Allegri pensa alla coppia Nkunku-Fullkrug per Genoa-Milan: il precedente dal 1’ a Napoli, ora serve una svolta per ritrovare goal e Champions

Il Milan si gioca la stagione a Marassi e Massimiliano Allegri è pronto a rimettere mano all’attacco nel momento più delicato dell’anno.
Contro il Genoa, in una sfida che vale un pezzo di qualificazione alla prossima Champions League, il tecnico rossonero pensa di affidarsi all’inedita coppia composta da Christopher Nkunku e Niclas Fullkrug.
Una soluzione vista dall’inizio una sola volta in stagione, nella sconfitta di Pasquetta contro il Napoli, ma che oggi rappresenta forse l’ultima vera alternativa per un Milan improvvisamente smarrito.
I rossoneri arrivano alla sfida dentro una crisi tecnica, fisica e mentale che i numeri descrivono con brutalità: 42 punti nel girone d’andata, appena 25 nel ritorno. Un crollo verticale accompagnato da cinque sconfitte nelle ultime otto gare e da un attacco che si è inceppato proprio nel momento decisivo.
Prima dei due gol nel finale contro l’Atalanta, il Milan aveva segnato una sola rete nelle precedenti sei partite. Adesso, senza Leao, Saelemaekers ed Estupinan squalificati, Allegri cerca una scossa aggrappandosi a una coppia ancora tutta da decifrare.