Difesa distratta e attacco che non punge, a Monza va in scena un brutta Inter contro l’Al-Ittihad. Ma Inzaghi è fiducioso: “Sappiamo dove migliorare”

Al triplice fischio del match dell’U-Power Stadium di Monza il pensiero del popolo nerazzurro, Inzaghi in primis, è subito proiettato a sabato 17 agosto, data del debutto in campionato contro il Genoa.

Al Ferraris si vedrà un’altra Inter rispetto a quella lenta e distratta vista questa sera?

I segnali che emergono dopo il ko per 2-0 contro l’Al-Ittihad, la prima sconfitta di questo precampionato, non sono sicuramente positivi. Quando mancano appunto 10 giorni all’inizio della nuova Serie A, l’Inter ha ancora tante cose da mettere in ordine.

Eppure Inzaghi manda in campo la versione titolare o quasi della sua squadra, eccezion fatta per Correa, ai margini del suo progetto, ma il più pericoloso dei suoi.

A preoccupare l’ambiente inoltre è anche l’ennesimo problema muscolare, con De Vrij vittima di un risentimento al flessore che verrà valutato nelle prossime ore. Ma cosa non ha funzionato in casa Inter?