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Lelio Donato

Alajbegovic infortunato con la Bosnia? Le condizioni del giocatore della Juventus e i motivi del cambio anticipato

UEFA Nations League B
Bosnia ed Erzegovina
Juventus

Il giocatore della Juventus è andato a segno firmando il pareggio della Bosnia Erzegovina nella notte della festa di Edin Dzeko, poi è stato costretto al cambio poco prima del 90': quali sono le condizioni di Alajbegovic?

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In un inizio di stagione a dir poco sfortunato ogni piccolo allarme rischia di diventare un grande problema per la Juventus.

L'ultimo riguarda Kerim Alajbegovic, che durante Bosnia-Svezia di Nations League è stato costretto a lasciare il campo qualche minuto prima del fischio finale.

L'esterno bianconero peraltro è stato grande protagonista realizzando il goal che ha evitato alla sua Nazionale una dolorosa sconfitta nella notte dell'addio di Edin Dzeko.

Ma cosa si è fatto Alajbegovic? Il giocatore della Juventus è infortunato? Le ultime sulle sue condizioni e quando torna.

  • GOAL E CAMBIO CONTRO LA SVEZIA

    Kerim Alajbegovic, schierato titolare dal Ct Barbarez nella gara casalinga contro la Svezia che era anche l'ultima di Edin Dzeko con la sua Nazionale, come dicevamo è stato assoluto protagonista.

    Il giovane talento della Juventus ha infatti realizzato il goal del pareggio con un cross beffardo che si è infilato direttamente sul secondo palo senza che nessuno toccasse il pallone.

    Nel finale però Alajbegovic ha avvertito un problema fisico che ha consigliato il cambio prima del triplice fischio.

  • LE CONDIZIONI DI ALAJBEGOVIC

    Le condizioni di Kerim Alajbegovic verranno rivalutate sicuramente meglio nelle prossime ore.

    Anche se al termine della partita Barbarez, ai microfoni di 'vijesti.ba', ha tranquillizzato tutti spiegando: "Kerim non voleva uscire, aveva i crampi e quindi lo abbiamo sostituito".

    Nel caso in cui venisse scongiurato il rischio di problemi muscolari più seri quindi Alajbegovic non farà immediato rientro a Torino ma resterà a disposizione della Bosnia per l'ultima gara di Nations League di lunedì 5 ottobre contro la Polonia

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  • TRE PARTITE DA TITOLARE IN UNA SETTIMANA

    A confermare come Alajbegovic sia diventato ormai sempre più centrale anche per la Bosnia è il minutaggio accumulato nelle prime tre giornate di Nations League.

    Il giovanissimo talento bianconero, 19 anni appena compiuti, è sceso sempre in campo da titolare contro Polonia, Romania e Svezia.

    Inoltre, prima del goal del pareggio contro la selezione scandinava, Alajbegovic aveva fornito un assist nella gara precedente. E aveva giocato per intero le prime due partite.

    Comprensibile quindi un leggero affaticamento che ha consigliato il cambio contro la Svezia, seppure solo a pochi minuti dal termine.

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  • SPALLETTI LO ASPETTA

    Peraltro, soprattutto dopo il grave infortunio di Kenan Yildiz che tornerà in campo non prima di novembre, Alajbegovic è diventato sempre più importante anche per Luciano Spalletti.

    Nelle ultime tre gare di campionato della Juventus infatti il talento bosniaco è sempre sceso in campo da titolare, anche se contro l'Atalanta era stato sostituito già durante l'intervallo.

    Alajbegovic ha debuttato con i bianconeri anche in Europa League dove ha segnato il suo primo goal ufficiale con la Juventus contro il NEC.

    Ecco perché Spalletti si augura che il problema accusato con la Bosnia non sia nulla di grave e di poter avere regolarmente a disposizione il suo gioiellino dopo la sosta.

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