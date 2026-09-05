Allegri ammette le sue colpe dopo Inter-Napoli: "Volevo difendere dentro l'area di rigore, ma forse era meglio se facevo cose diverse"

Allegri analizza così il ko subito: "Il calcio è questo, potevamo segnare noi invece lo hanno fatto loro e hanno vinto la partita. C'è da migliorare, rimane la prestazione e la gestione della palla. Già nel primo tempo abbiamo avuto situazioni favorevoli ma non abbiamo segnato, loro sono molto bravi a creare occasioni dal niente. Bisogna rimanere sereni, in questo momento paghiamo troppo gli errori. Poi sicuramente la condizione della squadra crescerà, adesso dobbiamo pensare alla Champions".