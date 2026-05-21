Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Genoa CFC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Allegri nel mirino del Napoli per il dopo Conte? Il Milan è tranquillo: con la Champions scatta il rinnovo automatico, Cardinale pronto ad accontentarlo sul mercato

Calciomercato
Milan
Napoli

Il tecnico piace a De Laurentiis per il dopo Conte al Napoli ma in caso di quarto posto scatterà il rinnovo automatico di Allegri col Milan fino al 2028 con aumento dell'ingaggio. Cardinale è pronto ad accontentarlo anche sul mercato.

Pubblicità

Massimiliano Allegri non si tocca. Il nuovo Milan ripartirà col tecnico livornese in panchina secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport'.

L'ormai probabile qualificazione alla prossima Champions League, d'altronde, farà scattare il rinnovo già previsto nel contratto firmato solo dodici mesi fa.

Ma dietro la conferma di Allegri c'è soprattutto la totale fiducia nei suoi confronti di Gerry Cardinale, che vuole costruire intono a lui un Milan di nuovo vincente.

  • LE VOCI SUL NAPOLI E LA NAZIONALE

    Nelle ultime settimane il futuro di Massimiliano Allegri era improvvisamente tornato in discussione.

    Colpa degli scarsi risultati ottenuti dai rossoneri, che hanno rischiato seriamente di compromettere una qualificazione in Champions League che sembrava in cassaforte ormai da mesi.

    Ecco così che il nome di Allegri era dato tra i papabili per il ruolo di nuovo commissario tecnico della Nazionale. Mentre negli ultimi giorni il livornese è tornato di moda anche per la panchina del Napoli.

    Alla fine però a Coverciano dovrebbe finire proprio Antonio Conte, col quale la carriera di Allegri si è spesso intrecciata già nel recente passato. Così come con Maurizio Sarri, che invece potrebbe tornare al Napoli. Atalanta permettendo.


    • Pubblicità

  • IL RINNOVO AUTOMATICO

    In realtà al Milan mai nessuno ha davvero messo in discussione Massimiliano Allegri.

    La squadra rossonera d'altronde per larghi tratti di stagione ha perfino overperformato proprio grazie al lavoro dell'allenatore, capace di creare un gruppo solido intorno a pochi leader.

    Inoltre in caso di raggiungimento del quarto posto per Allegri scatterà il rinnovo automatico fino al 30 giugno 2028 con conseguente adeguamento dell'ingaggio, che salirà da 5 a 6 milioni di euro netti a stagione.

    Nell'accordo firmato dall'allenatore la scorsa estate non sono previste clausole d'uscita. Il Milan, dunque, è tranquillo e non teme di perdere Allegri dopo una sola stagione.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA FIDUCIA DI CARDINALE

    La maggiore assicurazione sulla permanenza di Allegri al Milan però è soprattutto la fiducia della proprietà rossonera.

    Gerry Cardinale, anche durante il blitz a Genova in occasione della penultima giornata di campionato, ha espresso grande apprezzamento per il lavoro dell'allenatore.

    Apprezzamento ricambiato da Allegri che ha sottolineato come la vicinanza di Cardinale nel momento decisivo della stagione abbia fatto bene al Milan, tornato a vincere ed ora a soli tre punti dall'obiettivo Champions.

    Le parti, insomma, sono convinte di proseguire insieme e programmare il futuro rossonero.

  • UN MERCATO DA CHAMPIONS

    Allegri d'altronde ha le idee chiarissime su cosa serve al Milan per tornare realmente competitivo per lo Scudetto e fare bene in Champions League.

    Il tecnico chiede alla società di puntare su giocatori già pronti e con grande esperienza a livello internazionale. A centrocampo, ad esempio, Allegri vorrebbe affiancare Goretzka a Rabiot e Modric. Quest'ultimo va verso il rinnovo col Milan per un'altra stagione.

    La priorità del Milan sul mercato sarà però l'acquisto di un vero 9, profilo che è tremendamente mancato ad Allegri in questa stagione.

    Vlahovic è sempre un profilo che piace sia in società che all'allenatore. E se la Juventus fallirà l'obiettivo Champions non è escluso un nuovo concreto tentativo per ingaggiarlo a parametro zero.

    A prescindere dai nomi, comunque, Cardinale condivide la visione di Allegri e cercherà di accontentarlo per quanto possibile. I dubbi sul futuro rossonero, insomma, sono definitivamente spazzati via.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Udinese crest
Udinese
UDI
Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Cagliari crest
Cagliari
CGL