Alisson Santos ha stregato il Napoli: impatto da urlo anche contro il Milan, quanto costa il riscatto dallo Sporting

Un successo di misura, maturato nel finale, ma che consente al Napoli di prendersi, per ora, la piazza d'onore del campionato. L'1-0 con cui i campioni d'Italia in carica hanno piegato il Milan permette alla squadra di Antonio Conte di issarsi al secondo posto e di rimanere a -7 dall'Inter.
Un gap di punti che rimane, a onore del vero, piuttosto elevato, ma che impone agli azzurri di continuare a spingere sull'acceleratore per provare ad architettare un'operazione rimonta che, a questo punto del torneo, avrebbe del miracoloso.
Nel frattempo, però, Conte può godersi diversi aspetti positivi emersi dalla sfida con il Milan e, su tutti, c'è quello relativo all'impatto di Alisson Santos. Ancora una volta protagonista.