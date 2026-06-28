Alajbegovic rivelazione dei Mondiali e incassa i complimenti di Ibrahimovic: qual è il suo prezzo, come funziona la recompra del Bayer Leverkusen

Poteva non essere scontato, specialmente alla sua giovane età (classe 2007) e con un intero paese - ritornato ai Mondiali - che poneva una certa fiducia nei suoi confronti: nessuna pressione, tanta classe e un brio giovanile che consegna al mondo del calciomercato una nuova stella pronta a illuminare il panorama, con il mondo della Serie A che ha già messo gli occhi su di lui.
Impossibile non parlare di Kerim-Sam Alajbegovic, stella della Nazionale della Bosnia-Erzegovina che ha trascinato il paese europeo alla successiva fase di questa edizione della Coppa del Mondo, centrando il grande traguardo della qualificazione ai sedicesimi di finale della massima competizione internazionale.
Il calciomercato italiano e tutti i nostri maggiori top club, da tempo, hanno inserito il profilo del giovanissimo gioiello all'interno del loro taccuino, consapevoli della valutazione e della volontà del Bayer Leverkusen di poterlo vendere al miglior offerente sulla piazza.