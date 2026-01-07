Pubblicità
Andrea Ajello

Allegri porterà la Torcia Olimpica in vista di Milano Cortina 2026: da Ibrahimovic a Fabregas, lunga lista

Massimiliano Allegri parteciperà alla lunga lista di coloro che porteranno la Fiamma Olimpica per Milano-Cortina 2026. Da Ibrahimovic a Fabregas, ecco chi avrà questo onore.

Si avvicinano sempre di più le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 che si svolgeranno nel mese di febbraio. 

Un grande evento che ha riguardato indirettamente anche il calcio e soprattutto il Milan con la vicenda su quando e dove disputare la partita contro il Como, che non si potrà giocare a San Siro visto appunto lo svolgimento della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi nel week end del 6-8 febbraio.

Ma non solo, perché tra coloro che porteranno la Fiamma Olimpica ci sarà anche Massimiliano Allegri. 

  • ALLEGRI PORTERÁ LA TORCIA OLIMPICA

    A comunicarlo è stato direttamente il Milan attraverso i social; Allegri avrà l'onore di portare la Fiamma Olimpica in vista di Milano Cortina 2026. "Complimenti mister" le congratulazioni del club rossonero. 



  • ALLEGRI: "ESPERIENZA MERAVIGLIOSA"

    Allegri ha commentato questo onore che avrà in conferenza stampa: "Per quel che riguarda il poter portare la fiamma olimpica sono contento, sarà un’emozione e un’esperienza meravigliosa. Ringrazio il CONI per questa opportunità”.

  • DA IBRAHIMOVIC A FABREGAS: CHI PORTERÁ LA FIAMMA OLIMPICA

    Allegri sarà però in buona compagnia in questo senso visto che sono numerosi gli ex calciatori che porteranno la Fiamma Olimpica. Da Zlatan Ibrahimovic a Filippo Inzaghi ma anche l'attuale allenatore del Como Cesc Fabregas e Javier Zanetti. Ecco l'elenco. 

    • Massimiliano Allegri
    • Mirco Antenucci
    • Roberto Boninsegna
    • Fabio Cannavaro
    • Marco Di Vaio
    • Cesc Fabregas
    • Ciro Ferrara
    • Cristiana Girelli
    • Zlatan Ibrahimovic
    • Filippo Inzaghi
    • Alisha Lehmann
    • Andrea Ranocchia
    • Andrea Soncin
    • Franscesca Stancati
    • Javier Zanetti

  • QUANDO SI SVOLGERÁ MILANO-CORTINA 2026

    Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si svolgeranno nel mese di febbraio e inizieranno tra meno di un mese; dal 6 febbraio al 22 febbraio.

    Le Olimpiadi si apriranno con la cerimonia d'apertura che si terrà a San Siro sabato 6 febbraio. 

