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Alajbegovic Kolo Muani Juventus InterGetty Images
Stefano Silvestri

Alajbegovic trequartista centrale, segnali da Kolo Muani: com'è andato l'esordio dei nuovi in Juventus-Inter

Amichevoli dei club
Juventus vs Inter
Juventus
K. Alajbegovic

Il Derby d'Italia perso a Perth dai bianconeri è stato l'occasione per vedere in azione per la prima volta i due acquisti. E i segnali sono stati complessivamente confortanti.

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Sì, la Juventus ha perso contro l'Inter di misura proprio com'era accaduto a San Valentino, anche se per 2-1 e non per 3-2. Ma l'amichevole di Perth serviva soprattutto ad altro, come del resto tutte le amichevoli.

Serviva anche per vedere in azione per la prima volta i due nuovi portati a Torino dal mercato: Kerim Alajbegovic e Randal Kolo Muani. Prima volta assoluta per il giovane bosniaco, parziale per l'attaccante francese, che alla Juve aveva già giocato nella seconda parte della stagione 2024/25.

Come sono andati? Risposta: non male, considerato il contesto e considerato che, come detto, per entrambi era la prima partita con la loro nuova squadra.


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  • ALAJBEGOVIC TREQUARTISTA CENTRALE

    Alajbegovic è partito dalla panchina ed è stato inserito da Spalletti tra primo e secondo tempo: ha preso il posto di Yildiz, scarsamente in palla fino al 45'.

    Il bosniaco ha portato vivacità all'azione offensiva bianconera. Ha offerto qualche spunto di qualità, caratteristica che come nel caso dello stesso Yildiz non gli manca, è andato di doppio passo, ha provato a dare la scossa a una manovra che nella prima frazione aveva prodotto pochino.

    Dal punto di vista tattico, Spalletti ha messo in scena una mossa interessante: inizialmente ha schierato Alajbegovic largo a sinistra, poi però ha accentrato la sua posizione per fargli fare il trequartista centrale, il numero 10, nel 4-2-3-1 bianconero. E qualche risultato apprezzabile si è visto.

    Peccato solo che l'ex giocatore di Bayer Leverkusen e Salisburgo abbia gettato al vento la palla del 2-2 nel finale: l'ha avuta comoda sul destro, l'ha piazzata con l'interno ma proprio tra le braccia di Martinez, che si è accartocciato e l'ha fatta sua, proteggendo risultato e vittoria.

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  • SEGNALI DA KOLO MUANI

    Per quanto riguarda la prima del Kolo Muani bis alla Juventus, invece, è anche una questione di raffronti: nel senso che sarebbe stato difficile per l'ex attaccante del PSG fare peggio del David visto nel primo tempo.

    Non che sia stata tutta colpa del canadese, intendiamoci. Semplicemente, tutta la Juve ha giocato male e creato pochissimo di interessante dalle parti dell'area di Provedel. Però c'è un però: l'ingresso di Kolo Muani, anche lui in campo tra primo e secondo tempo al posto proprio di David, ha migliorato la situazione.



    Niente di trascendentale, anche perché la condizione è quella che è e il fatto che il PSG lo abbia escluso dall'inizio dell'estate dai propri progetti non ha aiutato. Ma anche Kolo Muani ha portato una leggera scossa alla manovra offensiva della squadra di Spalletti: più fisico, più centimetri, attacco alla profondità.

    L'ex Tottenham ci ha provato soprattutto nel finale, in quel mezzo assedio che ha quasi portato al 2-2. Ha dialogato con i compagni, si è reso protagonista di un bello scambio con Boga, ha pure reclamato un rigore. Insomma: potrà solo migliorare.

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  • Spalletti JuventusGetty Images

    SPALLETTI: "LI VALUTO BENE"

    Così Luciano Spalletti, parlando a Sky Sport dopo Juventus-Inter, ha visto e giudicato l'esordio di Alajbegovic e Kolo Muani:

    "Come li valuto? Io li valuto bene, nel senso che, prima di prenderli, li ho guardati attentamente e li conosco bene. Alajbegovic era già seguito precedentemente da Massara, per cui sono cose che ci fanno stare tranquilli. Però poi devono raggiungere una condizione, perché sono arrivati da tre giorni e forse è stata anche una forzatura chiedergli di fare un tempo".

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  • COME GIOCHERANNO ALLA JUVENTUS

    Alajbegovic 10 è già una chiara indicazione: proprio lì potrà ritagliarsi spazio il bosniaco. Magari costringendo McKennie, uno che si è guadagnato l'apprezzamento della gente e di Spalletti sulla trequarti ma in sostanza può giocare ovunque, ad arretrare la propria posizione in mezzo al campo.

    Del resto a sinistra c'è Yildiz, che è la stella della squadra ed è intoccabile al netto di qualche problemino fisico che negli ultimi tempi lo ha tormentato. E dall'altra parte ha dato ottimi segnali Conceiçao, considerato a rischio proprio dopo l'arrivo di Alajbegovic ma pimpante contro l'Inter, tanto da realizzare il goal che ha riaperto i discorsi nel finale.



    Quanto a Kolo Muani, la sua titolarità in questo momento è scontata. Anche perché Vlahovic se n'è andato e non potrà più essere un suo concorrente come nei primi sei mesi a Torino del francese. Via anche Openda, Milik è il solito mistero dal punto di vista fisico, David da un punto di vista complessivo.

    La Juve vuole fare altro in attacco, vorrebbe Zirkzee e vorrebbe soprattutto lasciar andare David. In tutta quest'incertezza, una certezza c'è: Kolo Muani è tornato e ha tutta l'intenzione di lasciarsi alle spalle l'anno al Tottenham, riprendendo i discorsi torinesi da dove li aveva interrotti. Il Derby d'Italia è già un discreto punto di partenza.

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