Alajbegovic carica la Bosnia: "Vinceremo contro l'Italia, sarà una partita brutale"

"Sono molto giovane, ho soltanto 18 anni, ma Edin è una leggenda davvero grande per noi", le parole sul centravanti bosniaco, idolo anche di Alajbegovic che ha aggiunto: "Siamo tutti orgogliosi di quello che fa qui, ed è anche una persona incredibile".



L'esterno ha poi raccontato come ha vissuto il rigore decisivo calciato proprio da lui: "Sono andato sul dischetto senza avere troppi pensieri per la testa. Volevo soltanto metterlo in rete, ero convinto di farlo e così è stato".