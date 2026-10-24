Allegri espulso in Napoli-Roma, cosa è successo al 'Maradona': la reazione dopo il terzo goal giallorosso

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Finale elettrico al 'Maradona' per Napoli-Roma.
Subito dopo il goal di Balerdi, che ha firmato il 3-3 per i giallorossi, l'arbitro Colombo ha espulso Massimiliano Allegri.
Ma cosa è successo a bordocampo? Perché l'allenatore del Napoli è stato allontanato? E cosa ha detto all'arbitro?