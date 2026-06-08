Alaba al Milan con Rangnick e Glasner? L'austriaco è svincolato dal Real Madrid: come sono andate le ultime stagioni tra infortuni e vittorie

A sponsorizzare l'acquisto di David Alaba da parte del Milan sarebbe in particolare Ralf Rangnick, che per firmare con la società rossonera chiede carta bianca.

L'attuale CT dell'Austria d'altronde lo allena già in Nazionale e dunque conosce bene le sue qualità tecniche, che potrebbero tornare utili anche a centrocampo.

"David è un dono per qualsiasi allenatore e per qualsiasi squadra. Il suo ruolo va ben oltre quello di un calciatore, le sue parole hanno un peso reale ed è molto rispettato all'interno della squadra. Stavolta per noi sarebbe fondamentale averlo a disposizione in campo e non solo come capitano non sceso in campo come ha fatto agli Europei" ha dichiarato Rangnick prima dei Mondiali.

Figlio di padre nigeriano e mamma filippina, Alaba sta per compiere 34 anni dunque non è più giovanissimo. Ma soprattutto come detto sopra andranno controllate molto bene le sue condizioni fisiche.

La mentalità da vincente dell'austriaco invece non è in discussione: 39 i titoli conquistati in carriera da Alaba tra cui spiccano ben quattro Champions League.