stare compatti per lavorare su questi limiti. Il margine di errore rispetto a uno che può spendere 300 è minore. Non bisogna pensare che in due anni il Milan possa vincere la Champions: l'ambizione è quella, la realtà è un'altra".

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  • 'RISPOSTA' E COMPLIMENTI A CHIVU

    "Devo fare i complimenti a Chivu, ormai è vicino all'obiettivo: vincere lo Scudetto al primo anno è motivo di soddisfazione e orgoglio".

    "Parlare di Champions è una fuga dalla responsabilità? No, dipende dal contesto. Era normale che l'Inter avesse l'obiettivo dello Scudetto, sarebbe il terzo in sei anni con due finali di Champions. Noi dovremo cercare di alzare l'asticella ogni anno. Quando una squadra è favorita deve dire di lottare per lo Scudetto, non ci vuole tanto".

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