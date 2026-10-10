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Marco Trombetta

Allegri cambia modulo e cambia il Napoli: De Bruyne centrale e protagonista, 90 minuti in campo e doppietta

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Napoli vs Frosinone
Frosinone

Il Napoli passa alla difesa a 3 e a un modulo più caro ad Allegri e i risultati si vedono subito. In campo un'altra squadra, che travolge il Frosinone.

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Quello tornato in campo dopo la sosta è tutto un altro Napoli. Allegri torna all'antica e le risposte sono immediate.

Battuto con un secco 3-0 una delle squadre più in forma di questo inizio di stagione, il Frosinone di Alvini. Da qui può iniziare un'altra stagione.

  • UN NUOVO NAPOLI

    Durante la sosta, Allegri ha lavorato sul passaggio alla difesa a 3 dopo le difficoltà riscontrare a livello di gioco in questo inizio di stagione.

    Contro il Frosinone largo subito a un più congeniale 3-4-2-1, con Badiashile per la prima volta proposto titolare, Di Lorenzo alto a destra e il ritorno di Spinazzola sull'altra fascia.

    In mezzo De Bruyne con Lobotka, davanti Lang e Neres dietro Hojlund. E sin dai primi minuti si capisce che la musica è totalmente diversa, in termini di intensità e proposta offensiva.

    Non a caso, dopo mezz'ora, il Napoli è già avanti 2-0.

  • NUMERI CAPOVOLTI

    Rispetto alla tendenza preoccupante delle prime giornate, i numeri di Napoli-Frosinone raccontano ben altro.

    2.66 gli expected goals degli azzurri, il numero più alto sin qui in stagione. 19 tiri totali e 8 nello specchio della porta.

    3-0 il risultato finale, forse troppo pesante per il Frosinone, ma che certifica un cinismo mai avuto dal Napoli da quando è iniziato il campionato.

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  • DE BRUYNE CENTRALE E LEADER

    E a beneficiarne di più da questo cambio è stato Kevin De Bruyne, schierato al fianco di Lobotka come fonte di gioco del Napoli.

    Libero di inventare, proporsi e cucire la manovra, il belga è rimasto in campo per tutta la partita ed è stato tra i giocatori che hanno macinato più chilometri (oltre 10).

    Nonostante questo ha avuto le energie di accompagnare la manovra e calare il tris in pieno recupero, firmando così la sua doppietta personale.

    Col ritorno di McTominay, in questo nuovo modulo la convivenza tra i due è sempre più possibile. Anche perché un De Bruyne così è fondamentale per il Napoli e Allegri lo ha capito.

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