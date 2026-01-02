Allegri dopo Cagliari-Milan: "Leao a sinistra si addormenta, non avevo dubbi su Fullkrug. Il corto muso non si allena"

Un altro colpo esterno. Il Milan resta imbattuto in trasferta e infila un’altra vittoria fuori casa. Questa volta i rossoneri si impongono alla Unipol Domus di Cagliari e al firma è ancora quella di Rafael Leao, al sesto goal in questo campionato di Serie A.
Il Milan vola momentaneamente in testa alla classifica, almeno per due notti, in attesa di Inter-Bologna, in programma domenica sera a San Siro, sorpassando proprio i nerazzurri di Chivu.
Al termine della sfida, Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN e Sky Sport per analizzare il successo del Diavolo per 1-0.
Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore del Milan.