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Kerim AlajbegovicGetty Images
Andrea Ajello

Alajbegovic carica la Bosnia: "Vinceremo contro l'Italia, sarà una partita brutale"

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Bosnia ed Erzegovina
Italia
K. Alajbegovic

Talento e personalità, Alajbegovic non si nasconde e avvisa l'Italia: "Giochiamo in casa, lo stadio sarà infuocato, dobbiamo vincere".

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A portare la Bosnia in finale eliminando il Galles è stato il rigore battuto e trasformato da Kerim Alajbegovic. Il talento bosniaco ad appena 18 anni si è preso una responsabilità non da poco mostrando la sua personalità.

E sicuramente la stellina che gioca nel Salisburgo ma che è appena stata riscattata dal Bayer Leverkusen sarà uno dei pericoli maggiori per l'Italia martedì a Zenica.

Come detto, la personalità non manca al classe 2007 che intervistato dalla Gazzetta dello Sport non si è nascosto dicendosi sicuro che a qualificarsi sarà la sua Nazionale e non gli azzurri.

  • "ERO SICURO DI SEGNARE IL RIGORE"

    "Sono molto giovane, ho soltanto 18 anni, ma Edin è una leggenda davvero grande per noi", le parole sul centravanti bosniaco, idolo anche di Alajbegovic che ha aggiunto: "Siamo tutti orgogliosi di quello che fa qui, ed è anche una persona incredibile".


    L'esterno ha poi raccontato come ha vissuto il rigore decisivo calciato proprio da lui: "Sono andato sul dischetto senza avere troppi pensieri per la testa. Volevo soltanto metterlo in rete, ero convinto di farlo e così è stato".

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  • "VINCEREMO CON L'ITALIA"

    Alajbegovic ha grande fiducia nella sua Nazionale in vista della sfida contro l'Italia: "Sappiamo che è una buona squadra, ma vinceremo. Dobbiamo vincere. Giochiamo in casa, lo stadio sarà infuocato, sarà una partita “brutale".


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  • "UNO DEGLI STATI PIÙ RUMOROSI D'EUROPA"

    La Bosnia spera soprattutto che a fare la differenza possa essere il fattore ambientale, come ha sottolineato Alajbegovic: "L’impianto è molto, molto rumoroso. Credo che sia uno dei più rumorosi d’Europa per quanto riguarda le nazionali. E non ci sarà casino solo dentro l’impianto, ma anche fuori, nelle strade: ci sarà, diciamo, molta forza per noi".

  • "ABBIAMO CORSO CON I CRAMPI"

    "Kolasinac, Edin, Muharemovic: i nostri “italiani” sono molto esperti, conoscono gli avversari e la squadra, e questo ci darà sicuramente qualcosa in più", le sue parole sui tre giocatori che giocano (o lo hanno fatto) in Serie A.


    Mentre sulle qualità principali della Nazionale: "La mentalità, il carattere: siamo un gruppo che non si arrende mai, ciascuno corre per gli altri. Pensate che giovedì sera in Galles metà della nostra squadra aveva i crampi, però abbiamo continuato a correre, senza smettere mai".

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