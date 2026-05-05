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Gimenez MilanGetty Images
Lelio Donato

Allegri cambia il Milan dopo il Sassuolo: rivoluzione a centrocampo e possibile occasione per Gimenez, chi gioca contro l'Atalanta

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La brutta sconfitta di Reggio Emilia porterà delle conseguenze in vista della decisiva sfida contro l'Atalanta. Allegri pensa a parecchi cambi di formazione e potrebbe rilanciare Gimenez in attacco.

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"Non possiamo rovinare dieci mesi di lavoro". Allegri dopo Sassuolo-Milan ha lanciato un messaggio chiarissimo.

Il rischio di non qualificarsi per la prossima Champions League dopo un intero campionato nei primissimi posti d'altronde è sempre più concreto.

Ecco perché, in vista della prossima sfida contro l'Atalanta, Allegri starebbe valutando diversi cambi di formazione per cercare di invertire il pericoloso trend delle ultime settimane.

Il reparto maggiormente rivoluzionato sarà quasi certamente il centrocampo, ma sono attese novità anche in difesa e in attacco.

  • TOMORI SQUALIFICATO CONTRO L'ATALANTA

    Il difensore inglese, espulso nel primo tempo contro il Sassuolo, sarà ovviamente squalificato nella prossima giornata di campionato.

    A sostituire Tomori nella difesa a tre dovrebbe essere Koni De Winter, che completerà il reparto insieme a Gabbia e Pavlovic.

    Il belga è rimasto in panchina nelle ultime tre partite dopo aver giocato per intero le precedenti otto a causa dell'assenza di Gabbia.

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  • JASHARI BOCCIATO: FOFANA MEDIANO?

    Ardon Jashari non ha sfruttato al meglio la sua occasione da vice Modric contro il Sassuolo.

    L'ex centrocampista del Club Brugge è apparso ancora troppo timido ed acerbo, oltre che leggero fisicamente come in occasione del goal di Berardi quanto è stato letteralmente travolto da Thorstvedt.

    Per questo motivo Allegri, contro l'Atalanta, starebbe pensando di schierare il più fisico Fofana davanti alla difesa con Rabiot e Loftus-Cheek o Ricci ai suoi lati.


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  • DUBBI SULLE FASCE

    Restano al momento apertissimi anche i ballottaggi sulle fasce dove quattro giocatori si giocano due maglie.

    Estupinan, schierato al posto di Bartesaghi sulla sinistra contro il Sassuolo, non ha brillato. L'italiano quindi potrebbe riprendersi il posto.

    Mentre a destra Athekame sembra più brillante fisicamente rispetto a Saelemaekers, il cui rendimento nelle ultime settimane è visibilmente calato come quello di tutto il Milan.

  • OCCASIONE PER GIMENEZ?

    Infine eccoci all'attacco, ovvero il reparto in cui dall'inizio della stagione Allegri non ha mai trovato la quadra.

    Nkunku, schierato titolare a Reggio Emilia, ha sprecato quella che rischia di essere stata la sua ultimissima occasione per convincere il Milan a confermarlo.

    Allegri sembra orientato a concedere ancora fiducia a Rafa Leao ma accanto a lui non dovrebbe esserci il rientro di Pulisic.

    Stavolta quindi potrebbe toccare a Santiago Gimenez, che non gioca titolare da ottobre e dopo il rientro dall'infortunio ha collezionato solo brevi spezzoni.

    L'alternativa è ovviamente l'altro numero 9 di peso ovvero Fullkrug. Il tedesco, arrivato a gennaio, dopo un discreto inizio però si è perso e non verrà riscattato.

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