Alajbegovic carica la Bosnia: "Vinceremo contro l'Italia, sarà una partita brutale"

A portare la Bosnia in finale eliminando il Galles è stato il rigore battuto e trasformato da Kerim Alajbegovic. Il talento bosniaco ad appena 18 anni si è preso una responsabilità non da poco mostrando la sua personalità.
E sicuramente la stellina che gioca nel Salisburgo ma che è appena stata riscattata dal Bayer Leverkusen sarà uno dei pericoli maggiori per l'Italia martedì a Zenica.
Come detto, la personalità non manca al classe 2007 che intervistato dalla Gazzetta dello Sport non si è nascosto dicendosi sicuro che a qualificarsi sarà la sua Nazionale e non gli azzurri.