Allegri conferma il ritorno di McTominay: "Col Frosinone verrà convocato". Come sarà gestito lo scozzese

Scott McTominay c'è. E questa, nel momento particolare e delicato che il Napoli ha vissuto prima della sosta, è una delle notizie migliori possibili.
Il centrocampista scozzese ha superato lo stop per la lieve aritmia benigna riscontrata a settembre. L'ultima visita ha dato esito positivo, e dunque rieccolo dopo più di un mese di assenza, anche se in mezzo c'è stata la sosta per le Nazionali ad attutire l'impatto.
A confermare il tutto è stato Massimiliano Allegri: nella conferenza stampa di vigilia di Napoli-Frosinone, l'allenatore partenopeo ha confermato il rientro di McTominay. Anche se graduale.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.