Alisson va alla Juventus o resta al Liverpool? Com'è andata la stagione tra numeri top, infortuni e il dualismo con Mamardashvili

La Juventus guarda ad Anfield per rialzarsi dopo il fallimento europeo e la mancata qualificazione alla prossima Champions League.
Il nome in cima alla lista di Luciano Spalletti è quello di Alisson Becker, simbolo del Liverpool degli ultimi anni e uomo ritenuto ideale per riportare personalità e leadership nello spogliatoio bianconero.
La trattativa è entrata in una fase concreta: Damien Comolli avrebbe già presentato ai Reds una prima offerta da 5 milioni di euro, mentre il portiere brasiliano avrebbe raggiunto un’intesa di massima con la Juventus per un contratto triennale fino al 2029 con opzione per un’ulteriore stagione.
La volontà del giocatore pesa. Alisson, già allenato da Spalletti ai tempi della Roma, considera conclusa la propria esperienza inglese e avrebbe comunicato al Liverpool il desiderio di trasferirsi a Torino. Nemmeno il ‘declassamento’ della Juventus in Europa League avrebbe modificato i suoi piani.
Dal canto suo, il Liverpool vorrebbe tenere un’altra stagione l’estremo difensore brasiliano per continuare il passaggio di consegne tra l'ex Roma e Mamardashvili.
La sensazione, è che Alisson voglia chiudere il rapporto senza scontri, sfruttando anche gli ottimi rapporti costruiti negli anni con il club inglese.