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Fullkrug Napoli Milan Serie AGetty Images
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Allegri lo sceglie titolare, ma non arriva il risveglio: Fullkrug flop anche in Napoli-Milan

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Napoli vs Milan
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Seppur quasi sempre in campo nella seconda parte di gara, Fullkrug continua a deludere con la maglia del Milan: decima gara di fila senza goal.

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Napoli-Milan poteva essere la gara della rinascita di Niclas Fullkrug, che da tempo aspetta una scintilla per mostrarsi nuovamente come in passato. Un passato non italiano, ma bensì tedesco, considerando il periodo al West Ham altrettanto deludente. Invece niente da fare, la gara contro il team partenopeo è durato 62 minuti, quando Allegri ha deciso di inserire Gimenez al suo posto.

In un match decisamente bloccato su entrambi i fronti, Fullkrug ha alquanto faticato a sfondare la difesa azzurra e ad avere occasioni per portare avanti i rossoneri, alla fine sedendosi in panchina. Scelto da Allegri al fianco di Nkunku, il tedesco ha dimostrato di non essersi ancora abituato al calcio italiano. O per lo meno, non c'è stato quell'impatto immediato con la nuova realtà.

Le occasioni da titolare non sono arrivate in maniera continua, ma Fullkrug non ha mai avuto quel piglio per convincere Allegri a schierarlo dal 1' in ogni match. Del resto parliamo di un attaccante con un solo goal segnato in quindici incontri, tra l'altro nella sfida contro Lecce in cui aveva fatto il suo ingresso per l'ultima parte di gara. Un incontro vinto proprio grazie alla sua marcatura e che sembrava far ben sperare. Invece, tutto il contrario.

  • DIECI DI FILA

    Con la gara contro il Napoli, Fullkrug è arrivato in doppia cifra... negativa. Sì, perchè la sfida contro i partenopei è la decima di fila senza reti, in un totale di, recuperi esclusi, oltre 350 minuti.

    Insomma, il flop di Fullkrug non è totale, considerando la maggior parte delle gare giocate solo nel finale, ma considerando l'intero periodo al Milan sono 500 minuti e una sola rete. L'annata 2025/2026 è completamente negativa per lui, considerando che sommando il periodo al West Ham da zero reti fanno 900 minuti per la sola marcatura segnata contro il Lecce.

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  • LE PAROLE DI ALLEGRI

    "Perché i due attaccanti di questa sera? Innanzitutto Nkunku e Fullkrug hanno fatto una buona partita, anche tecnicamente" le parole di Allegri, tecnico del Milan, a fine gara.

    "In alcune situazioni però Nkunku deve far goal, o almeno prendere la porta. Il calcio comunque è fatto di queste situazioni, e secondo me tutta la squadra ha fatto una buona partita. Il contropiede nasce da una palla persa nostra a metà campo, e il secondo tempo uguale".

    Insomma, da parte di Allegri più bacchettate a Nkunku rispetto a Fullkrug.

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  • IL FUTURO DI FULLKRUG

    Fullkrug è arrivato al Milan in prestito con diritto di riscatto, non obbligatorio. Qualora il team rossonero decida di confermare il tedesco per la nuova stagione dovrà pagare 5 milioni di euro al West Ham, che a sua volta lo aveva ingaggiato dal Borussia Dortmund per 27 milioni dopo tre annate di Bundesliga in doppia cifra.

    Allo stato attuale Fullkrug difficilmente rimarrà al Milan, che potrebbe puntare su una punta più 'sicura' soprattutto qualora dovesse arrivare l'accesso alla Champions League: con i soldi europei la squadra di Allegri punterebbe un big capace di guidare l'attacco, magari che conosce già a menadito la Serie A.

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