All'Inter resta solo l'ostacolo Milan, dal derby al derby: Chivu vuole vendicare l'andata e chiudere il discorso Scudetto, ma prima c'è la Coppa Italia

Al minuto 89 di Cremonese-Milan il campionato era praticamente chiuso. I goal nel finale di Pavlovic e Leao però hanno riportato il Milan a -10 dall'Inter.
Una distanza importante, certo, ma non ancora sufficiente per mettere in ghiaccio lo spumante ad Appiano Gentile. Anche perché nel prossimo turno c'è il derby.
Il Milan è peraltro l'ultima squadra ad essere riuscita a fermare l'inarrestabile cavalcata dell'Inter, che in campionato non perde proprio dall'incrocio con i rossoneri.
E mentre la squadra di Allegri avrà tutta la settimana per prepararsi al derby, quella di Chivu invece dovrà prima affrontare il Como nella semifinale della Coppa Italia.