Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha parlato così ai microfoni dei colleghi di DAZN, analizzando la sconfitta per 3-2 contro l'Inter: "Per gli spettatori e per l'Inter è stata una partita divertente, per noi un po' meno. Siamo stati troppo leggeri sul 2-1, poi loro sono forti e hanno cambiato ritmo creandoci difficoltà".
Allegri ammette le sue colpe dopo Inter-Napoli: "Volevo difendere dentro l'area di rigore, ma forse era meglio se facevo cose diverse"
RAMMARICO?
Allegri analizza così il ko subito: "Il calcio è questo, potevamo segnare noi invece lo hanno fatto loro e hanno vinto la partita. C'è da migliorare, rimane la prestazione e la gestione della palla. Già nel primo tempo abbiamo avuto situazioni favorevoli ma non abbiamo segnato, loro sono molto bravi a creare occasioni dal niente. Bisogna rimanere sereni, in questo momento paghiamo troppo gli errori. Poi sicuramente la condizione della squadra crescerà, adesso dobbiamo pensare alla Champions".
LA SQUADRA SI E' ABBASSATA TROPPO DOPO I CAMBI?
Allegri ammette gli errori della squadra dopo i cambi: "Sì, è la dimostrazione che il calcio non ha una logica, volevo difendere dentro l'area di rigore ma forse era meglio se facevo cose diverse. Però bisogna accettare la sconfitta e i ragazzi devono stare tranquilli, perché hanno fatto una grande prestazione".
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VERGARA
"Vergara ha fatto molto bene e credo fosse la prima volta che giocava da mezzala. Poi bisogna migliorare, Alisson quattro volte stoppa la palla con la suola e la perde, su questo bisogna migliorare però viene da un infortunio di lunga data e deve ritrovare la miglior condizione".
COSA SI PORTA DI POSITIVO?
Allegri conclude così la sua intervista post-partita: "Le cose positive ci sono, però il dato di fatto è che abbiamo preso 5 goal in 2 partite. Non vuol dire che dobbiamo fare partite difensive, ma che bisogna fare goal e non prenderli. Bisogna fare sicuramente meglio, questo però non sminuisce la prestazione dei ragazzi. Credo sia stato uno scontro diretto molto bello e va fatto un plauso agli arbitri, perché fischiano meno e questo rende più bella la partita".
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