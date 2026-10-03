Alajbegovic infortunato con la Bosnia? Le condizioni del giocatore della Juventus e i motivi del cambio anticipato

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In un inizio di stagione a dir poco sfortunato ogni piccolo allarme rischia di diventare un grande problema per la Juventus.
L'ultimo riguarda Kerim Alajbegovic, che durante Bosnia-Svezia di Nations League è stato costretto a lasciare il campo qualche minuto prima del fischio finale.
L'esterno bianconero peraltro è stato grande protagonista realizzando il goal che ha evitato alla sua Nazionale una dolorosa sconfitta nella notte dell'addio di Edin Dzeko.
Ma cosa si è fatto Alajbegovic? Il giocatore della Juventus è infortunato? Le ultime sulle sue condizioni e quando torna.