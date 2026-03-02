Goal.com
Calhanoglu Inter Genoa 28022026Getty Images
Lelio Donato

All'Inter resta solo l'ostacolo Milan, dal derby al derby: Chivu vuole vendicare l'andata e chiudere il discorso Scudetto, ma prima c'è la Coppa Italia

L'ultima sconfitta dell'Inter in campionato risale proprio al derby d'andata, ma in caso di vittoria contro il Milan i nerazzurri ipotecherebbero lo Scudetto con larghissimo anticipo.

Al minuto 89 di Cremonese-Milan il campionato era praticamente chiuso. I goal nel finale di Pavlovic e Leao però hanno riportato il Milan a -10 dall'Inter.

Una distanza importante, certo, ma non ancora sufficiente per mettere in ghiaccio lo spumante ad Appiano Gentile. Anche perché nel prossimo turno c'è il derby.

Il Milan è peraltro l'ultima squadra ad essere riuscita a fermare l'inarrestabile cavalcata dell'Inter, che in campionato non perde proprio dall'incrocio con i rossoneri.

E mentre la squadra di Allegri avrà tutta la settimana per prepararsi al derby, quella di Chivu invece dovrà prima affrontare il Como nella semifinale della Coppa Italia.

  • 14 VITTORIE IN 15 PARTITE

    Quella aperta dall'Inter dopo la sconfitta del 23 novembre nel derby d'andata è una striscia impressionante.

    Nelle successive quindici partite giocate in campionato, infatti, i nerazzurri hanno vinto addirittura quattordici volte.

    L'unico mezzo passo falso è arrivato l'11 gennaio nella sfida casalinga giocata contro il Napoli campione d'Italia, quando la squadra di Chivu si è fatta rimontare due volte pareggiando 2-2.

    Per il resto quello dell'Inter è un percorso netto tra vittoria larghe (Como, Pisa, Sassuolo) altre di misura (Genoa, Lecce, Atalanta) e qualche polemica come quella per l'espulsione di Kalulu contro la Juventus.

    I nerazzurri hanno costruito il loro attuale vantaggio segnando tanto ma anche subendo pochissimo. Nelle ultime cinque di campionato, infatti, l'Inter ha mantenuto la porta inviolata ben quattro volte subendo goal solo contro la stessa Juventus.

  • LA MALEDIZIONE DERBY

    L'Inter ora punta a vendicare la sconfitta dell'andata contro il Milan anche per sfatare una maledizione che dura ormai da troppo tempo.

    I nerazzurri, dopo aver vinto cinque derby di fila tra Champions League, Supercoppa Italia e campionato infatti non riescono più a battere il Milan da quasi due anni.

    L'ultimo successo dell'Inter contro i rossoneri risale all'aprile 2024: da allora, in sei derby giocati tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa, sono arrivati solo due pareggi e ben quattro sconfitte.

    Non solo. Nelle ultime due sfide, ovvero la semifinale di ritorno della Coppa Italia nella scorsa stagione e la gara dell'andata, l'Inter non è neppure riuscita a segnare.

  • OCCASIONE SCUDETTO

    Di certo quella che avrà l'Inter domenica prossima nel derby è una grandissima occasione per chiudere definitivamente ogni discorso Scudetto.

    Sembra difficile se non impossibile immaginare che il Milan, in caso di sconfitta, possa recuperare tredici punti alla squadra di Chivu nelle ultime dieci giornate di campionato.

    Ma anche un pareggio basterebbe probabilmente all'Inter per spegnere ogni velleità di rimonta da parte dei rossoneri che peraltro devono guardarsi le spalle.

    Solo un eventuale successo del Diavolo riaprirebbe, almeno parzialmente, una corsa Scudetto che non è mai realmente partita. Sette punti in ogni caso sarebbero  un vantaggio considerevole, soprattutto per una squadra reduce da 14 vittorie e un pareggio nelle ultime quindici giornate prima del derby.

  • I PERICOLI: COMO E GLI INFORTUNI

    A fare la differenza nella preparazione del derby potrebbe essere però il calendario.

    L'Inter, a differenza del Milan, non avrà tutta la settimana libera ma tornerà in campo martedì sera per affrontare il Como nella semifinale d'andata della Coppa Italia.

    I nerazzurri non hanno ovviamente alcuna intenzione di snobbare l'impegno. Anche perché, dopo la prematura eliminazione in Champions League, l'obiettivo è centrare un Doblete che manca dalla stagione 2009/2010.

    Per farlo però bisognerà superare l'ambizioso Como di Fabregas che intanto si è portato a soli tre punti dal quarto posto e dunque avrà a sua volta qualche pensiero rivolto alla corsa Champions in campionato.

    Chivu si augura soprattutto di non perdere altre pedine in vista del derby, dato che il recupero di Lautaro Martinez appare difficile e contro il Genoa si è fermato anche Bonny aprendo una mini emergenza in attacco dove attualmente sono rimasti a disposizione i soli Marcus Thuram e Pio Esposito.

