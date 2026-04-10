Allegri apre al Milan col 4-3-3: "Se si parla di cambiamenti vuol dire che ci saranno"

"Il digiuno di goal degli attaccanti? Ci sono momenti in cui non segnano, ma sono sicuro che da qui alla fine segneranno per farcela tornare a giocare".





"Pulisic e Leao quest'anno hanno avuto infortuni che non gli hanno fatto trovare la condizione, ma hanno segnato reti importanti. Gimenez è appena tornato dopo 6 mesi e un calo è normale. Fullkrug è arrivato a gennaio in un campionato nuovo, ma ha offerto delle buone prove".





"Gimenez può reggere le aspettative di una maglia così importante come la 9 del Milan o serve un grande bomber? Non si deve parlare di chi può fare il centravanti del Milan, serve guardare ad oggi e sfruttare tutti in un momento decisivo. ma ho piena fiducia nelle caratteristiche e nelle qualità di chi ho in attacco, senza dimenticare che possono far goal anche difensori e centrocampisti. Occorrerà un blocco granitico da qui alla fine, consapevoli che bisognerà passare per le sofferenze".