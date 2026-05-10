Allegri dopo Milan-Atalanta: "Siamo in un momento di difficoltà, ho sempre detto che la Champions non era sicura"

"Inutile parlare di quello che è successo perché non possiamo cambiarlo, c'è solo da fare una buona settimana di lavoro e concentrarci sulla partita di Genova che può risultare decisiva. Abbiamo fatto bene i primi dieci minuti poi abbiamo preso goal e ci siamo disuniti.Almeno abbiamo ripreso a fare goal, ora bisogna prepararci, sappiamo che è difficile ma non possiamo fare altro.Questo momento di difficoltà nessuno se lo sarebbe aspettato. Va affrontato con grande senso di responsabilità. Bisogna solo fare. Domenica giochiamo contro il Genoa che in casa ha sempre fatto ottimi risultati. Bisogna prepararsi con grande entusiasmo e grande voglia per tornare alla vittoria che manca da un po'" ha dichiarato Allegri.







