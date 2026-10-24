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SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Allegri espulso in Napoli-Roma, cosa è successo al 'Maradona': la reazione dopo il terzo goal giallorosso

Serie A
Napoli
Napoli vs Roma
Roma

Il tecnico del Napoli è stato espulso dall'arbitro Colombo subito dopo il goal di Balerdi che ha fissato il risultato finale contro la Roma sul 3-3. Cosa è successo e il motivo del rosso per Allegri.

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Finale elettrico al 'Maradona' per Napoli-Roma.

Subito dopo il goal di Balerdi, che ha firmato il 3-3 per i giallorossi, l'arbitro Colombo ha espulso Massimiliano Allegri.

Ma cosa è successo a bordocampo? Perché l'allenatore del Napoli è stato allontanato? E cosa ha detto all'arbitro?

  • L'ESPULSIONE DI ALLEGRI

    Il Napoli ha protestato per un presunto fallo di Balerdiì su Beukema prima del terzo goal giallorosso.

    Dopo un rapido check al VAR però la rete è stata convalidata e prima di fare riprendere il gioco, l'arbitro Colombo si è avvicinato alla panchina azzurra per mostrare il cartellino rosso ad Allegri.

  • LA REAZIONE DOPO IL ROSSO

    Subito dopo aver ricevuto il cartellino rosso, Allegri ha continuato a protestare contro arbitro e quarto uomo.

    Il tecnico del Napoli ha ripetuto più volte: "Cosa ho detto? Cosa ho detto?".

    Allegri poi si è tolto nervosamente la giacca prima di lasciare il campo imboccando la strada degli spogliatoi.

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  • COSA HA DETTO ALLEGRI

    Grande nervosismo per Allegri anche davanti ai microfoni di DAZN, quando ha commentato così la sua espulsione: "Il quarto uomo ha richiamato l'arbitro e mi ha cacciato fuori, non ho detto assolutamente niente.

    La prossima volta mi siedo in panchina e non mi muovo più, tutte le volte che io mi muovo vengo buttato fuori. L'anno scorso ho pagato 80 mila euro di multe. Forse devo smettere di andare in panchina.

    Vedo altri che entrano in campo, ribaltano...io sono stato fermo tutta la sera e sono stato buttato fuori. Quindi ringrazio Sacco, Saccani...come si chiama? (il quarto uomo era Sacchi ndr). Stasera sono molto arrabbiato, scusate ma dopo 25 anni posso sbagliare anche io. Non sono lucido per analizzare la partita".

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  • "ORA TUTTI ALL'ATTACCO"

    Allegri ha risposto anche ad alcune domande sulla prestazione del Napoli.

    Quando gli è stato chiesto dei numeri poco 'allegriani' in termini di goal subiti però il tecnico ha utilizzato l'arma dell'ironia: "Ma io ho cambiato modo di giocare, ora giochiamo tutti all'attacco. Se posso schiero anche quattro attaccanti".

    Allegri poi ha sottolineato: "Stasera la squadra ha fatto una buona partita contro una Roma forte. Sul terzo goal non potevamo fare di più, ma giocando con questo spirito risaliremo la classifica".

    Infine ha salutato velocemente tutti: "Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Stasera non sono nelle condizioni lucide per la prima volta dopo 25 anni per commentare la partita, fatelo voi, scusate".

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