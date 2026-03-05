Goal.com
pulisic nkunkuGetty Images
Nino Caracciolo

Allegri e il ballottaggio verso il derby: Nkunku o Pulisic, la mossa per credere nella rimonta Scudetto

Se Leao è la certezza dell’attacco rossonero, Allegri continua a riflettere su chi schierare al suo fianco: Pulisic e Nkunku si contendono una maglia. Una scelta da non fallire.

Il conto alla rovescia è iniziato: alle 20.45 di domenica sera prenderà via un derby che dirà tanto sulla corsa Scudetto tra Inter e Milan.

I nerazzurri sono primi a +10 e in caso di vittoria chiuderebbero quasi definitivamente i conti, i rossoneri invece proveranno a portare a casa i tre punti per riaprire la corsa al titolo e dare il via alla rimonta.

Guardando la classifica, dunque, il Milan deve solo vincere: anche un pareggio servirebbe poco nell’ottica tricolore (discorso diverso invece in chiave Chamions). Ecco perché le scelte in attacco di Allegri assumo un’importanza ancora più grande in questo match.

  • BALLOTTAGGIO PULISIC-LEAO

    Il grande dubbio di Max Allegri in vista del derby è relativo a chi affiancherà Leao, al momento certezza dell’attacco rossonero. A contendersi una maglia sono Pulisic e Nkunku: l’americano non sta sicuramente attraversando il suo momento migliore, mentre il francese ha dimostrato di avere ritrovato la giusta gamba e scalpita per avere sempre più spazio.

  • PULISIC SENZA GOAL NEL 2026

    Pulisic ha trascinato il Milan nella prima parte di stagione, realizzando 8 goal in campionato. L’americano è l’uomo che ha deciso il derby d’andata a novembre, ma nel 2026 non ha ancora segnato. Anche contro la Cremonese ha evidenziato il suo momento delicato, fallendo un’occasione a tu per tu con Audero: i tanti infortuni sembrano averlo condizionato, inoltre il feeling con Leao non sembra decollare.

  • NKUNKU IN RISALITA

    Proprio nel momento in cui il rendimento di Pulisic è entrato nella fase calante, Cris Nkunku ha ritrovato gamba, fiducia e goal, 5 tra fine dicembre e inizio febbraio. Contro la Cremonese è entrato dalla panchina e ha fornito l’assist a Leao per il 2-0 che ha chiuso i conti: un segnale di come il francese possa essere decisivo anche a gara in corso.

  • CHI GIOCA TITOLARE TRA PULISIC E NKUNKU CONTRO L’INTER?

    Ma chi giocherà titolare al fianco di Leao nel derby? La sensazione è che al momento nemmeno Allegri abbia la risposta: nei giorni scorsi Nkunku sembrava essere leggermente favorito, dopo le ultime prove in allenamento sembra esserci stato il controsorpasso da parte di Pulisic. 

    Ma il rettilineo finale è ancora lontano e il ballottaggio sarà sciolto solo all’ultimo. Con la speranza da arte di Allegri di aver azzeccato la scelta da tre punti che permetterebbe al Milan di credere nella rimonta Scudetto.

