Allegri cambia modulo e cambia il Napoli: De Bruyne centrale e protagonista, 90 minuti in campo e doppietta

Durante la sosta, Allegri ha lavorato sul passaggio alla difesa a 3 dopo le difficoltà riscontrare a livello di gioco in questo inizio di stagione.
Contro il Frosinone largo subito a un più congeniale 3-4-2-1, con Badiashile per la prima volta proposto titolare, Di Lorenzo alto a destra e il ritorno di Spinazzola sull'altra fascia.
In mezzo De Bruyne con Lobotka, davanti Lang e Neres dietro Hojlund. E sin dai primi minuti si capisce che la musica è totalmente diversa, in termini di intensità e proposta offensiva.
Non a caso, dopo mezz'ora, il Napoli è già avanti 2-0.