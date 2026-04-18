Allegri prima di Verona-Milan: "Cambiare tanti club non mi è mai piaciuto, chi è favorito deve dire di lottare per lo Scudetto"

"In queste settimane parlano tutti, tranne i miei amici che stanno a Livorno: loro parlano di altro. Questo è normale, ogni anno in questo periodo è così. Il calcio è bello per questo, altrimenti non si parlerebbe nei bar o per strada. Una cosa che conta è il risultato finale attraverso le prestazioni, che a volte possono essere meglio o peggio. Devo rassicurare i tifosi? La mia storia da allenatore parla chiaro: sono stato 4 anni al Milan, poi 8 alla Juventus, ora sono di nuovo qui... Tanti cambiamenti non sono mai stati nel mio DNA, mi piace stare all'interno di un'azienda che va resa competitiva e sostenibile".

"La mia storia di allenatore dice che negli ultimi 15 anni sono stato tra Milano e Torino. Il primo step è la Champions, poi va programmato il futuro. A un certo punto tutti sognavamo di competere con l'Inter, senza però perdere di vista il nostro obiettivo. Sono legato al Milan, siamo partiti nella stagione 2025/26 e si deve pensare alla prossima. Così mi hanno insegnato. Non bisogna guardare a tre mesi ma a due anni. Siamo in ritardo? No".