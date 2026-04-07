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Giovane Alisson Santos NapoliGetty Images
Michael Di Chiaro

Alisson Santos ha stregato il Napoli: impatto da urlo anche contro il Milan, quanto costa il riscatto dallo Sporting

Serie A
Napoli
Calciomercato

Il brasiliano ha brillato anche nel segmento finale di gara contro il Milan dando il la all'azione che ha portato al goal di Politano. Sul futuro non ci sono dubbi: il Napoli è pronto a formalizzare il riscatto dallo Sporting.

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Un successo di misura, maturato nel finale, ma che consente al Napoli di prendersi, per ora, la piazza d'onore del campionato. L'1-0 con cui i campioni d'Italia in carica hanno piegato il Milan permette alla squadra di Antonio Conte di issarsi al secondo posto e di rimanere a -7 dall'Inter.

Un gap di punti che rimane, a onore del vero, piuttosto elevato, ma che impone agli azzurri di continuare a spingere sull'acceleratore per provare ad architettare un'operazione rimonta che, a questo punto del torneo, avrebbe del miracoloso.

Nel frattempo, però, Conte può godersi diversi aspetti positivi emersi dalla sfida con il Milan e, su tutti, c'è quello relativo all'impatto di Alisson Santos. Ancora una volta protagonista.

  • IMPATTO DECISIVO CONTRO IL MILAN

    Contro il Milan, Alisson Santos è entrato a gara in corso e il suo impatto è stato ancora una volta decisivo. Il classe 2002, entrato a venti minuti dal traguardo al posto di Giovane, ha dato ulteriore brio alla fase offensiva del Napoli e il suo innesto sulla corsia di sinistra ha creato più di uno scompenso alla retroguardia del Milan.

    E proprio da una sua 'sgasata' sul versante mancino è nata l'azione che ha poi portato al goal da tre punti griffato da Politano, la cui volée ha firmato i tre punti nella notte del 'Maradona'.

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  • NAPOLI STREGATO E CONVINTO: LE CIFRE PER IL RISCATTO

    Il Napoli ha prelevato Alisson Santos nel corso della sessione di gennaio, strappando l'esterno offensivo brasiliano in prestito oneroso, da 3.5 milioni di euro, con diritto di riscatto dallo Sporting.

    Gli azzurri, convinti dalle prestazioni di alto livello del verdeoro, hanno deciso di affondare il colpo e, come riferito da Fabrizio Romano, hanno deciso di esercitare l'opzione di riscatto a proprio favore. Al termine della stagione, infatti, il club di Aurelio De Laurentiis verserà altri 16.5 milioni di euro nelle casse del club portoghese per acquisire a titolo definitivo il calciatore.

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  • I NUMERI DI ALISSON SANTOS

    Arrivato a gennaio dallo Sporting, Alisson Santos ha impressionato sin dalle sue prime uscite con la maglia del Napoli. Il calciatore di proprietà dello Sporting ha messo insieme sin qui 8 presenze - di cui 4 da titolare - tra campionato e Coppa Italia, mettendo a referto due goal, rispettivamente contro Roma e Torino. Di seguito ecco i suoi numeri.

    • 8 presenze
    • 4 volte titolare
    • 2 goal
    • 0 assist
    • 427 minuti giocati
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