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Gianluca Rocchi desktopGetty Images
Lelio Donato

Allegri e Spalletti commentano il caso Rocchi dopo Milan-Juventus, l'allenatore bianconero ammette: "Qualche episodio c'è stato"

Serie A
Milan vs Juventus
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L'indagine su Rocchi della Procura di Milano tiene banco anche dopo il posticipo di Serie A. Allegri dribbla le domande sullo sfogo durante la finale di Coppa Italia, mentre Spalletti sottolinea: "Casino? Da fuori poteva sembrare".

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Lo spettacolo offerto sul campo da Milan e Juventus nel posticipo della 34sima giornata non è stato entusiasmante.

Così al termine del big-match di 'San Siro' si è parlato anche del caso che ha scosso il mondo del calcio nelle ultime ore e che vede indagato l'ormai ex designatore Gianluca Rocchi.

Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti hanno espresso entrambi la loro opinione, seppure in modo diverso, durante l'intervista post partita a 'Sky Sport'.

  • ALLEGRI RISPONDE SU ROCCHI

    Quando all'attuale allenatore del Milan viene mostrato il suo sfogo durante la finale di Coppa Italia vinta contro la Juventus, Allegri sorride ma dribbla la domanda.

    "Io posso solamente dire che in quel momento dovevo fermare la partita che vincevamo 1-0", ricorda il tecnico livornese.

    Allegri preferisce concentrarsi su un altro tema a lui molto caro: "Le riforme vanno fatte a livello tecnico a partire dai settori giovanili a cui dare un indirizzo diverso".


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  • COSA ERA SUCCESSO TRA ALLEGRI E ROCCHI

    Ma cosa era successo tra Allegri e Rocchi?

    Durante la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta del 2024, l'allora allenatore bianconero si scatenò per alcune decisione arbitrali.

    Nel clamoroso sfogo, che gli sarebbe costato due giornate di squalifica, Allegri uscendo dal campo pronunciò anche la frase: "Dov'è Rocchi?".

    Alla fine la Juventus vinse la Coppa Italia, ma nelle ore successive Allegri venne esonerato e subì la squalifica di due giornate "perché, al 50° del secondo tempo, si avvicinava al Quarto Ufficiale con atteggiamento aggressivo e di plateale e polemico dissenso per contestare una decisione arbitrale; alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava tale atteggiamento rivolgendo anche espressioni irriguardose sull’operato degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione e prima di abbandonare il recinto di gioco, rivolgeva inoltre gesti irridenti nei confronti del Direttore di gara".


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  • LA RISPOSTA DI SPALLETTI SU ROCCHI

    Decisamente più articolata è stata la risposta di Luciano Spalletti a 'Sky Sport' sul caso Rocchi.

    "Sensazione di casino nel mondo arbitrale? Diventa difficile parlare di una cosa così: tante volte nel mio lavoro credevo di sapere tutto come in Nazionale, la mia qualità è quella di riuscire ad avere un rapporto di empatia coi calciatori, lì non mi è riuscito.Da fuori poteva sembrare, qualche episodio contrastante c'è stato. Ma se vogliamo davvero bene al calcio bisogna aspettare e fare meno commenti inutili possibili. E il mio sarebbe inutile quindi preferisco non darlo" ha dichiarato l'allenatore della Juventus.

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