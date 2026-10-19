Allegri parla e difende i giocatori del Napoli: "Se uno gioca male lo buttiamo? Altrimenti dobbiamo buttarne ogni giorno 10... "

"Dobbiamo cercare quel risultato che ci manca, in Champions non l'abbiamo ancora ottenuto, ma vincendo domani potremmo vedere le cose diversamente ma sarebbe lo stesso perché bisogna migliorare in diverse cose, recuperare la migliore condizione di diversi elementi non al top, bisogna farlo con totale serenità, senza l'ansia da prestazione o la fretta. Le qualità di una squadra non si capovolgono senza due risultati, dobbiamo togliere le mancanze in alcuni momenti della partita, anche sabato a Venezia abbiamo creato tanto, ma alla fine il risultato dice che non abbiamo fatto una buona gara. Sarebbe meglio fare risultato con un tiro in porta, serve una gara di grande tecnica e voglia".