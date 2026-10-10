Allegri cambia modulo e cambia il Napoli: De Bruyne centrale e protagonista, 90 minuti in campo e doppietta

E a beneficiarne di più da questo cambio è stato Kevin De Bruyne, schierato al fianco di Lobotka come fonte di gioco del Napoli.

Libero di inventare, proporsi e cucire la manovra, il belga è rimasto in campo per tutta la partita ed è stato tra i giocatori che hanno macinato più chilometri (oltre 10).

Nonostante questo ha avuto le energie di accompagnare la manovra e calare il tris in pieno recupero, firmando così la sua doppietta personale.

Col ritorno di McTominay, in questo nuovo modulo la convivenza tra i due è sempre più possibile. Anche perché un De Bruyne così è fondamentale per il Napoli e Allegri lo ha capito.