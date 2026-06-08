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Lelio Donato

Alaba al Milan con Rangnick e Glasner? L'austriaco è svincolato dal Real Madrid: come sono andate le ultime stagioni tra infortuni e vittorie

Calciomercato
Milan

I rossoneri potrebbero parlare austriaco nella prossima stagione e starebbero valutando l'ingaggio di David Alaba a parametro zero. Il 34enne, reduce da parecchi infortuni, è sponsorizzato da Ralf Rangnick.

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Il Milan 2026/27 potrebbe parlare austriaco in panchina, dietro la scrivania e forse in campo.

Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport' infatti, col possibile approdo di Ralf Rangnick e Oliver Glasner, i rossoneri starebbero valutando anche l'ingaggio di David Alaba.

Il difensore è svincolato dopo la fine della sua non troppo fortunata esperienza al Real Madrid e cerca un'occasione per rilanciarsi.

Ma come sono andate le ultime stagioni di Alaba? Quanto ha giocato e cosa ha vinto? Potrebbe davvero fare al caso del Milan?

  • ESPERIENZA A COSTO ZERO

    Sicuramente a favore dell'ingaggio di Alaba gioca il fatto che il difensore arriverebbe al Milan a costo zero, almeno per quanto riguarda il cartellino.

    Il suo contratto col Real Madrid infatti scade il 30 giugno e la società spagnola lo ha già salutato ufficialmente.

    L'arrivo di Alaba porterebbe mentalità vincente ed esperienza all'interno dello spogliatoio rossonero, un po' come successo nella scorsa stagione con Luka Modric e Adrien Rabiot.

    I dubbi sono semmai legati alle condizioni fisiche di Alaba che negli anni di Madrid ha saltato circa 140 partite per infortunio. Dubbi che hanno indotto Inter e Juventus, club a cui l'austriaco è stato proposto, ad abbandonare subito il tavolo delle trattative.


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  • DIFENSORE O CENTROCAMPISTA

    A sponsorizzare l'acquisto di David Alaba da parte del Milan sarebbe in particolare Ralf Rangnick, che per firmare con la società rossonera chiede carta bianca.

    L'attuale CT dell'Austria d'altronde lo allena già in Nazionale e dunque conosce bene le sue qualità tecniche, che potrebbero tornare utili anche a centrocampo.

    "David è un dono per qualsiasi allenatore e per qualsiasi squadra. Il suo ruolo va ben oltre quello di un calciatore, le sue parole hanno un peso reale ed è molto rispettato all'interno della squadra. Stavolta per noi sarebbe fondamentale averlo a disposizione in campo e non solo come capitano non sceso in campo come ha fatto agli Europei" ha dichiarato Rangnick prima dei Mondiali.

    Figlio di padre nigeriano e mamma filippina, Alaba sta per compiere 34 anni dunque non è più giovanissimo. Ma soprattutto come detto sopra andranno controllate molto bene le sue condizioni fisiche.

    La mentalità da vincente dell'austriaco invece non è in discussione: 39 i titoli conquistati in carriera da Alaba tra cui spiccano ben quattro Champions League.

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  • UNA LUNGA SERIE DI INFORTUNI

    Le condizioni fisiche, come dicevamo, sono il vero punto interrogativo.

    L'esperienza di Alaba al Real Madrid è infatti stata funestata da un'interminabile serie di problemi fisici iniziati con la rottura del legamento crociato subita nel dicembre 2023.

    Successivamente il giocatore austriaco ha dovuto fare i conti anche con la rottura del menisco e con svariati problemi di natura muscolare.

    Nell'ultima stagione ha così messo insieme appena sedici presenze complessive col Real Madrid, di cui una manciata da titolare. E ancora peggio era andata l'anno prima.

    Da qui la decisione da parte del club spagnolo di non rinnovare il contratto di Alaba in scadenza al 30 giugno 2026.

    Gli anni migliori della sua carriera l'austriaco li ha sicuramente vissuti al Bayern Monaco con cui è sceso in campo 431 volte segnando 33 goal e fornendo 55 assist. Oltre a conquistare dieci volte la Bundesliga e due volte la Champions League, cosa poi riuscita anche a Madrid.


  • DOVE GIOCHEREBBE NEL MILAN

    Di certo se stesse bene Alaba non avrebbe problemi a trovare un posto da titolare nel Milan.

    Anche se considerate età e condizioni fisiche difficilmente potrebbe giocare sulla fascia sinistra, ma più probabilmente verrebbe schierato come braccetto mancino di una difesa a tre.

    Oppure come detto Alaba al Milan potrebbe finalmente coronare il sogno di essere schierato qualche metro più avanti ovvero a centrocampo, cosa già fatta in carriera ma solo saltuariamente.

    "David è un terzino, anche se nemmeno lui se ne è accorto", disse Van Gaal che fu il primo a lanciare Alaba ad alti livelli.

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