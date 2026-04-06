Allegri lo sceglie titolare, ma non arriva il risveglio: Fullkrug flop anche in Napoli-Milan

Napoli-Milan poteva essere la gara della rinascita di Niclas Fullkrug, che da tempo aspetta una scintilla per mostrarsi nuovamente come in passato. Un passato non italiano, ma bensì tedesco, considerando il periodo al West Ham altrettanto deludente. Invece niente da fare, la gara contro il team partenopeo è durato 62 minuti, quando Allegri ha deciso di inserire Gimenez al suo posto.

In un match decisamente bloccato su entrambi i fronti, Fullkrug ha alquanto faticato a sfondare la difesa azzurra e ad avere occasioni per portare avanti i rossoneri, alla fine sedendosi in panchina. Scelto da Allegri al fianco di Nkunku, il tedesco ha dimostrato di non essersi ancora abituato al calcio italiano. O per lo meno, non c'è stato quell'impatto immediato con la nuova realtà.

Le occasioni da titolare non sono arrivate in maniera continua, ma Fullkrug non ha mai avuto quel piglio per convincere Allegri a schierarlo dal 1' in ogni match. Del resto parliamo di un attaccante con un solo goal segnato in quindici incontri, tra l'altro nella sfida contro Lecce in cui aveva fatto il suo ingresso per l'ultima parte di gara. Un incontro vinto proprio grazie alla sua marcatura e che sembrava far ben sperare. Invece, tutto il contrario.