Il momento decisivo della stagione è arrivato per il Milan. Domani alle ore 12:00 i rossoneri saranno impegnati a Marassi contro il Genoa, in contemporanea con tutte le altre squadre coinvolte nella corsa ai tre posti ancora disponibili per la prossima Champions League.
La formazione di Massimiliano Allegri si gioca una fetta importante del proprio futuro europeo in una sfida da non sbagliare. L’obiettivo del Diavolo è chiaro: conquistare i tre punti in Liguria e poi completare l’opera nell’ultima giornata a San Siro contro il Cagliari.
Con due vittorie, infatti, il Milan avrebbe la certezza matematica della qualificazione alla prossima edizione della Champions League, centrando uno degli obiettivi principali della stagione.
Alla vigilia della sfida, Massimiliano Allegri è intervenuto - come di consueto - in conferenza stampa per presentare la gara e parlare dei temi caldi, tra cui quello legato al suo futuro.