Allegri esonerato dalla Juventus, Bonucci reagisce via Instagram: like al post bianconero

Tra i tanti like al post Instagram della Juventus, anche quello di Bonucci. Il giocatore del Fenerbahce tra gli ex bianconeri a 'farsi sentire'.

Allegri conclude prima del tempo la sua seconda era come allenatore della Juventus. Con un comunicato ufficiale arrivato nella serata di venerdì 17 maggio, Madama ha come ormai noto annunciato l'esonero del tecnico bianconero, che non sarà in panchina nemmeno per gli ultimi due turni di Serie A.

Niente di clamoroso, considerando come dalla giornata di mercoledì mancasse solo l'annuncio ufficiale in seguito a quanto accaduto nella finale di Coppa Italia vinta contro l'Atalanta.

L'esonero di Allegri ha spaccato il tifo bianconero, tra chi ha esultato per la decisione della Juventus e chi invece avrebbe aspettato almeno il termine del campionato per annunciare qualcosa che sembrava comunque nell'aria da tempo.

Diversi ex giocatori della Juventus hanno espresso il proprio parere via social, mentre qualcuno lo ha fatto in maniera più sottile come Leonardo Bonucci. E non solo.