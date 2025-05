Allegri nuovo allenatore del Milan e Inter in finale di Champions: il precedente del 2010 che fa sperare i nerazzurri

L'incredibile coincidenza tra ora e quanto successo 15 anni fa: Allegri sulla panchina rossonera e Inter in finale.

Sono giorni molto intensi per il calcio italiano, anche se per motivi differenti. Da una parte ci sono le squadre che dovevano - e dovranno - scegliere l'allenatore, con quasi tutte le big che cambiano. Dall'altra c'è l'Inter, che domani affronterà in finale di Champions il PSG.

E sono anche i giorni in cui i tifosi nerazzurri più scaramantici si aggrappano a qualsiasi coincidenza. Ce n'è una in particolare che sta suscitando l'attenzione di molti e che riguarda oltre all'Inter il Milan, e in particolare Massimiliano Allegri.

Il tecnico è diventato il nuovo allenatore dei rossoneri, in uno scenario simile a quello che ci fu nel 2010. Non solo però, anche altre coincidenze "aleggiano" attorno alla finale di Champions dell'Inter.