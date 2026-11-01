Alajbegovic fa il fenomeno col Napoli ed emette una sentenza: alla Juventus non può non essere titolare

Alajbegovic è stato il più attivo tra i giocatori della Juventus nel primo tempo. Più volte ha provato a uscire dall'ordinario, più volte ha puntato l'uomo. E spesso c'è riuscito.

Non solo: l'ex talento di Bayer Leverkusen e Salisburgo è andato a un passo dalla segnatura già agli sgoccioli della prima frazione. Un suo sinistro incrociato radente ha quasi portato in vantaggio la Juve, ma Meret si è allungato da campione, evitando al pallone di entrare nella propria porta.

La sensazione, insomma, era abbastanza chiara: uno dei protagonisti di Juventus-Napoli poteva essere davvero lui, Alajbegovic. E così è stato.