Alajbegovic trequartista centrale, segnali da Kolo Muani: com'è andato l'esordio dei nuovi in Juventus-Inter

Per quanto riguarda la prima del Kolo Muani bis alla Juventus, invece, è anche una questione di raffronti: nel senso che sarebbe stato difficile per l'ex attaccante del PSG fare peggio del David visto nel primo tempo.

Non che sia stata tutta colpa del canadese, intendiamoci. Semplicemente, tutta la Juve ha giocato male e creato pochissimo di interessante dalle parti dell'area di Provedel. Però c'è un però: l'ingresso di Kolo Muani, anche lui in campo tra primo e secondo tempo al posto proprio di David, ha migliorato la situazione.









Niente di trascendentale, anche perché la condizione è quella che è e il fatto che il PSG lo abbia escluso dall'inizio dell'estate dai propri progetti non ha aiutato. Ma anche Kolo Muani ha portato una leggera scossa alla manovra offensiva della squadra di Spalletti: più fisico, più centimetri, attacco alla profondità.

L'ex Tottenham ci ha provato soprattutto nel finale, in quel mezzo assedio che ha quasi portato al 2-2. Ha dialogato con i compagni, si è reso protagonista di un bello scambio con Boga, ha pure reclamato un rigore. Insomma: potrà solo migliorare.