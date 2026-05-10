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Massimiliano AllegriGetty Images
Lelio Donato

Allegri dopo Milan-Atalanta: "Siamo in un momento di difficoltà, ho sempre detto che la Champions non era sicura"

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L'allenatore del Milan commenta la sconfitta casalinga contro l'Atalanta che complica la qualificazione alla prossima Champions League: "Ho sempre detto che non era sicura, non ho nulla da rimproverare alla squadra".

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Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni delle televisioni dopo il posticipo tra Milan e Atalanta, gara che ha visto i rossoneri perdere in casa per 3-2 nonostante un finale clamorosamente all'arrembaggio.

Il tecnico rossonero ha analizzato i temi della partita, ma anche della classifica e della corsa alla Champions League, che da stasera vede la sua squadra al quarto posto con gli stessi punti della Roma, ma col vantaggio degli scontri diretti.

Di seguito le parole di Allegri a DAZN dopo Milan-Atalanta.

  • TESTA AL GENOA

    "Inutile parlare di quello che è successo perché non possiamo cambiarlo, c'è solo da fare una buona settimana di lavoro e concentrarci sulla partita di Genova che può risultare decisiva. Abbiamo fatto bene i primi dieci minuti poi abbiamo preso goal e ci siamo disuniti.Almeno abbiamo ripreso a fare goal, ora bisogna prepararci, sappiamo che è difficile ma non possiamo fare altro.Questo momento di difficoltà nessuno se lo sarebbe aspettato. Va affrontato con grande senso di responsabilità. Bisogna solo fare. Domenica giochiamo contro il Genoa che in casa ha sempre fatto ottimi risultati. Bisogna prepararsi con grande entusiasmo e grande voglia per tornare alla vittoria che manca da un po'" ha dichiarato Allegri.



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  • NULLA DA RIMPROVERARE

    L'allenatore rossonero difende il gruppo e non fa richieste particolari sul calendario: "Giocare in contemporanea le ultime quattro giornate? Non è fattibile, non lo decidiamo noi. Non so se le ultime due saranno in contemporanea. Ora bisogna vincere due partite. La squadra ha sempre lavorato bene, ai ragazzi non ho nulla da rimproverare".

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  • LE PAROLE SU LEAO

    Allegri preferisce non soffermarsi sui singoli: "Leao? In questo momento non è un problema di Leao, di Maignan, di Nkunku, di Fullkrug o di Gabbia. Rafa ha avuto delle situazioni favorevoli anche oggi, tra l'altro domenica sarà squalificato. Noi bisogna pensare a recuperare bene e preparare la prossima partita".

  • LE COLPE

    L'allenatore rossonero dribbla la domanda sulla contestazione dei tifosi a Furlani: "Quando mancano i risultati io sono il responsabile perché sono a capo di un gruppo di ragazzi che ha sempre dato il massimo. In questo momento non c'è bisogno di pensare alle responsabilità. Io ho sempre detto e ripetuto che la Champions non era in una botte di ferro.Siamo in un momento di difficoltà e speriamo di uscirne".

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