Alisson Santos ha stregato il Napoli: impatto da urlo anche contro il Milan, quanto costa il riscatto dallo Sporting

Contro il Milan, Alisson Santos è entrato a gara in corso e il suo impatto è stato ancora una volta decisivo. Il classe 2002, entrato a venti minuti dal traguardo al posto di Giovane, ha dato ulteriore brio alla fase offensiva del Napoli e il suo innesto sulla corsia di sinistra ha creato più di uno scompenso alla retroguardia del Milan.

E proprio da una sua 'sgasata' sul versante mancino è nata l'azione che ha poi portato al goal da tre punti griffato da Politano, la cui volée ha firmato i tre punti nella notte del 'Maradona'.