Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Stankovic Inter FuturoGetty GOAL
Stefano Silvestri

Aleksandar Stankovic convince contro il Manchester City: la posizione dell'Inter sul suo futuro e le parole di Chivu

Calciomercato
Inter
Manchester City vs Inter
Amichevoli dei club
A. Stankovic

Il figlio di Dejan ha preso in mano il centrocampo nerazzurro, risultando il migliore nell'amichevole pareggiata 1-1 a Hong Kong. E prenotando sempre più un posto per la prossima stagione.

Pubblicità

Sì, contro il Manchester City ha segnato Benjamin Pavard, ed è un bel messaggio da parte di uno che sta cercando di tenersi stretta l'Inter. Ma a strappare applausi è stato un suo compagno: Aleksandar Stankovic.

Il figlio di Dejan è stato uno dei migliori in campo, se non il migliore, nell'amichevole che la squadra di Cristian Chivu ha pareggiato 1-1 contro quella di Enzo Maresca. Unanimi i voti alti nelle pagelle, unanimi anche i consensi nei suoi confronti.

Sempre più unanime, poi, è la sensazione che Stankovic si stia conquistando un bel pezzo di Inter in vista della prossima stagione. Anche e soprattutto grazie a prestazioni così.


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • PERSONALITÀ E QUALITÀ

    Personalità, bel calcio con cambi di gioco, qualità nei piedi, capacità difensive e poi di portarsi nella metà campo altrui: tutto questo ha mostrato Stankovic nell'ora in cui è rimasto in campo a Hong Kong, prima che Chivu lo richiamasse in panchina per inserire un altro giovane come Topalovic al suo posto.

    Il figlio di Dejan, insomma, ha fatto nuovamente vedere di che pasta sia fatto. Lo step in più rispetto alla precedente amichevole, quella vinta in rimonta in casa del Karlsruhe una settimana fa, è stato in questo senso piuttosto evidente. Anche misurando il tutto all'avversario che stavolta si trovava di fronte.

    Non solo: Stankovic ha anche partecipato attivamente all'azione dell'1-1 firmata da Pavard. Suo infatti il lancio per Dimarco che prima ha portato alla smanacciata di Donnarumma, poi al piattone vincente del francese sul secondo cross dell'esterno nerazzurro.

    • Pubblicità
  • ChivuGetty Images

    GLI ELOGI DI CHIVU

    Di Stankovic e della sua prestazione più che convincente ha parlato anche lo stesso Chivu, intervistato da Sky Sport dopo la partita contro il Manchester City. Dall'allenatore romeno, e non poteva essere altrimenti, sono arrivati solamente elogi.

    "Ha fatto una buona gara. Siamo tutti contenti di come si allena, non è in condizione ottimale però per impegno e per qualità, e per quello che l'avversario ci ha concesso oggi, è stato molto bravo a leggere a distribuire il gioco".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA POSIZIONE DELL'INTER

    Serviva una partita così per certificare il valore di Stankovic? Sì, anche. Ma solo parzialmente. Perché l'Inter ha sempre saputo quanto valesse il giovane Aleksandar.

    I nerazzurri lo hanno ceduto al Bruges, lo hanno osservato da lontano, quindi hanno deciso di riprenderselo: 23 milioni di euro è la cifra sborsata per riportarlo a Milano, sfruttando la clausola di riacquisto presente nell'accordo di un anno fa con i belgi.

    Un segnale chiaro del modo in cui l'Inter sta pensando a lui: non come sacrificabile sul mercato, ma come elemento immediatamente prezioso per il gioco di Chivu. Come del resto il ds Piero Ausilio aveva già sostenuto.

    "L'abbiamo ricomprato per una cifra importante, è un giocatore su cui abbiamo sempre puntato, ci crediamo da anni. Abbiamo fatto un percorso di valorizzazione giusto, l'abbiamo riportato a casa. Lui e Massolin saranno parte della rosa sicuramente almeno fino a metà agosto, poi assieme all'allenatore faremo delle valutazioni, anche il centrocampo deve essere fatto con equilibrio. Su Stankovic puntiamo tantissimo, per il presente e per il futuro".

    I dubbi sul destino di Stankovic nascevano più che altro dall'interesse della Premier League nei suoi confronti: si è parlato di Brentford e Newcastle, ma fin qui nulla si è mosso in maniera davvero concreta.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • PRESENTE E FUTURO

    Stankovic, poi, ha un pregio: può agire in diverse zone del centrocampo. Può fare la mezzala, può fare il regista. All'Inter, in questo precampionato, sta giocando proprio in quest'ultimo ruolo: davanti alla difesa.

    Hakan Calhanoglu si è rivisto a Hong Kong dopo i Mondiali, ma contro il Manchester City non ha giocato. Ha guardato colui che potrebbe essere il suo erede, nonché una degna alternativa per la stagione che verrà: alternativa che rischia così di non essere Kristjan Asllani, di nuovo in uscita dopo i prestiti a Torino e Besiktas.

    Il "bestione" che ha imparato da Dejan, insomma, rappresenta diverse cose per l'Inter: sia il presente che un bel pezzo di futuro. Anche alla luce della situazione contrattuale dello stesso Calhanoglu, in scadenza tra meno di un anno e sempre nel mirino delle big turche.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Amichevoli dei club
Milan crest
Milan
MIL
Inter crest
Inter
INT