Alaba al Milan con Rangnick e Glasner? L'austriaco è svincolato dal Real Madrid: come sono andate le ultime stagioni tra infortuni e vittorie

Il Milan 2026/27 potrebbe parlare austriaco in panchina, dietro la scrivania e forse in campo.
Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport' infatti, col possibile approdo di Ralf Rangnick e Oliver Glasner, i rossoneri starebbero valutando anche l'ingaggio di David Alaba.
Il difensore è svincolato dopo la fine della sua non troppo fortunata esperienza al Real Madrid e cerca un'occasione per rilanciarsi.
Ma come sono andate le ultime stagioni di Alaba? Quanto ha giocato e cosa ha vinto? Potrebbe davvero fare al caso del Milan?