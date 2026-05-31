Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Alisson Santos NapoliGetty Images
Claudio D'Amato

Alisson Santos-Napoli, riscatto ufficiale a giorni: cifre dell'accordo con lo Sporting, contratto e ingaggio

Calciomercato
Napoli
Sporting CP
Pubblicità

Le previsioni del finale di stagione, avvalorate dallo sprint con cui si è preso il Napoli, vengono confermate da A Bola.


Alisson Santos a breve diventerà un calciatore di proprietà degli azzurri, forte del rendimento felice offerto nel secondo e decisivo scorcio di un 2025/2026 nel quale il brasiliano (con 4 goal in 15 presenze) ha convinto società e tifosi.


Nessun ripensamento, tutt'altro: l'ala lascerà lo Sporting a titolo definitivo e sposerà il progetto in procinto di passare nelle mani di Massimiliano Allegri, pronto ad accogliere la freccia Alisson per il proprio arco.

  • ALISSON SANTOS-NAPOLI: QUANDO SARÀ UFFICIALE IL RISCATTO?

    Il quotidiano portoghese entra nei dettagli dei piani del Napoli relativi al riscatto del classe 2002: nei prossimi giorni, ossia nel corso della settimana entrante, l'operazione con lo Sporting sarà ratificata ed ufficializzata.


    • Pubblicità

  • LE CIFRE DEL RISCATTO DI ALISSON SANTOS

    Il cartellino di Alisson Santos diventerà del club di Aurelio De Laurentiis in via permanente: per tradurre ciò in realtà, nelle casse dello Sporting finiranno 16,5 milioni di euro.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL PRESTITO DI ALISSON SANTOS AL NAPOLI

    Nel mercato di gennaio, invece, il Napoli per acquistare il brasiliano in prestito aveva pagato 3,5 milioni: in tutto, dunque, tra operazione invernale e riscatto l'esborso totale ammonterà a 20 milioni (3,5 + 16,5, appunto).


  • CONTRATTO E INGAGGIO DI ALISSON SANTOS AL NAPOLI

    Alisson Santos, una volta divenuto ufficiale il riscatto da parte del Napoli, con gli azzurri firmerà un contratto di 4 anni (scadenza 30 giugno 2030) con opzione per estendere il matrimonio di un'ulteriore stagione e dunque fino al 2031.


  • Pubblicità
    Pubblicità