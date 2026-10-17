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Venezia FC v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Allegri, il rischio esonero e le parole dopo Venezia-Napoli: "Non ho sentito De Laurentiis, non serve essere preoccupati, posso risolvere i problemi del Napoli"

Serie A
Napoli
M. Allegri
Venezia vs Napoli

Cosa ha detto Allegri dopo la sconfitta contro il Venezia che rischia di mettere in serio dubbio la sua posizione al Napoli.

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Il Napoli cade ancora, questa volta al Penzo.

Il Venezia trova i primi punti della stagione vincendo 1-0 nella 7ª giornata di Serie A.

Per gli azzurri è la quinta sconfitta nelle ultime nove partite e tornano le nubi sul futuro di Massimiliano Allegri, che a fine partita ha parlato a DAZN: le sue dichiarazioni.

  • "COMMETTIAMO ERRORI E VENIAMO PENALIZZATI"

    "Cosa dice questa sconfitta? Che abbiamo creato molto, ma abbiamo commesso un errore dietro. Purtroppo, dall'inizio della stagione commettiamo degli errori e veniamo penalizzati. Oggi davanti abbiamo creato tanto, soprattutto nel secondo tempo, senza riuscire a fare goal. Bisogna affrontare questo momento con grande lucidità e pensare solamente a lavorare, perché abbiamo tutto il tempo per recuperare in campionato. Ora dobbiamo pensare alla Champions di martedì".

  • IL NAPOLI NON E' RIUSCITO AD ATTACCARE LO SPAZIO ALLE SPALLE DELLA DIFESA DEL VENEZIA

    "Loro si sono difesi molto bene. Nel primo tempo potevamo allungare un po' di più la linea, ma non l'abbiamo fatto. Comunque abbiamo avuto due o tre situazioni favorevoli che non abbiamo sfruttato. Nel secondo tempo è stata sicuramente un'altra partita".

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  • SI ASPETTAVA DI PIU' DA LUCCA?

    "Credo che Lucca sia un buon giocatore. Non è facile giocare in queste condizioni. La rosa che abbiamo è questa, con giocatori buoni, ottimi, dalle caratteristiche diverse. Non posso pensare di far giocare sempre gli stessi, perché tutti hanno qualità, si mettono a disposizione e lavorano bene. Oggi Lucca ha fatto la sua parte, così come gli altri. Nel secondo tempo loro sono anche un po' calati e noi siamo sicuramente usciti ancora di più".

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  • E' PREOCCUPATO PER I RISULTATI?

    "In questo momento essere preoccupati non serve assolutamente a niente. Bisogna rimanere lucidi, fare meglio quello che stiamo facendo e girare gli episodi dalla nostra parte, perché adesso ci stanno andando contro. Mentre mercoledì ci siamo un po' disuniti, oggi la squadra è rimasta lucida e ha creato occasioni. Purtroppo il calcio è anche questo. Ci sono periodi in cui non riesci a fare goal, ma sta a noi rovesciare questa inerzia, essendo più positivi, perché i valori della squadra ci sono".

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  • LE CONDIZIONI DI ALISSON SANTOS

    "Vediamo. Ha avuto un problemino. Mi sono accorto soltanto ora che è successo nel momento del tiro".

  • ANCHE NERES KO: QUANTO CONDIZIONANO GLI INFORTUNI E COME LI STA GESTENDO

    "Neres veniva da otto mesi di inattività. E' un giocatore che ha avuto sempre parecchi infortuni, non è che si sia fatto male soltanto quest'anno. Per quanto riguarda Alisson, veniva da un infortunio e aveva lavorato tutta la settimana con la squadra. Purtroppo è un giocatore che strappa e ha avuto una ricaduta. Ora dobbiamo avere la pazienza di aspettarlo e andare avanti con i giocatori che abbiamo. Abbiamo Lang e altri giovani che possono darci una mano e fare bene".

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  • HA GIA' SENTITO DE LAURENTIIS?

    "No, assolutamente, non l'ho sentito. Capisco gli umori, ma in questo momento c'è solamente da lavorare con grande voglia, soprattutto per ribaltare la situazione in campionato e in Champions. Ci sono momenti nel calcio in cui le cose non vanno bene. Bisogna affrontarli con grande serietà e professionalità, lavorando per riuscire a fare goal nelle occasioni che creiamo. In questo momento la squadra può risentire anche psicologicamente, ma è proprio adesso che bisogna tirare fuori l'orgoglio, il carattere e la rabbia, affinché già da martedì in Champions si possano vedere le cose in un altro modo".

  • IN CONFERENZA STAMPA

    Allegri è poi intervenuto in conferenza stampa:

    "Nel calcio ci sono questi momenti, capitano. Conosco solo un modo: continuare a lavorare. Oggi era una partita importante, avremmo fatto un bel salto in classifica. Vuol dire che in questo momento c'è da soffrire e lavorare ancora di più. Sta a noi".

    "I tre centrali? Quando una squadra fa 29 tiri, abbiamo sbagliato un rigore... Non credo che se giocavamo con tre o quattro centrali cambiava la partita. Beukema e gli altri hanno fatto una buona partita. La classifica non ci sorride, c'è solo un modo: continuare a lavorare. E cercare di portare dalla nostra parte gli episodi".

    "Convinto di avere la soluzione ai problemi del Napoli? Assolutamente sì. Se si guardano i risultati è normale che ci può essere preoccupazione, ma guardiamo alle prestazioni. Anche con il Villarreal abbiamo creato tanto, con il Venezia abbiamo fatto una partita ordinata e abbiamo capitolato su un mezzo errore, su un'autorete. Siccome li ho vissuti momenti così in carriera, dobbiamo trasformare la delusione in arrabbiatura per vincere le partite".

    "La rosa del Napoli è una buona rosa, non possono giocare sempre gli stessi. Lucca? Ha fatto la sua partita. Ha lottato, ha avuto difficoltà come la squadra. Era da tanto che non giocava titolare. Anche Giovane ha giocato bene, Beukema è rientrato bene".

    "L'infortunio di Alisson? Ha avuto un risentimento sull'ultimo tiro fatto. Però erano otto giorni che si allenava con la squadra e non potevo immaginare che si sarebbe fatto male. Altrimenti avrei messo Lang. Ma la sfera di cristallo non ce l'ho. Sembra che si sia fatto abbastanza male, vediamo. Intanto abbiamo recuperato Olivera, Anguissa era in panchina, gli altri stanno tutti bene e pensiamo solo alla partita di martedì".

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