AlbinoLeffe-Atalanta U23 dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Derby bergamasco a Zanica: Albinoleffe e Atalanta U23 si giocano il posto nella Fase Nazionale. Formazioni, canale tv e streaming.

Derby bergamasco nel secondo turno della fase a girone dei playoff di Serie C NOW. Entrano in gioco le quarte in classifica e si affronteranno, dunque, l’Albinoleffe di Giovanni Lopez e l’Atalanta Under 23 di Francesco Modesto.

Blucelesti arrivati quarti in classifica, nerazzurri ottavi con tre punti in meno e reduci dal successo di Trento nel primo turno: sarà un match potenzialmente scoppiettante quello dell’Albinoleffe Stadium.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.