Allegri dopo Milan-Cagliari: "Ci siamo meritati questa posizione, ma ai ragazzi non ho nulla da rimproverare"

"Purtroppo quando perdi 5 partite in casa, 4 nel girone di ritorno... Abbiamo meritato la posizione in cui siamo. Stasera la partita si era messa bene, ma ci siamo sciolti. Pensavamo di aver già ottenuto il risultato. Dopo l'1-0 abbiamo difeso molto male come squadra. Ma ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, abbiamo fatto il possibile per poter entrare in Champions".

Un concetto ribadito poi in conferenza stampa:

“Se siamo arrivati quinti, ci meritiamo questa classifica. Quello che è stato fatto è stato il massimo”.