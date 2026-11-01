Alajbegovic fa il fenomeno col Napoli ed emette una sentenza: alla Juventus non può non essere titolare

Un sinistro da campione, la palla che sbatte contro il palo ed entra in rete. Così Kerim Alajbegovic ha segnato l'unica rete della partita, così la Juventus prova a scacciare la crisi.
Il Napoli è stato battuto proprio così: con una perla da campione del giovanissimo bosniaco. Il migliore in campo del posticipo dell'Allianz Stadium.
C'è dunque il gran goal, ma c'è anche una sentenza: difficilmente Spalletti potrà ancora fare a meno di Alajbegovic, come già fatto in diverse partite anche recenti.
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