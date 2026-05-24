Allegri dopo Milan-Cagliari: "Ci siamo meritati questa posizione, ma ai ragazzi non ho nulla da rimproverare"

Massimiliano Allegri ha parlato al termine di Milan-Cagliari, partita clamorosamente costata ai rossoneri l'estromissione dalla prossima edizione della Champions League.
Di seguito le parole del tecnico toscano a DAZN.
Massimiliano Allegri ha parlato al termine di Milan-Cagliari, partita clamorosamente costata ai rossoneri l'estromissione dalla prossima edizione della Champions League.
Di seguito le parole del tecnico toscano a DAZN.
"Purtroppo quando perdi 5 partite in casa, 4 nel girone di ritorno... Abbiamo meritato la posizione in cui siamo. Stasera la partita si era messa bene, ma ci siamo sciolti. Pensavamo di aver già ottenuto il risultato. Dopo l'1-0 abbiamo difeso molto male come squadra. Ma ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, abbiamo fatto il possibile per poter entrare in Champions".
Un concetto ribadito poi in conferenza stampa:
“Se siamo arrivati quinti, ci meritiamo questa classifica. Quello che è stato fatto è stato il massimo”.
Di nuovo a DAZN, rispondendo a una domanda sul proprio futuro:
"In questo momento sono dispiaciuto e arrabbiato. Nessuno si sarebbe aspettato una partita e una sconfitta del genere. Purtroppo è il calcio, è lo sport, e a malincuore bisogna accettarlo.
Bisogna innanzitutto analizzare l'annata per come è stata, ma come ho detto prima ai ragazzi non ho da rimproverare niente. Quello che dovevamo mettere in campo l'hanno messo per tutto l'anno".
"Il motivo non lo so. Sicuramente abbiamo e ho sbagliato qualcosa. Quando fai le valutazioni a fine anno è normale che il risultato le faccia pendere da una parte o dall'altra. Bisognerà essere molto lucidi nel valutare tutta l'annata".
"La parte nervosa in questa partita ha segnato molto. Siamo stati molto passivi nel primo e nel secondo goal e questo non era mai successo. A Genova avevamo fatto meglio, stasera non ci siamo riusciti".
"Se si saprà qualcosa nei prossimi giorni? Questo non lo so. In questo momento il pensiero va solo al risultato che non abbiamo raggiunto, che è la cosa più importante. Dovranno essere fatte valutazioni di tutta l'annata. Sono stati fatti degli errori, ma in questo momento non ha assolutamente senso parlarne".