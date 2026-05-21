Allegri d'altronde ha le idee chiarissime su cosa serve al Milan per tornare realmente competitivo per lo Scudetto e fare bene in Champions League.

Il tecnico chiede alla società di puntare su giocatori già pronti e con grande esperienza a livello internazionale. A centrocampo, ad esempio, Allegri vorrebbe affiancare Goretzka a Rabiot e Modric. Quest'ultimo va verso il rinnovo col Milan per un'altra stagione.

La priorità del Milan sul mercato sarà però l'acquisto di un vero 9, profilo che è tremendamente mancato ad Allegri in questa stagione.

Vlahovic è sempre un profilo che piace sia in società che all'allenatore. E se la Juventus fallirà l'obiettivo Champions non è escluso un nuovo concreto tentativo per ingaggiarlo a parametro zero.

A prescindere dai nomi, comunque, Cardinale condivide la visione di Allegri e cercherà di accontentarlo per quanto possibile. I dubbi sul futuro rossonero, insomma, sono definitivamente spazzati via.