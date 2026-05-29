Allegri al Napoli non è una novità: ci giocò 7 volte nel 1997/98, l'anno più nero della storia del club

Massimiliano Allegri è stato accostato più volte al Napoli nel corso degli ultimi anni. Sempre nei panni di allenatore. Ma non tutti ricordano che un primo matrimonio, sotto altre vesti, era già stato celebrato.
Quasi 30 anni fa, Allegri a Napoli c'è stato davvero. Ma da calciatore. E in una delle annate più celebri e sportivamente tragiche della storia del club partenopeo: l'indimenticabile - in tutti i sensi - stagione dell'ultimo posto in Serie A e della retrocessione in Serie B.
Quasi 30 anni dopo, riecco Max. Il San Paolo oggi si chiama Maradona, lui è un allenatore di successo e guiderà un club di successo. Tutto il contrario di quei tempi.