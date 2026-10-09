Allegri conferma il ritorno di McTominay: "Col Frosinone verrà convocato". Come sarà gestito lo scozzese

Scott McTominay c'è. E questa, nel momento particolare e delicato che il Napoli ha vissuto prima della sosta, è una delle notizie migliori possibili.

Il centrocampista scozzese ha superato lo stop per la lieve aritmia benigna riscontrata a settembre. L'ultima visita ha dato esito positivo, e dunque rieccolo dopo più di un mese di assenza, anche se in mezzo c'è stata la sosta per le Nazionali ad attutire l'impatto.

A confermare il tutto è stato Massimiliano Allegri: nella conferenza stampa di vigilia di Napoli-Frosinone, l'allenatore partenopeo ha confermato il rientro di McTominay. Anche se graduale.







