Allegri porterà la Torcia Olimpica in vista di Milano Cortina 2026: da Ibrahimovic a Fabregas, lunga lista

Si avvicinano sempre di più le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 che si svolgeranno nel mese di febbraio.
Un grande evento che ha riguardato indirettamente anche il calcio e soprattutto il Milan con la vicenda su quando e dove disputare la partita contro il Como, che non si potrà giocare a San Siro visto appunto lo svolgimento della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi nel week end del 6-8 febbraio.
Ma non solo, perché tra coloro che porteranno la Fiamma Olimpica ci sarà anche Massimiliano Allegri.