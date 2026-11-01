Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-NAPOLIAFP
Stefano Silvestri

Alajbegovic fa il fenomeno col Napoli ed emette una sentenza: alla Juventus non può non essere titolare

Serie A
Juventus
Juventus vs Napoli
K. Alajbegovic

Il gioiello bosniaco si è riscattato dopo l'opaca prova di Genova, confermando di avere una marcia in più rispetto ai compagni dal punto di vista tecnico. E sbloccando la partita con un gioiello.

Qualità Premium
Sky Italia

Sky Italia

✅ Trasmette 3 partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi in modo specifico sugli incontri di cartello del sabato sera (20:45), della domenica (18:00) e del lunedì (20:45).

✅ È l'opzione ideale per chi preferisce l'affidabilità del decoder senza i tipici ritardi o blocchi dello streaming, sfruttando una qualità dell'immagine superiore (incluso il formato 4K).

✅ Completa l'offerta nazionale includendo in esclusiva la stragrande maggioranza delle sfide di UEFA Champions League, Europa League e Conference League.

Prezzo di partenzaVariabile
Flessibilità Digitale
NOW TV

NOW

✅ Essendo la piattaforma streaming di proprietà di Sky, offre esattamente le stesse 3 partite in co-esclusiva a giornata trasmesse sui canali lineari.

✅ Non richiede parabola o decoder fisici; si attiva istantaneamente via internet ed è accessibile da Smart TV, console, PC e dispositivi mobili tramite l'app ufficiale.

✅ A differenza dell'abbonamento tradizionale Sky, dove i pacchetti calcio e sport possono essere separati, il Pass Sport di NOW include tutto in un'unica soluzione: le 3 partite di Serie A, la Champions League intera, la Formula 1, la MotoGP e il grande tennis internazionale.

Prezzo di partenza19,99 € al mese
Copertura Totale
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Detiene il pacchetto principale dei diritti televisivi, garantendo la visione di tutte e 10 le partite di ogni turno di campionato (di cui 7 in esclusiva assoluta).

✅ Oltre alle dirette, la piattaforma offre ampi pre e post-partita dalla "Square", documentari originali e format di analisi tattica on-demand per i più appassionati.

✅ Il piano Standard non si limita all'Italia, ma include l'accesso ad altre leghe molto seguite, come LaLiga spagnola, la Serie BKT e il meglio del calcio femminile europeo.

Prezzo di partenza34,99 € al mese
Qualità Premium
Sky Italia

Sky Italia

✅ Trasmette 3 partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi in modo specifico sugli incontri di cartello del sabato sera (20:45), della domenica (18:00) e del lunedì (20:45).

✅ È l'opzione ideale per chi preferisce l'affidabilità del decoder senza i tipici ritardi o blocchi dello streaming, sfruttando una qualità dell'immagine superiore (incluso il formato 4K).

✅ Completa l'offerta nazionale includendo in esclusiva la stragrande maggioranza delle sfide di UEFA Champions League, Europa League e Conference League.

Prezzo di partenzaVariabile
Flessibilità Digitale
NOW TV

NOW

✅ Essendo la piattaforma streaming di proprietà di Sky, offre esattamente le stesse 3 partite in co-esclusiva a giornata trasmesse sui canali lineari.

✅ Non richiede parabola o decoder fisici; si attiva istantaneamente via internet ed è accessibile da Smart TV, console, PC e dispositivi mobili tramite l'app ufficiale.

✅ A differenza dell'abbonamento tradizionale Sky, dove i pacchetti calcio e sport possono essere separati, il Pass Sport di NOW include tutto in un'unica soluzione: le 3 partite di Serie A, la Champions League intera, la Formula 1, la MotoGP e il grande tennis internazionale.

Prezzo di partenza19,99 € al mese
Copertura Totale
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Detiene il pacchetto principale dei diritti televisivi, garantendo la visione di tutte e 10 le partite di ogni turno di campionato (di cui 7 in esclusiva assoluta).

✅ Oltre alle dirette, la piattaforma offre ampi pre e post-partita dalla "Square", documentari originali e format di analisi tattica on-demand per i più appassionati.

✅ Il piano Standard non si limita all'Italia, ma include l'accesso ad altre leghe molto seguite, come LaLiga spagnola, la Serie BKT e il meglio del calcio femminile europeo.

Prezzo di partenza34,99 € al mese
Qualità Premium
Sky Italia

Sky Italia

✅ Trasmette 3 partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi in modo specifico sugli incontri di cartello del sabato sera (20:45), della domenica (18:00) e del lunedì (20:45).

✅ È l'opzione ideale per chi preferisce l'affidabilità del decoder senza i tipici ritardi o blocchi dello streaming, sfruttando una qualità dell'immagine superiore (incluso il formato 4K).

✅ Completa l'offerta nazionale includendo in esclusiva la stragrande maggioranza delle sfide di UEFA Champions League, Europa League e Conference League.

Prezzo di partenzaVariabile
Pubblicità
Prossime partite
AZ

AZ

Europa League

05 nov 2026

JUV

JUV

Un sinistro da campione, la palla che sbatte contro il palo ed entra in rete. Così Kerim Alajbegovic ha segnato l'unica rete della partita, così la Juventus prova a scacciare la crisi.

Il Napoli è stato battuto proprio così: con una perla da campione del giovanissimo bosniaco. Il migliore in campo del posticipo dell'Allianz Stadium.

C'è dunque il gran goal, ma c'è anche una sentenza: difficilmente Spalletti potrà ancora fare a meno di Alajbegovic, come già fatto in diverse partite anche recenti.

50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €

  • UN GRAN PRIMO TEMPO

    Alajbegovic è stato il più attivo tra i giocatori della Juventus nel primo tempo. Più volte ha provato a uscire dall'ordinario, più volte ha puntato l'uomo. E spesso c'è riuscito.

    Non solo: l'ex talento di Bayer Leverkusen e Salisburgo è andato a un passo dalla segnatura già agli sgoccioli della prima frazione. Un suo sinistro incrociato radente ha quasi portato in vantaggio la Juve, ma Meret si è allungato da campione, evitando al pallone di entrare nella propria porta.

    La sensazione, insomma, era abbastanza chiara: uno dei protagonisti di Juventus-Napoli poteva essere davvero lui, Alajbegovic. E così è stato.

  • FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-NAPOLIAFP

    LA PERLA DELL'1-0

    Alla fine, proprio Alajbegovic ha trovato il guizzo giusto. La giocata del campione, quella che ha scardinato una partita che si stava facendo pericolosamente bloccata.

    A una ventina di minuti dalla fine, il bosniaco ha ricevuto palla sulla sinistra da Zhegrova. E con una botta mancina inattesa ha fulminato Meret, andando a insaccare il pallone all'incrocio dopo averlo fatto sbattere contro il palo di Meret.

    Goal bellissimo, da campione. Un gesto tecnico che ha esaltato l'Allianz Stadium e sbloccato definitivamente la Juventus, poi capace di trovare anche il 2-0 nel finale grazie a un'altra conclusione da fuori di Boga.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL SIPARIETTO DELLA SOSTITUZIONE

    Perché, dunque, Alajbegovic è stato sostituito da Spalletti un paio di minuti dopo aver segnato? Non per una scelta tecnica dell'allenatore della Juventus.

    Il bosniaco ha chiesto il cambio ad ampi gesti, probabilmente per semplice stanchezza. E Spalletti ha ordinato a Boga di prepararsi.

    Solo che poi è arrivato il destro dell'1-0. E Boga, convinto di non entrare più in campo e di dover sedersi nuovamente in panchina, si è rimesso la giacca.

    Alla fine, però, il cambio c'è stato davvero: Alajbegovic ha lasciato il campo tra gli applausi dello Stadium e al suo posto è entrato proprio Boga, poi autore del raddoppio.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • COME SI RINUNCIA A UNO COSÌ?

    Alajbegovic aveva giocato dall'inizio già mercoledì, in casa del Genoa. Ma in quel caso non aveva fatto bene, venendo rimpiazzato da Zhegrova tra primo e secondo tempo.

    Nelle due partite precedenti, invece, il giovane Kerim il campo non lo aveva quasi visto: "colpa" del passaggio al 3-5-2 di Spalletti dopo il tonfo interno con la Lazio, modulo che sia contro il Rennes che contro il Lecce aveva penalizzato gli esterni come il bosniaco.

    Juventus-Napoli, però, regala una sentenza: un posto per Alajbegovic va trovato. Perché sì, si parla di un giocatore giovane e che le sue oscillazioni le può anche avere. Ma la qualità tecnica è superiore a quella di tutti gli altri: del pasticcione Kolo Muani e pure di Woltemade, che comunque ha giocato meglio del francese.

    Partendo da sinistra per accentrarsi dopo aver puntato l'uomo, Alajbegovic dà sempre la sensazione di poter creare qualcosa. Il che, per diversi compagni, è vero solo parzialmente. Toccherà a Spalletti trovare il modo di metterlo nelle condizioni per incidere con continuità.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Prossime partite
AZ

AZ

Europa League

05 nov 2026

JUV

JUV