Allegri apre al Milan col 4-3-3: "Se si parla di cambiamenti vuol dire che ci saranno"

Archiviare la sconfitta di Napoli e tentare di riprendersi il secondo posto, guardandosi le spalle e magari senza comunque perdere di vista l'Inter capolista.
Questa la mission di fine stagione del Milan, che contro l'Udinese ha bisogno di tornare a sorridere per tenersi stretto il piazzamento che ad oggi consentirebbe al Diavolo di rigiocare la Champions.
Massimiliano Allegri, come di consueto, è intervenuto alla vigilia della sfida contro i friulani, in programma sabato a San Siro alle 18: ecco cosa ha detto il tecnico livornese in conferenza stampa.