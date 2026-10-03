Alajbegovic infortunato con la Bosnia? Le condizioni del giocatore della Juventus e i motivi del cambio anticipato

Le condizioni di Kerim Alajbegovic verranno rivalutate sicuramente meglio nelle prossime ore.

Anche se al termine della partita Barbarez, ai microfoni di 'vijesti.ba', ha tranquillizzato tutti spiegando: "Kerim non voleva uscire, aveva i crampi e quindi lo abbiamo sostituito".

Nel caso in cui venisse scongiurato il rischio di problemi muscolari più seri quindi Alajbegovic non farà immediato rientro a Torino ma resterà a disposizione della Bosnia per l'ultima gara di Nations League di lunedì 5 ottobre contro la Polonia