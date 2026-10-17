Allegri, il rischio esonero e le parole dopo Venezia-Napoli: "Non ho sentito De Laurentiis, non serve essere preoccupati, posso risolvere i problemi del Napoli"

Allegri è poi intervenuto in conferenza stampa:

"Nel calcio ci sono questi momenti, capitano. Conosco solo un modo: continuare a lavorare. Oggi era una partita importante, avremmo fatto un bel salto in classifica. Vuol dire che in questo momento c'è da soffrire e lavorare ancora di più. Sta a noi".

"I tre centrali? Quando una squadra fa 29 tiri, abbiamo sbagliato un rigore... Non credo che se giocavamo con tre o quattro centrali cambiava la partita. Beukema e gli altri hanno fatto una buona partita. La classifica non ci sorride, c'è solo un modo: continuare a lavorare. E cercare di portare dalla nostra parte gli episodi".

"Convinto di avere la soluzione ai problemi del Napoli? Assolutamente sì. Se si guardano i risultati è normale che ci può essere preoccupazione, ma guardiamo alle prestazioni. Anche con il Villarreal abbiamo creato tanto, con il Venezia abbiamo fatto una partita ordinata e abbiamo capitolato su un mezzo errore, su un'autorete. Siccome li ho vissuti momenti così in carriera, dobbiamo trasformare la delusione in arrabbiatura per vincere le partite".

"La rosa del Napoli è una buona rosa, non possono giocare sempre gli stessi. Lucca? Ha fatto la sua partita. Ha lottato, ha avuto difficoltà come la squadra. Era da tanto che non giocava titolare. Anche Giovane ha giocato bene, Beukema è rientrato bene".

"L'infortunio di Alisson? Ha avuto un risentimento sull'ultimo tiro fatto. Però erano otto giorni che si allenava con la squadra e non potevo immaginare che si sarebbe fatto male. Altrimenti avrei messo Lang. Ma la sfera di cristallo non ce l'ho. Sembra che si sia fatto abbastanza male, vediamo. Intanto abbiamo recuperato Olivera, Anguissa era in panchina, gli altri stanno tutti bene e pensiamo solo alla partita di martedì".