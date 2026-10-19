Allegri parla e difende i giocatori del Napoli: "Se uno gioca male lo buttiamo? Altrimenti dobbiamo buttarne ogni giorno 10... "

"I ragazzi stanno facendo bene, mi dispiace che ci sono ragazzi criticati oltremodo, ma fanno parte della rosa e se sono stati scelti dal Napoli significa che dovrebbero essere in condizione di giocare nel Napoli. I giocatori che sono nella rosa vanno difesi ed aiutati anche nei momenti difficili, altrimenti... ma devono stare tranquilli, hanno tutti la mia fiducia altrimenti dobbiamo buttarne a mare ogni giorno 10 perché uno gioca male lo buttiamo? Poi il mercato è chiuso, non è che possiamo cambiarne ogni giorno 10, la società ha fatto valutazione sulla rosa e non è che se uno ha un momento in più di difficoltà che deve essere buttato in mare. Serve rialzare la testa e dimostrare che si può stare nel Napoli".