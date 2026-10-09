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McTominay NapoliGetty Images
Stefano Silvestri

Allegri conferma il ritorno di McTominay: "Col Frosinone verrà convocato". Come sarà gestito lo scozzese

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Napoli vs Frosinone
M. Allegri

L'allenatore del Napoli annuncia il ritorno dello scozzese dopo lo stop per la lieve aritmia. Ma nell'anticipo di sabato non lo farà partire dal primo minuto.

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Scott McTominay c'è. E questa, nel momento particolare e delicato che il Napoli ha vissuto prima della sosta, è una delle notizie migliori possibili.

Il centrocampista scozzese ha superato lo stop per la lieve aritmia benigna riscontrata a settembre. L'ultima visita ha dato esito positivo, e dunque rieccolo dopo più di un mese di assenza, anche se in mezzo c'è stata la sosta per le Nazionali ad attutire l'impatto.

A confermare il tutto è stato Massimiliano Allegri: nella conferenza stampa di vigilia di Napoli-Frosinone, l'allenatore partenopeo ha confermato il rientro di McTominay. Anche se graduale.


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  • "A DISPOSIZIONE PER 20-30 MINUTI"

    "McTominay verrà convocato": questo è stato l'annuncio di Allegri ai giornalisti presenti in sala stampa. Solo una conferma, in realtà, di quel che in realtà si sospettava concretamente dopo le ultime evoluzioni positive della situazione dello scozzese.

    Lo stesso Allegri, e anche questo era ampiamente sospettabile, ha spiegato che McTominay avrà solamente uno spezzone di partita nelle gambe: eloquente il suo "lo avremo a disposizione per 20-30 minuti".

  • INIZIALMENTE IN PANCHINA

    McTominay, dunque, inizialmente siederà in panchina. Sarà la prima volta in questa stagione, dopo essere partito dall'inizio sia contro il Genoa alla prima giornata che contro il Como alla seconda.

    L'intenzione di Allegri è proprio questa: rimettere gradualmente benzina nelle gambe dell'ex giocatore del Manchester United, reinserirlo passo passo nell'undici titolare, senza forzare la mano e senza fretta. Del resto si parla pur sempre di un calciatore reduce da un mese di stop forzato.

    McTominay, sempre che Allegri lo ritenga opportuno, farà dunque il proprio ritorno in campo nell'ultima parte di gara contro il Frosinone: magari a mezz'ora o magari a 20 minuti dalla fine. Dipenderà anche dal risultato.

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  • CHI GIOCA SENZA MCTOMINAY

    L'intenzione di Allegri è sempre più chiara: trasformare il Napoli, passando dalla difesa a quattro utilizzata in queste prime settimane stagionali alla difesa a tre. Proprio come Antonio Conte aveva fatto lo scorso anno.

    In mezzo al campo toccherà ancora a Billy Gilmour e Stanislav Lobotka contro il Frosinone. Come nelle ultime partite. Con Kevin De Bruyne ibrido tra la posizione di mezzala e quella di trequartista, come con la maglia del Belgio.

    La differenza, appunto, è che con ogni probabilità ci sarà un nuovo modulo: il 3-4-2-1. Con De Bruyne e probabilmente David Neres dietro al centravanti Lucca, favorito su un Hojlund che per una volta dovrebbe rifiatare.

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  • E LE PROSSIME PARTITE?

    Il mirino di McTominay è così destinato a spostarsi sulle partite successive del Napoli. A partire da quella contro il Villarreal di Champions League, in programma martedì della prossima settimana.

    In Spagna potrebbe toccare a lui dal primo minuto, forte del rientro contro il Frosinone. Ancora una volta, però, dipenderà dalle sensazioni di Allegri e dalle effettive condizioni fisiche di un giocatore reduce da diverse settimane senza potersi allenare né scendere in campo.

    La certezza è una sola, in ogni caso: McTominay si riprenderà presto il posto in mezzo al campo. Probabilmente al posto di Gilmour, destinato a scivolare nuovamente in seconda fila nelle gerarchie di Allegri. Rimane solo da stabilire quando.

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