Allegri, Italiano o Thiago Motta, chi allena il Milan nella prossima stagione? Le ultime sulla panchina rossonera

Il Milan si sta muovendo su più piste: Allegri è il nome di esperienza, Italiano piace per caratteristiche. Sondato anche Thiago Motta.

Un'estate dopo il Milan si ritrova di nuovo a fare il casting per scegliere l'allenatore della prossima stagione. Un anno fa la corsa al nuovo tecnico era diventata una telenovela con cambiamenti repentini anche causati dall'umore della piazza che già avevano reso in salita il cammino.

Ecco, il club rossonero vuole evitare che il "teatrino" si ripeti e per questo si sta muovendo concretamente per chiudere nel più breve tempo possibile la questione. E soprattutto, sia Igli Tare, nuovo direttore sportivo che Giorgio Furlani, vogliono puntare su un certo tipo di profilo per tornare a competere.

Ci sono tre candidati in prima fila, ovvero Massimiliano Allegri, Vincenzo Italiano e Thiago Motta, anche se di nomi in orbita ce ne sono altri. Ma chi è più vicino a diventare il nuovo allenatore del Milan? Il punto con le ultime.