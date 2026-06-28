Alajbegovic rivelazione dei Mondiali e incassa i complimenti di Ibrahimovic: qual è il suo prezzo, come funziona la recompra del Bayer Leverkusen

Un campionato nel quale il Milan vuole tornare immediatamente a essere importante, inserendo anche il profilo di Alajbegovic fra quelli visionati con maggior attenzione.

I rumors sul club rossonero tornano a essere insistenti dopo le parole come opinionista dei Mondiali da parte del senior advisor della proprietà RedBird per il club di Via Aldo Rossi Zlatan Ibrahimovic: “Tutto il mondo parla del goal, ma per me il goal non è la cosa più importante. La cosa più importante è il coraggio. Un ragazzo di 18 anni in un Mondiale, sotto pressione, davanti a milioni di spettatori, gioca come se fosse il padrone dello stadio. Questo è raro. Non è il tipico giocatore giovane che sperava solo di avere una buona partita. Si credeva il migliore in campo. Quello che mi ha impressionato è stata la sua fiducia prima del goal, il modo in cui ha preteso il pallone e ha attaccato la porta. I grandi giocatori non aspettano le opportunità, le creano. La gente dirà che questo è l'inizio della sua carriera. Forse. Ma se mantiene questa mentalità, questo goal sarà ricordato come il momento in cui il calcio si è reso conto di chi sia Kerim Alajbegovic. La Coppa del Mondo è il luogo in cui nascono le stelle. Oggi si è presentata una nuova stella”.

Parole al miele e di elogio nei confronti del giovane giocatore bosniaco, già cercato e analizzato dai radar rossoneri: Ibrahimovic è rimasto colpito e potrebbe suggerire al patron Gerry Cardinale di fare ben più che un pensiero sul classe 2007, sul quale - tuttavia - esiste una concorrenza spietata da parte di altri top club italiani.