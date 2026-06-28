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Bosnia and Herzegovina v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Redazione Goal

Alajbegovic rivelazione dei Mondiali e incassa i complimenti di Ibrahimovic: qual è il suo prezzo, come funziona la recompra del Bayer Leverkusen

Calciomercato
K. Alajbegovic
Z. Ibrahimovic
Milan
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Bayer Leverkusen

L'esterno offensivo bosniaco sta sfruttando la vetrina dei Mondiali e il suo futuro può essere davvero in Serie A.

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Poteva non essere scontato, specialmente alla sua giovane età (classe 2007) e con un intero paese - ritornato ai Mondiali - che poneva una certa fiducia nei suoi confronti: nessuna pressione, tanta classe e un brio giovanile che consegna al mondo del calciomercato una nuova stella pronta a illuminare il panorama, con il mondo della Serie A che ha già messo gli occhi su di lui.

Impossibile non parlare di Kerim-Sam Alajbegovic, stella della Nazionale della Bosnia-Erzegovina che ha trascinato il paese europeo alla successiva fase di questa edizione della Coppa del Mondo, centrando il grande traguardo della qualificazione ai sedicesimi di finale della massima competizione internazionale.

Il calciomercato italiano e tutti i nostri maggiori top club, da tempo, hanno inserito il profilo del giovanissimo gioiello all'interno del loro taccuino, consapevoli della valutazione e della volontà del Bayer Leverkusen di poterlo vendere al miglior offerente sulla piazza.

  • MONDIALI DA TOP

    Sulla fascia mancina della Bosnia di Barbarez sta davvero incantando, dimostrando una personalità rara per un giocatore della sua età (ancora 18enne, compirà 19 anni il prossimo 21 settembre) e facendosi ammirare per la fantasia e la capacità di saltare l'uomo, caratteristiche che nel calcio italiano potrebbero fare la differenza e fargli fare quel salto di qualità, quello step in più nella sua carriera.

    La rete siglata contro il Qatar è solo una piccola dimostrazione del suo talento e delle sue abilità in campo: una conclusione che lo ha reso - come riporta anche Eurofoot - il più giovane giocatore di sempre (dal 1966 a oggi) a segnare da fuori area in un'edizione dei Mondiali. Un piccolo primato che si unisce ad alcuni dati impressionanti in questa fase a gironi: completa quasi il 70% dei dribbling tentati, vince un contrasto su due, completa più dell'80% dei passaggi e tocca una media di 36 palloni a partita.

    Personalità e qualità unite a una carta d'identità che recita 18 anni: tutti fattori che sono stati presi in considerazione dai maggiori top club italiani.

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  • E' GIA' DEL BAYER

    Ma prima di arrivare ai discorsi di mercato, c'è da mantenere bene a mente quello che è il pensiero del Bayer Leverkusen.

    Il club tedesco - con cui è sotto contratto sino al 30 giugno 2029 - lo ha riacquistato per 8 milioni di euro (attivando l'opzione della recompra) dal Salisburgo, società alla quale aveva ceduto il cartellino del bosniaco per soli 2 milioni. Alajbegovic ha risposto con 13 goal e 4 assist in 44 presenze fra tutte le competizioni in Austria e ora il Bayer Leverkusen si sfrega le mani alla potenziale asta di mercato che si potrebbe scatenare per un giocatore che ora viene valutato dai tedeschi attorno ai 25/30 milioni di euro.

    La palla passa ora alla nostra Serie A.

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  • IBRA STREGATO

    Un campionato nel quale il Milan vuole tornare immediatamente a essere importante, inserendo anche il profilo di Alajbegovic fra quelli visionati con maggior attenzione.

    I rumors sul club rossonero tornano a essere insistenti dopo le parole come opinionista dei Mondiali da parte del senior advisor della proprietà RedBird per il club di Via Aldo Rossi Zlatan Ibrahimovic: “Tutto il mondo parla del goal, ma per me il goal non è la cosa più importante. La cosa più importante è il coraggio. Un ragazzo di 18 anni in un Mondiale, sotto pressione, davanti a milioni di spettatori, gioca come se fosse il padrone dello stadio. Questo è raro. Non è il tipico giocatore giovane che sperava solo di avere una buona partita. Si credeva il migliore in campo. Quello che mi ha impressionato è stata la sua fiducia prima del goal, il modo in cui ha preteso il pallone e ha attaccato la porta. I grandi giocatori non aspettano le opportunità, le creano. La gente dirà che questo è l'inizio della sua carriera. Forse. Ma se mantiene questa mentalità, questo goal sarà ricordato come il momento in cui il calcio si è reso conto di chi sia Kerim Alajbegovic. La Coppa del Mondo è il luogo in cui nascono le stelle. Oggi si è presentata una nuova stella”.

    Parole al miele e di elogio nei confronti del giovane giocatore bosniaco, già cercato e analizzato dai radar rossoneri: Ibrahimovic è rimasto colpito e potrebbe suggerire al patron Gerry Cardinale di fare ben più che un pensiero sul classe 2007, sul quale - tuttavia - esiste una concorrenza spietata da parte di altri top club italiani.

  • NAPOLI, ROMA, ATALANTA: LA VERITA' SUI CONTATTI

    Dalla Roma al Napoli, passando per l'Atalanta (e in passato anche Inter e Juventus), tutte le grandi squadre italiane hanno già bussato alla porta per capire se muovere i primi veri e reali passi concreti per questa operazione.

    In particolar modo, i capitolini hanno avuto alcuni colloqui approfonditi: Alajbegovic piace per qualità, per modo di giocare, per la sua certa capacità di incastrarsi alla perfezione con lo stile di gioco del tecnico Gian Piero Gasperini. Ma anche il Napoli cerca un calciatore simile, così come l'Atalanta che, con il lavoro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, sta pianificando con grande attenzione un mercato in entrata che avrà a disposizione un budget importante dovuto alle cessioni di Ederson e Palestra che frutteranno ufficialmente una cifra vicina - se non addirittura superiore - ai 100 milioni di euro.

    Il Bayer Leverkusen, in ogni caso, attenderà: la vetrina dei Mondiali è ancora viva e troppo ghiotta da sfruttare per ottenere il maggior incasso possibile: e Alajbegovic è pronto a incantare ancora, con un occhio a un futuro che può essere in Serie A.

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