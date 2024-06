L'Albania ha giocato un Mondiale o un Europeo prima del 2024? La lista dei grandi tornei

Inserita nel girone dell'Italia, l'Albania spera di poter superare la fase a gironi per qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta.

Spinta da un popolo e da un pubblico entusiasta, l'Albania di Sylvinho è riuscita a qualificarsi ad Euro 2024. La squadra rossonera ha raggiunto il torneo tedesco, entrando a far parte del gruppo che presenta Italia, Spagna e Croazia.

Nonostante il girone di ferro, l'Albania punta in alto e sogna di qualificarsi agli ottavi per provare ad essere la mina vagante del torneo.

Supportata da uno scheletro di giocatori militanti in Serie A, per l'Albania c'è comunque in primis il desiderio di godersi Euro 2024, per poi provare a ottenere il massimo dall'esperienza nel grande torneo continentale.