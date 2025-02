Allarme per Napoli-Inter? I "maranza" lanciano l'appello sui social per il giorno della partita: "Invadiamo il sud"

La "challenge" esplosa sui social: "Sud preparati, il 1 marzo arriviamo noi e sarà guerra": in quel giorno si disputa Napoli-Inter.

In vista del big match di Serie A tra Napoli ed Inter, c'è preoccupazione per quanto emerso in questi giorni sui social ed in particolare Tik Tok, dove sono stati pubblicati molti video di ragazzi che "avvisano" dell'invasione che ci sarà sabato 1 marzo in città.

A lanciare la "challenge" è stato un ventiquattrenne di origini marocchine, residente a Torino. Una "sfida" che consterebbe appunto nel raggiungere Napoli e non solo, creando tafferugli e risse.

L'appello è stato ripreso e alimentato da gruppi di "maranza" del nord: ragazzi che si contraddistinguono per il modo di vestirsi e per creare spesso confusione.

L'articolo prosegue qui sotto

In tutto ciò è arrivata anche la risposta dei ragazzi napoletani, che ha acceso lo scontro a distanza. La ricostruzione di quello che sta succedendo ad un giorno dalla partita tra Napoli ed Inter.