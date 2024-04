Alexis Sanchez è ormai certo dello Scudetto: ha modificato la maglia dell'Inter su Instagram

La vittoria di Udine avvicina ulteriormente i nerazzurri allo Scudetto. E il cileno aggiunge la seconda stella in un'immagine postata sui social.

Manca poco, pochissimo. L'Inter è virtualmente campione d'Italia da un bel po', perché tale è la superiorità sul resto del campionato che lo Scudetto ha preso una strada più definita che mai, ma lo è ancor più dopo Udine.

Il Tricolore nerazzurro potrebbe arrivare tra meno di un paio di settimane: con la giusta combinazione di risultati, se l'Inter dovesse battere il Milan si aggiudicherebbe il campionato con cinque giornate d'anticipo.

Poco importa, almeno a chi osserva da fuori una lotta per lo Scudetto che da tempo non è più tale. E poco importa pure ad Alexis Sanchez, che, in barba a qualsiasi tipo di scaramanzia così comune tra giocatori e allenatori, è già più che certo del trionfo finale.