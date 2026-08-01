Aleksandar Stankovic convince contro il Manchester City: la posizione dell'Inter sul suo futuro e le parole di Chivu

Sì, contro il Manchester City ha segnato Benjamin Pavard, ed è un bel messaggio da parte di uno che sta cercando di tenersi stretta l'Inter. Ma a strappare applausi è stato un suo compagno: Aleksandar Stankovic.
Il figlio di Dejan è stato uno dei migliori in campo, se non il migliore, nell'amichevole che la squadra di Cristian Chivu ha pareggiato 1-1 contro quella di Enzo Maresca. Unanimi i voti alti nelle pagelle, unanimi anche i consensi nei suoi confronti.
Sempre più unanime, poi, è la sensazione che Stankovic si stia conquistando un bel pezzo di Inter in vista della prossima stagione. Anche e soprattutto grazie a prestazioni così.
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