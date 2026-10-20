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Alaba si fa subito male, niente Milan: quando torna dall'infortunio il difensore austriaco

Serie A
Fantacalcio
Udinese
D. Alaba

Subito infortunio per Alaba all'Udinese: tempi di recupero e quando può tornare in campo.

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David Alaba deve fermarsi subito per infortunio dopo la sua prima presenza con la maglia dell'Udinese in Serie A.

  • L'INFORTUNIO DI ALABA

    Schierato titolare dall'allenatore Kosta Runjaic nella gara persa in casa per 3-0 contro il Lecce domenica all'ora di pranzo, il 34enne difensore austriaco ex Bayern Monaco e Real Madrid è stato sostituito all'intervallo dal giovane italo-tedesco Matteo Palma.

    Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al polpaccio destro.


  • QUANDO TORNA ALABA

    Di sicuro Alaba salterà almeno il prossimo turno casalingo in calendario domenica sera contro il Milan.

    Il ritorno in campo è previsto non prima della ripresa del campionato a fine novembre, dopo la sosta per le nazionali.

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