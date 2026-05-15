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Nkunku Fullkrug gfxGOAL
Alessandro De Felice

Allegri pensa alla coppia Nkunku-Fullkrug per Genoa-Milan: il precedente dal 1’ a Napoli, ora serve una svolta per ritrovare goal e Champions

Serie A
Genoa vs Milan
Genoa
Milan

Contro il Genoa può tornare la coppia vista solo a Napoli: 172 minuti insieme, com'è andata la coppia che Allegri può rilanciare dall'inizio a Marassi.

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Il Milan si gioca la stagione a Marassi e Massimiliano Allegri è pronto a rimettere mano all’attacco nel momento più delicato dell’anno.

Contro il Genoa, in una sfida che vale un pezzo di qualificazione alla prossima Champions League, il tecnico rossonero pensa di affidarsi all’inedita coppia composta da Christopher Nkunku e Niclas Fullkrug.

Una soluzione vista dall’inizio una sola volta in stagione, nella sconfitta di Pasquetta contro il Napoli, ma che oggi rappresenta forse l’ultima vera alternativa per un Milan improvvisamente smarrito.

I rossoneri arrivano alla sfida dentro una crisi tecnica, fisica e mentale che i numeri descrivono con brutalità: 42 punti nel girone d’andata, appena 25 nel ritorno. Un crollo verticale accompagnato da cinque sconfitte nelle ultime otto gare e da un attacco che si è inceppato proprio nel momento decisivo.

Prima dei due gol nel finale contro l’Atalanta, il Milan aveva segnato una sola rete nelle precedenti sei partite. Adesso, senza Leao, Saelemaekers ed Estupinan squalificati, Allegri cerca una scossa aggrappandosi a una coppia ancora tutta da decifrare.

  • NKUNKU-FULLKRUG DAL 1’, IL PRECEDENTE

    Nkunku e Fullkrug hanno condiviso il campo per 172 minuti complessivi in stagione, distribuiti in nove partite. Solo una volta, però, sono partiti titolari insieme: nella trasferta persa contro il Napoli a Pasquetta.

    Una prova che non lasciò particolari certezze, ma che oggi torna improvvisamente attuale perché il Milan ha bisogno disperato di ritrovare peso offensivo e imprevedibilità.

    L’idea di Allegri nasce soprattutto dai segnali intravisti contro l’Atalanta. Nkunku è stato il più vivo davanti: rigore trasformato, traversa colpita e continui movimenti tra le linee.

    Fullkrug, invece, pur senza segnare, ha mostrato quelle caratteristiche che il tecnico ritiene indispensabili in una gara sporca e fisica come quella di Genova. La sponda per la traversa del francese, il filtrante per Fofana e la giocata di prima che ha portato al rigore hanno riportato alla memoria i primi mesi rossoneri del tedesco, quando riusciva a mandare ripetutamente in porta Pulisic.

    Il piano tattico è chiaro: Fullkrug come riferimento centrale, capace di difendere palla e far salire la squadra, Nkunku libero di girargli attorno per attaccare la profondità. Una struttura quasi obbligata in un Milan che non riesce più a creare superiorità con il palleggio e che ha perso brillantezza negli ultimi trenta metri.

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  • LA CRISI ROSSONERA DEL GOAL

    L’idea di vedere insieme Nkunku e Fullkrug riporta inevitabilmente al 2023, quando i due condivisero addirittura il titolo di capocannoniere della Bundesliga. Un dettaglio che oggi assume quasi il sapore della nostalgia per un Milan incapace di trovare continuità offensiva.

    Allegri continua a cambiare interpreti senza riuscire a individuare una coppia definitiva. In campionato la soluzione più utilizzata dal primo minuto è stata Pulisic-Leao, schierata dieci volte. Poi Leao-Nkunku con otto presenze e Pulisic-Gimenez con quattro. In totale, i rossoneri hanno già proposto dieci diverse combinazioni offensive dall’inizio, mentre Fullkrug è partito titolare soltanto in tre occasioni.

    Una continua sperimentazione figlia degli infortuni, ma anche della mancanza di risposte convincenti. Gimenez ha deluso ancora, Pulisic non è al meglio dopo il problema muscolare al gluteo e Leao sarà assente per squalifica. Così Allegri torna a puntare su una coppia che resta un’incognita, ma che almeno contro l’Atalanta ha mostrato segnali di intesa.


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  • I NUMERI DICONO NKUNKU

    L’impatto di Christopher Nkunku è evidenziato dai numeri dell’attaccante francese, che quando parte titolare riesce a dare il proprio apporto in fase di finalizzazione al Milan.

    Analizzando i dati e in particolare i goal degli attaccanti, nelle 13 gare in cui l’ex Chelsea è partito titolare sono arrivate 10 reti da parte sua e del suo partner di reparto: quattro in coppia con Leao (in 8 gare), tre con Pulisic (in 2 giornate), altrettanti con Loftus-Cheek (contro Bologna e Pisa).

    Con Nkunku dal 1’ ha una media di 0,77 goal partita, decisamente il dato più alto se comparato all'incidenza di Pulisic (0,5), Leao (0,42) e Gimenez (0,55).

  • MARASSI COME ULTIMA CHANCE

    Il clima che accompagna il Milan verso Genova è pesantissimo. Alla crisi di risultati si sono aggiunti la contestazione dei tifosi, le tensioni interne e perfino il caos legato alla data della partita. Il ritiro è stato posticipato, l’ambiente è nervoso e il margine d’errore ormai inesistente.

    Allegri lo sa bene: i bonus sono finiti. Restano 180 minuti per salvare una stagione che fino a poche settimane fa sembrava sotto controllo. Per questo il tecnico è pronto a rischiare, affidandosi a una coppia offensiva che rappresenta insieme un’incognita e una speranza.

    Nkunku e Fullkrug hanno giocato insieme pochissimo e il precedente di Napoli non ha lasciato ricordi felici. Ma oggi, in un Milan che non trova più goal né certezze, quella strana coppia potrebbe diventare l’ultima carta da giocare.


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