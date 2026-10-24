Allegri espulso in Napoli-Roma, cosa è successo al 'Maradona': la reazione dopo il terzo goal giallorosso

Grande nervosismo per Allegri anche davanti ai microfoni di DAZN, quando ha commentato così la sua espulsione: "Il quarto uomo ha richiamato l'arbitro e mi ha cacciato fuori, non ho detto assolutamente niente.

La prossima volta mi siedo in panchina e non mi muovo più, tutte le volte che io mi muovo vengo buttato fuori. L'anno scorso ho pagato 80 mila euro di multe. Forse devo smettere di andare in panchina.

Vedo altri che entrano in campo, ribaltano...io sono stato fermo tutta la sera e sono stato buttato fuori. Quindi ringrazio Sacco, Saccani...come si chiama? (il quarto uomo era Sacchi ndr). Stasera sono molto arrabbiato, scusate ma dopo 25 anni posso sbagliare anche io. Non sono lucido per analizzare la partita".