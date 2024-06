Albania a Euro 2024, quali giocatori di Serie A e B sono convocati per gli Europei? La lista, presenti anche ex dei campionati italiani

Un giocatore su tre dell'Albania gioca in Italia, mentre diversi altri convocati hanno avuto modo di militare in passato tra Serie A e Serie B.

Il 15 giugno 2024 Italia e Albania danno il via al proprio torneo europeo. A Dortmund, infatti, la squadra di Spalletti e quella di Sylvinho esordiscono ad Euro 2024, di scena in Germania tra la fine della primavera e le prime settimane estive.

Per la seconda volta nella propria storia l'Albania gioca l'Europeo, dopo aver conquistato il primo posto nel girone E davanti alla Repubblica Ceca (anch'essa qualificata).

Per farlo, il team rossonero si è affidato a diversi giocatori militanti in Italia, nonché ad alcuni elementi che i tifosi di Serie A conoscono bene per il passato recente.