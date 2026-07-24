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Stankovic Inter FuturoGetty GOAL
Antonio Torrisi

Aleksandar Stankovic può realmente essere il futuro dell'Inter? Come sta andando in ritiro e il suo ruolo con Chivu

Serie A
Inter

Il giovane centrocampista, rientrato alla base dopo essere stato riacquistato dai nerazzurri, potrebbe aver conquistato la fiducia di Chivu e rimanere all'Inter.

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Le analisi nel bel mezzo di un ritiro lasciano sempre (e lo faranno sempre) il tempo che trovano: le prestazioni valgono poco, i segnali non sono poi così indicativi e per tutti questi motivi tutto ciò che viene detto e filtrato va trattato con le pinze. La situazione di Aleksandar Stankovic all'Inter fa eccezione.

Rientrato a Milano dopo essere stato riacquistato dal club nerazzurro, il centrocampista si è messo a disposizione di Cristian Chivu, ma molto si è detto sul suo futuro: anche perché la scorsa stagione è stata molto positiva e si è spesso parlato di un futuro altrove, già da subito.

E quindi proviamo a ricostruire la situazione legata ad Aleksandar Stankovic, al suo percorso e alle possibilità di vederlo come punto di partenza di qualcosa di più duraturo all'Inter.

  • COME STA ANDANDO IL RITIRO DI ALEKSANDAR STANKOVIC ALL'INTER

    Come detto, e come sempre, tutto ciò che avviene in ritiro viene filtrato "positivamente" ed è ciò che sta accadendo con Aleksandar Stankovic.

    Stando alle ricostruzioni, l'impatto del centrocampista nel gruppo allenato da Chivu fa sorridere: è stato provato da vertice basso del centrocampo, dove abitualmente giocano Calhanoglu e Zielinski, ma ha agito anche da mezz'ala.

    E l'analisi potrebbe anche finire qui, visto che sarebbe preferibile non soffermarsi sui commenti che vedono Aleksandar addirittura "più pulito" calcisticamente del padre Dejan. Suvvia.

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  • IL NUMERO DI MAGLIA DI ALEKSANDAR STANKOVIC ALL'INTER

    Sebbene, come detto, sia meglio tralasciare i paragoni con il padre, resta simbolicamente importante mantenere viva la linea calcistica che lega i due, tra passato e presente e, perché no, futuro.

    Perché Dejan è stato un eroe del Triplete: è una delle leggende dell'Inter e questo non potrà in alcun modo essere sminuito. Aleksandar è ancora all'inizio.

    Il suo ritorno in nerazzurro è importante anche per questo, vero, ma serve la riprova del campo per non cadere nei più classici sofismi: ma, come avrete potuto notare, c'è stata sin da subito grande curiosità relativamente al suo numero di maglia.

    Cosa prenderà Aleksandar Stankovic all'Inter? Come suggerito da alcuni frame di diversi video pubblicati sui social nerazzurri, il centrocampista sembra aver preso la numero 5 che ha caratterizzato l'avventura di Dejan a Milano. Insomma, almeno su questo sì, possiamo fare paragoni.

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  • STANKOVIC PUÒ ESSERE IL FUTURO DELL'INTER?

    Ed eccoci arrivati al punto legato al futuro di Aleksandar Stankovic. Originariamente si pensava potesse essere un elemento in uscita, anche per monetizzare, considerando la buona stagione vissuta con il Club Brugge (55 presenze con 9 goal e 5 assist), ma attualmente sembrano essere cresciute, e parecchio, le possibilità di vederlo ancora all'Inter.

    Certo, bisognerebbe trovargli una collocazione, scendere a patti anche con l'idea di una gestione complessa (Calhanoglu e Zielinski non si toccano) e nel ruolo di mezz'ala ci sono già diversi nomi con un'esperienza più solida alle spalle (Nicolò Barella, Petar Sucic e Henrikh Mkhitaryan).

    Però sì, Stankovic ha tutte le qualità per rappresentare il futuro dell'Inter. Con le dovute cautele, senza paragonarlo a Dejan (magari) e con molta pazienza.

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