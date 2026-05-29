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Allegri MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Allegri al Napoli non è una novità: ci giocò 7 volte nel 1997/98, l'anno più nero della storia del club

Serie A
Napoli
M. Allegri

Il futuro allenatore dei partenopei ha indossato la maglia azzurra per appena 7 partite da calciatore: fu nel celebre anno dell'ultimo posto in Serie A e della retrocessione in B.

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Massimiliano Allegri è stato accostato più volte al Napoli nel corso degli ultimi anni. Sempre nei panni di allenatore. Ma non tutti ricordano che un primo matrimonio, sotto altre vesti, era già stato celebrato.

Quasi 30 anni fa, Allegri a Napoli c'è stato davvero. Ma da calciatore. E in una delle annate più celebri e sportivamente tragiche della storia del club partenopeo: l'indimenticabile - in tutti i sensi - stagione dell'ultimo posto in Serie A e della retrocessione in Serie B.

Quasi 30 anni dopo, riecco Max. Il San Paolo oggi si chiama Maradona, lui è un allenatore di successo e guiderà un club di successo. Tutto il contrario di quei tempi.

  • LA CHIAMATA DEL NAPOLI

    Allegri arriva a Napoli all'inizio di dicembre 1997 durante il mercato autunnale, che oggi non esiste più. Gioca nel Padova, in Serie B, dove ha condiviso lo spogliatoio con un altro grande del nostro calcio come Walter Zenga.

    Un miliardo di lire: questa è la cifra che il Napoli accetta di versare nelle casse patavine per avere Allegri. Max ha 30 anni, non si aspetta più una simile opportunità. E decide di coglierla al volo.

    Il sì è doppio per un motivo: sulla panchina del Napoli siede da poco tempo Giovanni Galeone, suo allenatore a Pescara prima e a Perugia poi e suo mentore totale in passato ma anche in futuro. Impossibile rifiutare.

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  • L'ULTIMO POSTO

    Quel Napoli è reduce dalla finale di Coppa Italia persa qualche mese prima contro il Vicenza. Ha ambizioni di Coppa UEFA, ma ben presto sprofonda nella melma della bassa classifica nonostante la presenza in rosa del Principe Giannini, arrivato dallo Sturm Graz.

    La conseguenza è una girandola di allenatori. Prima viene esonerato Bortolo Mutti, arrivato dopo la salvezza ottenuta con il Piacenza. Poi la stessa sorte tocca a Carletto Mazzone, che ne perde quattro su quattro.

    Quando Galeone prende le redini della squadra, il Napoli è già ultimo. E qualcuno comincia a sospettare che il suo destino sia segnato già a dicembre. Spoiler: è davvero così.

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  • LE 7 PARTITE DI ALLEGRI

    Allegri esordisce con la maglia del Napoli il 21 dicembre 1997, 20 giorni dopo. Il motivo? Le prime due giornate deve saltarle per squalifica. Un presagio sinistro di quel che accadrà nelle settimane seguenti.

    Il debutto va malissimo, non male: il futuro allenatore di Juventus e Milan viene schierato in mezzo al campo in una gara contro la Sampdoria, che al Ferraris si impone però con un netto 6-3.

    Da lì in poi va sempre peggio. Per il Napoli, ma anche per Max. Gli azzurri perdono anche contro il Milan al San Paolo, poi rivedono parzialmente la luce pareggiando a Udine. Ma non è che un'illusione: arrivano altri due ko contro Brescia e Bari, uno 0-0 che serve a poco contro la Lazio, quindi un tremendo 0-5 a Empoli.

    Galeone viene esonerato al termine della disfatta del Castellani, a oggi la vittoria più larga mai ottenuta dai toscani in Serie A. Prende il suo posto Vincenzo Montefusco, come era accaduto un anno prima ma al posto di Gigi Simoni. E Allegri, già criticato per prestazioni poco convincenti, non giocherà più neppure un minuto.

  • L'ADDIO ALLA SERIE A

    Il Napoli rappresenta una tappa importante, anche se poco piacevole, della carriera di calciatore di Allegri: i 66 minuti di Empoli coincidono con gli ultimi collezionati in Serie A.

    Max tornerà infatti in B per indossare nuovamente la maglia del Pescara, ritroverà per l'ennesima volta Galeone. Poi una parentesi alla Pistoiese, con tanto di doloroso coinvolgimento successivo proscioglimento da un caso scommesse. Infine la chiusura all'Aglianese, dove conquisterà una promozione in C2 e inizierà la carriera di allenatore.

    Il salto in avanti porta a oggi. Con una bacheca piena zeppa di trofei, campionati e coppe vinti, due Champions League sfiorate alla Juventus. Ma anche il ricordo più recente del flop al Milan. Così Allegri si presenta al Napoli. Sperando che la seconda avventura all'ombra del Vesuvio non ricalchi l'andamento della prima.

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