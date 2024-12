Allegri apre al ritorno al Milan: Fonseca a rischio, l'ex Juventus disponibile a parlare per tornare a stagione in corso

Nonostante le dichiarazioni, la posizione di Fonseca non appare solidissima: al momento nessun contatto con Allegri, che può tornare al Milan.

La situazione in casa Milan continua ad essere delicata. La squadra guidata da Paulo Fonseca insegue il piazzamento tra le prime quattro del campionato e si appresta ad affrontare questa il Verona sul terreno del “Bentegodi”.

Un match insidioso contro la formazione di Paolo Zanetti, reduce dalla vittoria esterna contro il Parma al ‘Tardini’ in uno scontro diretto per la salvezza.

Nonostante il ritardo in classifica, con ben 14 punti dalla capolista Atalanta e 8 dalla zona Champions, e il deludente 0-0 casalingo contro il Genoa nel giorno delle celebrazioni per i 125 anni di storia del club, il tecnico portoghese, in conferenza stampa, ha mostrato serenità.

L'articolo prosegue qui sotto

Su di lui, però, aleggia l’ombra di Massimiliano Allegri, che potrebbe essere proprio il sostituto di Fonseca nel caso in cui la situazione dovesse precipitare e la società optare per una soluzione drastica con l’addio anticipato.