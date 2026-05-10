Allegri dopo Milan-Atalanta: "Siamo in un momento di difficoltà, ho sempre detto che la Champions non era sicura"

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni delle televisioni dopo il posticipo tra Milan e Atalanta, gara che ha visto i rossoneri perdere in casa per 3-2 nonostante un finale clamorosamente all'arrembaggio.
Il tecnico rossonero ha analizzato i temi della partita, ma anche della classifica e della corsa alla Champions League, che da stasera vede la sua squadra al quarto posto con gli stessi punti della Roma, ma col vantaggio degli scontri diretti.
Di seguito le parole di Allegri a DAZN dopo Milan-Atalanta.