David Alaba deve fermarsi subito per infortunio dopo la sua prima presenza con la maglia dell'Udinese in Serie A.
Alaba si fa subito male, niente Milan: quando torna dall'infortunio il difensore austriaco
L'INFORTUNIO DI ALABA
Schierato titolare dall'allenatore Kosta Runjaic nella gara persa in casa per 3-0 contro il Lecce domenica all'ora di pranzo, il 34enne difensore austriaco ex Bayern Monaco e Real Madrid è stato sostituito all'intervallo dal giovane italo-tedesco Matteo Palma.
Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al polpaccio destro.
QUANDO TORNA ALABA
Di sicuro Alaba salterà almeno il prossimo turno casalingo in calendario domenica sera contro il Milan.
Il ritorno in campo è previsto non prima della ripresa del campionato a fine novembre, dopo la sosta per le nazionali.
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