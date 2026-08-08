Alajbegovic trequartista centrale, segnali da Kolo Muani: com'è andato l'esordio dei nuovi in Juventus-Inter

Sì, la Juventus ha perso contro l'Inter di misura proprio com'era accaduto a San Valentino, anche se per 2-1 e non per 3-2. Ma l'amichevole di Perth serviva soprattutto ad altro, come del resto tutte le amichevoli.
Serviva anche per vedere in azione per la prima volta i due nuovi portati a Torino dal mercato: Kerim Alajbegovic e Randal Kolo Muani. Prima volta assoluta per il giovane bosniaco, parziale per l'attaccante francese, che alla Juve aveva già giocato nella seconda parte della stagione 2024/25.
Come sono andati? Risposta: non male, considerato il contesto e considerato che, come detto, per entrambi era la prima partita con la loro nuova squadra.
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