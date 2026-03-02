All'Inter resta solo l'ostacolo Milan, dal derby al derby: Chivu vuole vendicare l'andata e chiudere il discorso Scudetto, ma prima c'è la Coppa Italia

A fare la differenza nella preparazione del derby potrebbe essere però il calendario.

L'Inter, a differenza del Milan, non avrà tutta la settimana libera ma tornerà in campo martedì sera per affrontare il Como nella semifinale d'andata della Coppa Italia.

I nerazzurri non hanno ovviamente alcuna intenzione di snobbare l'impegno. Anche perché, dopo la prematura eliminazione in Champions League, l'obiettivo è centrare un Doblete che manca dalla stagione 2009/2010.

Per farlo però bisognerà superare l'ambizioso Como di Fabregas che intanto si è portato a soli tre punti dal quarto posto e dunque avrà a sua volta qualche pensiero rivolto alla corsa Champions in campionato.

Chivu si augura soprattutto di non perdere altre pedine in vista del derby, dato che il recupero di Lautaro Martinez appare difficile e contro il Genoa si è fermato anche Bonny aprendo una mini emergenza in attacco dove attualmente sono rimasti a disposizione i soli Marcus Thuram e Pio Esposito.