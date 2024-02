Allegri: "Futuro alla Juventus? Ho ancora un anno di contratto, dipendiamo dai risultati"

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, presenta la sfida con l’Udinese: "Deciderò tra Chiesa e Yildiz, Vlahovic torna contro il Verona".

Mettersi alle spalle la sconfitta patita nel Derby d’Italia e provare a restare nella scia dell’Inter capolista ora distante sette lunghezze.

Saranno questi gli obiettivi di una Juventus che lunedì sera affronterà l’Udinese sapendo che c’è da riprendere il cammino in campionato. La compagine bianconera infatti ha messo in cascina un solo punto nelle ultime due uscite e cerca dunque quel successo che manca dal 21 gennaio (3-0 in casa del Lecce).

Una sfida importante anche per i friulani, che non vincono dall’ultima partita del 2023 (3-0 al Bologna) e che devono cercare quel risultato che li allontani dalle zone pericolose di classifica.

Massimiliano Allegri ha presentato la gara che si giocherà all’Allianz Stadium nella consueta conferenza stampa della vigilia.