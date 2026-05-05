Allegri cambia il Milan dopo il Sassuolo: rivoluzione a centrocampo e possibile occasione per Gimenez, chi gioca contro l'Atalanta

"Non possiamo rovinare dieci mesi di lavoro". Allegri dopo Sassuolo-Milan ha lanciato un messaggio chiarissimo.

Il rischio di non qualificarsi per la prossima Champions League dopo un intero campionato nei primissimi posti d'altronde è sempre più concreto.

Ecco perché, in vista della prossima sfida contro l'Atalanta, Allegri starebbe valutando diversi cambi di formazione per cercare di invertire il pericoloso trend delle ultime settimane.

Il reparto maggiormente rivoluzionato sarà quasi certamente il centrocampo, ma sono attese novità anche in difesa e in attacco.