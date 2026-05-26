Alisson va alla Juventus o resta al Liverpool? Com'è andata la stagione tra numeri top, infortuni e il dualismo con Mamardashvili

La continuità, però, è stata il vero problema. Gli infortuni muscolari hanno inciso pesantemente sulla sua annata. Alisson è stato costretto a fermarsi più volte durante la stagione, aprendo spazio alla crescita di Giorgi Mamardashvili.

Ed è proprio questo il punto che ha accelerato le riflessioni del Liverpool. Da una parte Slot continua a considerare Alisson un leader tecnico e carismatico insostituibile, dall’altra il club ha ormai investito sul futuro acquistando Mamardashvili.

Il georgiano ha collezionato diverse presenze durante le assenze del brasiliano e ha mostrato segnali incoraggianti soprattutto nelle gare europee, aumentando il dibattito interno sul passaggio di consegne.

Nonostante tutto, il peso di Alisson resta enorme. Le sue prestazioni hanno continuato a essere determinanti nei momenti chiave della stagione e il Liverpool teme che la sua cessione possa impoverire drasticamente la leadership dello spogliatoio in una fase già delicata di transizione tecnica.

È anche per questo che, nonostante la volontà del giocatore di trasferirsi alla Juventus, i Reds hanno comunicato nelle scorse ore ad Alisson la volontà di trattenerlo un’altra stagione, come rivelato da Fabrizio Romano.