Aleksandar Stankovic può realmente essere il futuro dell'Inter? Come sta andando in ritiro e il suo ruolo con Chivu

Le analisi nel bel mezzo di un ritiro lasciano sempre (e lo faranno sempre) il tempo che trovano: le prestazioni valgono poco, i segnali non sono poi così indicativi e per tutti questi motivi tutto ciò che viene detto e filtrato va trattato con le pinze. La situazione di Aleksandar Stankovic all'Inter fa eccezione.

Rientrato a Milano dopo essere stato riacquistato dal club nerazzurro, il centrocampista si è messo a disposizione di Cristian Chivu, ma molto si è detto sul suo futuro: anche perché la scorsa stagione è stata molto positiva e si è spesso parlato di un futuro altrove, già da subito.

E quindi proviamo a ricostruire la situazione legata ad Aleksandar Stankovic, al suo percorso e alle possibilità di vederlo come punto di partenza di qualcosa di più duraturo all'Inter.