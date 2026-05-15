Allegri pensa alla coppia Nkunku-Fullkrug per Genoa-Milan: il precedente dal 1’ a Napoli, ora serve una svolta per ritrovare goal e Champions

Il clima che accompagna il Milan verso Genova è pesantissimo. Alla crisi di risultati si sono aggiunti la contestazione dei tifosi, le tensioni interne e perfino il caos legato alla data della partita. Il ritiro è stato posticipato, l’ambiente è nervoso e il margine d’errore ormai inesistente.

Allegri lo sa bene: i bonus sono finiti. Restano 180 minuti per salvare una stagione che fino a poche settimane fa sembrava sotto controllo. Per questo il tecnico è pronto a rischiare, affidandosi a una coppia offensiva che rappresenta insieme un’incognita e una speranza.

Nkunku e Fullkrug hanno giocato insieme pochissimo e il precedente di Napoli non ha lasciato ricordi felici. Ma oggi, in un Milan che non trova più goal né certezze, quella strana coppia potrebbe diventare l’ultima carta da giocare.



