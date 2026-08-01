Aleksandar Stankovic convince contro il Manchester City: la posizione dell'Inter sul suo futuro e le parole di Chivu

Serviva una partita così per certificare il valore di Stankovic? Sì, anche. Ma solo parzialmente. Perché l'Inter ha sempre saputo quanto valesse il giovane Aleksandar.

I nerazzurri lo hanno ceduto al Bruges, lo hanno osservato da lontano, quindi hanno deciso di riprenderselo: 23 milioni di euro è la cifra sborsata per riportarlo a Milano, sfruttando la clausola di riacquisto presente nell'accordo di un anno fa con i belgi.

Un segnale chiaro del modo in cui l'Inter sta pensando a lui: non come sacrificabile sul mercato, ma come elemento immediatamente prezioso per il gioco di Chivu. Come del resto il ds Piero Ausilio aveva già sostenuto.

"L'abbiamo ricomprato per una cifra importante, è un giocatore su cui abbiamo sempre puntato, ci crediamo da anni. Abbiamo fatto un percorso di valorizzazione giusto, l'abbiamo riportato a casa. Lui e Massolin saranno parte della rosa sicuramente almeno fino a metà agosto, poi assieme all'allenatore faremo delle valutazioni, anche il centrocampo deve essere fatto con equilibrio. Su Stankovic puntiamo tantissimo, per il presente e per il futuro".

I dubbi sul destino di Stankovic nascevano più che altro dall'interesse della Premier League nei suoi confronti: si è parlato di Brentford e Newcastle, ma fin qui nulla si è mosso in maniera davvero concreta.