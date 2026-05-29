Allegri al Napoli non è una novità: ci giocò 7 volte nel 1997/98, l'anno più nero della storia del club

Allegri arriva a Napoli all'inizio di dicembre 1997 durante il mercato autunnale, che oggi non esiste più. Gioca nel Padova, in Serie B, dove ha condiviso lo spogliatoio con un altro grande del nostro calcio come Walter Zenga.

Un miliardo di lire: questa è la cifra che il Napoli accetta di versare nelle casse patavine per avere Allegri. Max ha 30 anni, non si aspetta più una simile opportunità. E decide di coglierla al volo.

Il sì è doppio per un motivo: sulla panchina del Napoli siede da poco tempo Giovanni Galeone, suo allenatore a Pescara prima e a Perugia poi e suo mentore totale in passato ma anche in futuro. Impossibile rifiutare.