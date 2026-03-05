Allegri e il ballottaggio verso il derby: Nkunku o Pulisic, la mossa per credere nella rimonta Scudetto

Il conto alla rovescia è iniziato: alle 20.45 di domenica sera prenderà via un derby che dirà tanto sulla corsa Scudetto tra Inter e Milan.
I nerazzurri sono primi a +10 e in caso di vittoria chiuderebbero quasi definitivamente i conti, i rossoneri invece proveranno a portare a casa i tre punti per riaprire la corsa al titolo e dare il via alla rimonta.
Guardando la classifica, dunque, il Milan deve solo vincere: anche un pareggio servirebbe poco nell’ottica tricolore (discorso diverso invece in chiave Chamions). Ecco perché le scelte in attacco di Allegri assumo un’importanza ancora più grande in questo match.