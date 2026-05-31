Alisson Santos-Napoli, riscatto ufficiale a giorni: cifre dell'accordo con lo Sporting, contratto e ingaggio

Le previsioni del finale di stagione, avvalorate dallo sprint con cui si è preso il Napoli, vengono confermate da A Bola.





Alisson Santos a breve diventerà un calciatore di proprietà degli azzurri, forte del rendimento felice offerto nel secondo e decisivo scorcio di un 2025/2026 nel quale il brasiliano (con 4 goal in 15 presenze) ha convinto società e tifosi.





Nessun ripensamento, tutt'altro: l'ala lascerà lo Sporting a titolo definitivo e sposerà il progetto in procinto di passare nelle mani di Massimiliano Allegri, pronto ad accogliere la freccia Alisson per il proprio arco.