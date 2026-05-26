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Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Alisson va alla Juventus o resta al Liverpool? Com'è andata la stagione tra numeri top, infortuni e il dualismo con Mamardashvili

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Dopo otto stagioni e una bacheca piena, il brasiliano verso Torino: tra Mamardashvili, leadership e fine ciclo al Liverpool, la Juventus accelera.

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La Juventus guarda ad Anfield per rialzarsi dopo il fallimento europeo e la mancata qualificazione alla prossima Champions League.

Il nome in cima alla lista di Luciano Spalletti è quello di Alisson Becker, simbolo del Liverpool degli ultimi anni e uomo ritenuto ideale per riportare personalità e leadership nello spogliatoio bianconero.

La trattativa è entrata in una fase concreta: Damien Comolli avrebbe già presentato ai Reds una prima offerta da 5 milioni di euro, mentre il portiere brasiliano avrebbe raggiunto un’intesa di massima con la Juventus per un contratto triennale fino al 2029 con opzione per un’ulteriore stagione.

La volontà del giocatore pesa. Alisson, già allenato da Spalletti ai tempi della Roma, considera conclusa la propria esperienza inglese e avrebbe comunicato al Liverpool il desiderio di trasferirsi a Torino. Nemmeno il ‘declassamento’ della Juventus in Europa League avrebbe modificato i suoi piani.

Dal canto suo, il Liverpool vorrebbe tenere un’altra stagione l’estremo difensore brasiliano per continuare il passaggio di consegne tra l'ex Roma e Mamardashvili.

La sensazione, è che Alisson voglia chiudere il rapporto senza scontri, sfruttando anche gli ottimi rapporti costruiti negli anni con il club inglese.

  • ALISSON TRA RENDIMENTO E INFORTUNI

    Il rendimento di Alisson nella stagione che si è appena chiusa ha confermato il brasiliano tra i migliori portieri al mondo.

    Arne Slot lo ha definito ancora “il miglior portiere del Pianeta”, sottolineando però che gli infortuni e l’arrivo di Mamardashvili avessero inevitabilmente aperto il tema del ricambio generazionale.

    La stagione del brasiliano è stata infatti segnata anche da diversi stop muscolari. Un problema al bicipite femorale che lo ha costretto a saltare partite importanti tra Premier League e Champions League, lasciando spazio proprio a Mamardashvili.

    Per questo motivo il Liverpool ha iniziato a gestire con maggiore cautela le condizioni fisiche del portiere brasiliano, ormai soggetto a frequenti stop negli ultimi anni. Eppure, il peso di Alisson nello spogliatoio e nelle partite decisive è rimasto enorme.

    In otto stagioni il brasiliano ha superato le 300 presenze con i Reds, vincendo tutto: due Premier League, una Champions League, una FA Cup, due Coppe di Lega, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club.

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  • IL RENDIMENTO DI ALISSON NELL’ULTIMA STAGIONE

    Dal punto di vista delle prestazioni individuali, la stagione 2025/26 di Alisson ha confermato quanto il brasiliano continui a rappresentare una garanzia assoluta tra i pali, pur all’interno di un’annata complicata per il Liverpool e condizionata da alcuni problemi fisici.

    Il portiere brasiliano ha disputato 26 partite di Premier League con 8 clean sheet e una media di 0,92 goal subiti a gara, numeri che lo mantengono tra i portieri più affidabili del campionato inglese.

    Anche in Champions League il rendimento è rimasto di alto livello. La stagione europea dei Reds si è fermata ai quarti, ma Alisson ha chiuso con 4 clean sheet nella competizione, confermando il proprio peso specifico nelle serate decisive, come già accaduto negli anni precedenti.

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  • LA CONTINUITÀ E LA DECISIONE DEL LIVERPOOL

    La continuità, però, è stata il vero problema. Gli infortuni muscolari hanno inciso pesantemente sulla sua annata. Alisson è stato costretto a fermarsi più volte durante la stagione, aprendo spazio alla crescita di Giorgi Mamardashvili.

    Ed è proprio questo il punto che ha accelerato le riflessioni del Liverpool. Da una parte Slot continua a considerare Alisson un leader tecnico e carismatico insostituibile, dall’altra il club ha ormai investito sul futuro acquistando Mamardashvili.

    Il georgiano ha collezionato diverse presenze durante le assenze del brasiliano e ha mostrato segnali incoraggianti soprattutto nelle gare europee, aumentando il dibattito interno sul passaggio di consegne.

    Nonostante tutto, il peso di Alisson resta enorme. Le sue prestazioni hanno continuato a essere determinanti nei momenti chiave della stagione e il Liverpool teme che la sua cessione possa impoverire drasticamente la leadership dello spogliatoio in una fase già delicata di transizione tecnica.

    È anche per questo che, nonostante la volontà del giocatore di trasferirsi alla Juventus, i Reds hanno comunicato nelle scorse ore ad Alisson la volontà di trattenerlo un’altra stagione, come rivelato da Fabrizio Romano.

  • PERCHÉ LA JUVENTUS VUOLE ALISSON

    Alla Continassa, però, la convinzione resta forte. La Juventus vuole Alisson per dare immediatamente un segnale di rilancio dopo la delusione europea. Comolli considera il brasiliano il primo tassello del nuovo progetto tecnico di Spalletti, anche per restituire entusiasmo ai tifosi dopo una stagione vissuta tra tensioni e contestazioni.

    La Juventus sa di dover gestire con attenzione le risorse economiche dopo i mancati introiti della Champions League, stimati tra i 55 e i 60 milioni di euro.

    Proprio per questo il club bianconero punta a chiudere l’operazione a condizioni favorevoli, sfruttando la volontà del giocatore e il contratto in scadenza nel 2027.

    Sul tavolo ci sarebbe anche il futuro di Michele Di Gregorio, il principale sacrificato dell’estate. E qualora il Liverpool dovesse chiudere definitivamente la porta, la Juventus avrebbe già individuato in David De Gea il possibile piano alternativo.

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