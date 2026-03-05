Allegri e il ballottaggio verso il derby: Nkunku o Pulisic, la mossa per credere nella rimonta Scudetto

Proprio nel momento in cui il rendimento di Pulisic è entrato nella fase calante, Cris Nkunku ha ritrovato gamba, fiducia e goal, 5 tra fine dicembre e inizio febbraio. Contro la Cremonese è entrato dalla panchina e ha fornito l’assist a Leao per il 2-0 che ha chiuso i conti: un segnale di come il francese possa essere decisivo anche a gara in corso.