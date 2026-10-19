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Allegri parla e difende i giocatori del Napoli: "Se uno gioca male lo buttiamo? Altrimenti dobbiamo buttarne ogni giorno 10... "

Champions League
Napoli
Bodoe/Glimt
Napoli vs Bodoe/Glimt

"Speriamo ci sia fine al peggio", ha detto Allegri in conferenza stampa prima della delicatissima sfida di Champions contro il Bodo.

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Le parole in conferenza stampa di Massimiliano Allegri sulle ultime travagliate ore vissute dal Napoli dopo la sconfitta di Venezia.

Col Bodo, in Champions, rischia di essere già una partita da dentro o fuori. Intanto Max difende la squadra e i giocatori.

  • "SPERIAMO CI SIA FINE AL PEGGIO"

    Ha esordito così Allegri in conferenza. Parlando della sua influenza, ma non solo.

    "Speriamo ci sia fine al peggio. Sto meglio comunque. Domani dobbiamo pensare di fare qualcosa di buono, è una partita importante per muovere la classifica, una vittoria ci darebbe fiducia e poi testa alla Roma che sta facendo un'ottima stagione. Se sento il gruppo dalla mia parte? Abbiamo fatto anche prestazioni simpatiche ma prendiamo goal troppo facilmente e dobbiamo fare di più. Se vinci sei bravo, se perdi no, per non dire altre parole. Lavoriamo su questo".


  • IL CONFRONTO CON DE LAURENTIIS

    "L'ho sentito anche stamattina ma le parole servono a poco, servono i risultati, il resto sono chiacchiere che vengono fatte. Sabato abbiamo perso sull'unico tiro e potevamo avere una reazione diversa nella fase di riconquista della palla o percepire prima il pericolo. Domani sicuramente avrei più attenzione".

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  • "MEGLIO VINCERE CON UN TIRO IN PORTA"

    "Dobbiamo cercare quel risultato che ci manca, in Champions non l'abbiamo ancora ottenuto, ma vincendo domani potremmo vedere le cose diversamente ma sarebbe lo stesso perché bisogna migliorare in diverse cose, recuperare la migliore condizione di diversi elementi non al top, bisogna farlo con totale serenità, senza l'ansia da prestazione o la fretta. Le qualità di una squadra non si capovolgono senza due risultati, dobbiamo togliere le mancanze in alcuni momenti della partita, anche sabato a Venezia abbiamo creato tanto, ma alla fine il risultato dice che non abbiamo fatto una buona gara. Sarebbe meglio fare risultato con un tiro in porta, serve una gara di grande tecnica e voglia".


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  • LA DIFESA DEI SUOI GIOCATORI

    "I ragazzi stanno facendo bene, mi dispiace che ci sono ragazzi criticati oltremodo, ma fanno parte della rosa e se sono stati scelti dal Napoli significa che dovrebbero essere in condizione di giocare nel Napoli. I giocatori che sono nella rosa vanno difesi ed aiutati anche nei momenti difficili, altrimenti... ma devono stare tranquilli, hanno tutti la mia fiducia altrimenti dobbiamo buttarne a mare ogni giorno 10 perché uno gioca male lo buttiamo? Poi il mercato è chiuso, non è che possiamo cambiarne ogni giorno 10, la società ha fatto valutazione sulla rosa e non è che se uno ha un momento in più di difficoltà che deve essere buttato in mare. Serve rialzare la testa e dimostrare che si può stare nel Napoli". 

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