Allegri e Spalletti commentano il caso Rocchi dopo Milan-Juventus, l'allenatore bianconero ammette: "Qualche episodio c'è stato"

Decisamente più articolata è stata la risposta di Luciano Spalletti a 'Sky Sport' sul caso Rocchi.

"Sensazione di casino nel mondo arbitrale? Diventa difficile parlare di una cosa così: tante volte nel mio lavoro credevo di sapere tutto come in Nazionale, la mia qualità è quella di riuscire ad avere un rapporto di empatia coi calciatori, lì non mi è riuscito.Da fuori poteva sembrare, qualche episodio contrastante c'è stato. Ma se vogliamo davvero bene al calcio bisogna aspettare e fare meno commenti inutili possibili. E il mio sarebbe inutile quindi preferisco non darlo" ha dichiarato l'allenatore della Juventus.