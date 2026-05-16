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AC Milan v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport
Michael Di Chiaro

Allegri alla vigilia di Genoa-Milan: "Modric a disposizione, Ibra? Ho un rapporto professionale con tutti i dirigenti"

Serie A
Genoa vs Milan
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Milan

L'allenatore rossonero presenta in conferenza stampa la sfida contro il Genoa a Marassi, match valido per la 37ª giornata e tappa fondamentale nella corsa ad un posto nelle prossima Champions League.

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Il momento decisivo della stagione è arrivato per il Milan. Domani alle ore 12:00 i rossoneri saranno impegnati a Marassi contro il Genoa, in contemporanea con tutte le altre squadre coinvolte nella corsa ai tre posti ancora disponibili per la prossima Champions League.

La formazione di Massimiliano Allegri si gioca una fetta importante del proprio futuro europeo in una sfida da non sbagliare. L’obiettivo del Diavolo è chiaro: conquistare i tre punti in Liguria e poi completare l’opera nell’ultima giornata a San Siro contro il Cagliari.

Con due vittorie, infatti, il Milan avrebbe la certezza matematica della qualificazione alla prossima edizione della Champions League, centrando uno degli obiettivi principali della stagione.

Alla vigilia della sfida, Massimiliano Allegri è intervenuto - come di consueto - in conferenza stampa per presentare la gara e parlare dei temi caldi, tra cui quello legato al suo futuro.

  • "MODRIC A DISPOSIZIONE"

    Modric è a disposizione, ha fatto il primo allenamento dopo due settimane. Si è allenato con la maschera. Viene con noi a Genova. Ricci ha avuto distorsione alla caviglia stamattina, verrà con noi ma vedremo come sta. Gli altri stanno tutti bene".

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  • L'ULTIMA SETTIMANA

    "Quando fai due terzi della stagione molto bene è normale che ci sia delusione. E i primi siamo noi. Io sapevo che sarebbe stato difficile. Ora abbiamo la possibilità di giocare questa partita importante a Genova: servirà una partita seria, con grande ordine e pazienza. La squadra ha lavorato bene tutta la settimane e con il ritiro i ragazzi si sono anche riposati".

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  • FALLIMENTO SENZA CHAMPIONS?

    "Al Milan devi puntare al massimo. Io dico sempre che il risultato che ottieni è quello che meriti. Poi dopo vai ad analizzare le problematiche e gli errori, ma in questo momento serve essere concentrati sulla partita di domani".

  • IL RAPPORTO CON IBRA

    "Io sono abituato ad avere un rapporto professionale con tutti i dirigenti. All'interno delle riunioni, ci sono dei confronti in cui si è d'accordo o non d'accordo. Ma in questo momento la cosa più importante è la partita di domani".

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  • LE PAROLE DI CARDINALE

    "Mi hanno fatto piacere. Ci avevo parlato recentemente e gli ho dato il mio punto di vista su quello che potrebbe essere il futuro del Milan".

  • L'ATTACCO

    "Uno tra Pulisic e Nkunku gioca e l'altro sta in panchina, tanto ci sarà bisogno di cambi. Fullkrug e Gimenez stanno bene".

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  • "IL MILAN VIENE PRIMA DI TUTTO"

    "Il Milan viene sempre prima di tutto perché il club rimane sopra tutto e sopra tutti. Quelli che passano, tutti siamo di passaggio, devono lavorare per cercare di lasciare qualcosa di importante, sempre nell'interesse del club. Io ho fatto il bene del Milan? Un conto sono gli errori, e io ne faccio, un conto e la professionalità che mettiamo a disposizione del club".

  • RIPARTIRE DAGLI ULTIMI 20 MINUTI CON L'ATALANTA

    "Abbiamo preso tanti gol nelle ultime partite: servirà una partita di grande compattezza. Dobbiamo fare meglio come squadra nella fase difensiva. Ho un gruppo di ragazzi molto serio, molto professionale. Ci tengono molto al raggiungimento dell'obiettivo: anche loro soffrono che abbiamo buttato via un bel po' di punti nell'ultimo mese e mezzo. Ma non c'è da pensare a quello che è successo, c'è da pensare a domani: scenderemo in campo cercando di fare del nostro meglio e sperare di ottenere un risultato positivo".

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  • TARE

    "Sono entrato subito in sintonia con lui. Bezhani? Non lo conosco".

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