Allegri e Spalletti commentano il caso Rocchi dopo Milan-Juventus, l'allenatore bianconero ammette: "Qualche episodio c'è stato"

Ma cosa era successo tra Allegri e Rocchi?
Durante la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta del 2024, l'allora allenatore bianconero si scatenò per alcune decisione arbitrali.
Nel clamoroso sfogo, che gli sarebbe costato due giornate di squalifica, Allegri uscendo dal campo pronunciò anche la frase: "Dov'è Rocchi?".
Alla fine la Juventus vinse la Coppa Italia, ma nelle ore successive Allegri venne esonerato e subì la squalifica di due giornate "perché, al 50° del secondo tempo, si avvicinava al Quarto Ufficiale con atteggiamento aggressivo e di plateale e polemico dissenso per contestare una decisione arbitrale; alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava tale atteggiamento rivolgendo anche espressioni irriguardose sull’operato degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione e prima di abbandonare il recinto di gioco, rivolgeva inoltre gesti irridenti nei confronti del Direttore di gara".