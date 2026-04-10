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AC Milan v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Claudio D'Amato

Allegri apre al Milan col 4-3-3: "Se si parla di cambiamenti vuol dire che ci saranno"

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Milan vs Udinese

Massimiliano Allegri non fa drammi per il ko di Napoli ("Non facciamoci travolgere dagli eventi, altrimenti succede un disastro"), crede nelle punte ed apre al 4-3-3: "Se si parla di cambiamenti vuol dire che ci saranno…". Poi sull'ipotesi Nazionale: "Prima del ct dovranno dirci chi sarà il presidente".

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Archiviare la sconfitta di Napoli e tentare di riprendersi il secondo posto, guardandosi le spalle e magari senza comunque perdere di vista l'Inter capolista.

Questa la mission di fine stagione del Milan, che contro l'Udinese ha bisogno di tornare a sorridere per tenersi stretto il piazzamento che ad oggi consentirebbe al Diavolo di rigiocare la Champions.

Massimiliano Allegri, come di consueto, è intervenuto alla vigilia della sfida contro i friulani, in programma sabato a San Siro alle 18: ecco cosa ha detto il tecnico livornese in conferenza stampa.

  • "IL RISULTATO DI NAPOLI CONDIZIONA IL GIUDIZIO, DEVE REGNARE EQUILIBRIO"

    "A Napoli abbiamo fatto una buona partita, poi ovvio che il risultato condiziona il giudizio. Da qui alla fine deve regnare l'equilibrio, mancano un po' di punti per il nostro obiettivo e bisogna arrivarci un passettino alla volta".


    "Ci sono dati oggettivi: abbiamo perso 2 volte nelle ultime 3 in trasferta, dal Parma per 3 volte non abbiamo segnato… Nell'arco della stagione le difficoltà possono esserci, ma vanno affrontate con grande lucidità".


    "I primi 2 giorni post Napoli sono stati difficili: perdi il secondo posto, vai a 9 punti dall'Inter… Poi però la squadra ha lavorato, perché bisogna virare sull'obiettivo".


    "Forse non siamo stati troppo bravi per restare vicini all'Inter e questo deve farci lavorare per migliorare, ma senza perdere di vista il ritorno in Champions".

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  • "GLI ATTACCANTI TORNERANNO A SEGNARE"

    "Il digiuno di goal degli attaccanti? Ci sono momenti in cui non segnano, ma sono sicuro che da qui alla fine segneranno per farcela tornare a giocare".


    "Pulisic e Leao quest'anno hanno avuto infortuni che non gli hanno fatto trovare la condizione, ma hanno segnato reti importanti. Gimenez è appena tornato dopo 6 mesi e un calo è normale. Fullkrug è arrivato a gennaio in un campionato nuovo, ma ha offerto delle buone prove".


    "Gimenez può reggere le aspettative di una maglia così importante come la 9 del Milan o serve un grande bomber? Non si deve parlare di chi può fare il centravanti del Milan, serve guardare ad oggi e sfruttare tutti in un momento decisivo. ma ho piena fiducia nelle caratteristiche e nelle qualità di chi ho in attacco, senza dimenticare che possono far goal anche difensori e centrocampisti. Occorrerà un blocco granitico da qui alla fine, consapevoli che bisognerà passare per le sofferenze".

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  • "IL 4-3-3? SE SI PARLA DI CAMBIAMENTI VUOL DIRE CHE CI SARANNO"

    "Il 4-3-3? Se si parla di cambiamenti vuol dire che ci saranno. La differenza è: Saelemaekers è un attaccante o un terzino? E se gioca Atekhame terzino al posto di Tomori spinge di più...".


  • "SAELEMAEKERS DEVE MIGLIORARE NELL'AUTOGESTIONE"

    "Saelemaekers è cresciuto molto come giocatore e come ragazzo, è in un momento di maturità, ogni tanto ha queste reazioni che lo mandano fuori ritmo e quando succede sbaglia anche tecnicamente. Deve ancora migliorare, come fatto finora, nell'autogestione personale".


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  • "NON BISOGNA FARCI TRAVOLGERE DAGLI EVENTI"

    "Se fosse solo un problema di moduli ok, invece esistono anche altri aspetti. Dovremo valutare tutto ma senza farci travolgere dagli aventi, altrimenti si rischia che succede un disastro".


  • "TUTTI DISPONIBILI, COMPRESO GABBIA"

    "Sono tutti a disposizione compreso Gabbia, che verrà con noi ma non è ancora al 100%. Anche Loftus-Cheek è completamente recuperato. Adesso ci sarà la possibilità di fare qualche cambio, mettendo dentro energie mentali fresche".


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  • "LA NAZIONALE? PRIMA DOVRANNO DIRCI CHI SARÀ IL PRESIDENTE"

    "La Nazionale? Prima dell'allenatore dovranno dirci chi sarà il presidente, poi decideranno...".


  • "LE CRITICHE DI CASSANO? MI HA FATTO UN BEL COMPLIMENTO…"

    "Cassano ha detto che il fallimento del calcio italiano è colpa degli anni di Allegri e che non so allenare? Ho avuto la fortuna e piacere di allenare Antonio, aveva giocate straordinarie. credo che si avvicinasse un po' a Ronaldinho, che faceva passare la palla dove solo lui vedeva. Su quello che ha detto rispetto le opinioni di tutti ma penso mi abbia fatto un bel complimento, perché se mi reputa il responsabile di tutto vuol dire che mi dato un peso".


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  • "SE CI TORNEREMO, DOVREMO GIOCARE UNA BELLA CHAMPIONS"

    "Quanto ci vorrà per rivedere un grande Milan in notti tipo come quelle di Real Madrid-Bayern? Se riusciremo ad entrare in Champions servirà prima di tutto lavorare bene l'anno prossimo, noi dovremmo fare un bel percorso. Qui l'ambizione è fare il massimo".


  • "DAL PUNTO DI VISTA TECNICO-TATTICO L'ANNO PROSSIMO MAGARI FAREMO IL CONTRARIO"

    "Cosa mi ha insegnato questa stagione? Personalmente trovo importante conoscere e confrontarmi con persone nuove, sono molto curioso nell'ascoltarle. Dal punto di vista tecnico-tattico invece abbiamo lavorato in questo modo e magari l'anno prossimo faremo il contrario: è anche il bello del calcio, perché io non sono abitudinario. Qui c'è un gruppo di lavoro serio, se dovessimo entrare in Champions dovremo di sicuro migliorare il tutto".


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